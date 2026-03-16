Bác sĩ tá hỏa ổ rận mu bám dày trên mí mắt người phụ nữ

Ngứa mắt, cộm, chảy nước mắt kéo dài, một phụ nữ ở Nghệ An đến cơ sở y tế thăm khám thì bác sĩ phát hiện nhiều rận mu bám dày trên lông mi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 16/3, Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí một trường hợp rận mu ký sinh ở mí mắt - ca bệnh khá hiếm gặp.

Bệnh nhân N.T.H. (54 tuổi, trú tại Tân Kỳ) đến khám trong tình trạng ngứa, cộm mắt, vùng mí sưng đỏ và chảy nước mắt kéo dài.

BSCKI Phan Thanh Hải, Khoa Mắt – Trung tâm Y tế Tân Kỳ cho biết, qua thăm khám và soi dưới kính hiển vi, bác sĩ phát hiện nhiều rận mu bám dày trên lông mi; các trứng rận xếp thành từng chuỗi dọc theo sợi lông mi của bệnh nhân.

Rận mu kí sinh trên lông mi

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, rận mu là loại côn trùng ký sinh hút máu, thường sống ở vùng lông mu và cơ quan sinh dục. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm, chúng có thể ký sinh ở lông mi, lông mày, nách hoặc râu. Khi ký sinh trên mí mắt, rận mu có thể gây ngứa dữ dội, cộm mắt, chảy nước mắt, viêm bờ mi và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng nếu không điều trị sớm.

Sau khi phát hiện, các bác sĩ đã tiến hành vệ sinh vùng mí mắt, loại bỏ rận và trứng rận bám trên lông mi, đồng thời kê thuốc điều trị, hướng dẫn bệnh nhân vệ sinh cá nhân và hẹn tái khám để theo dõi.

Bác sĩ Phan Thanh Hải khuyến cáo, khi xuất hiện các biểu hiện như ngứa, cộm mắt, chảy nước mắt kéo dài hoặc ngứa bất thường tại các vùng có lông trên cơ thể, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời, tránh để bệnh kéo dài gây biến chứng và nguy cơ lây lan.

