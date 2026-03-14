Bác sĩ tá hỏa khi gắp 3 chiếc bật lửa trong bụng bệnh nhân

Sức khỏe 14/03/2026 13:38

Theo bác sĩ, đây là các vật thể lớn và cứng, có nguy cơ gây tắc nghẽn, làm trầy xước niêm mạc, thậm chí thủng đường ruột nếu không được can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, gia đình vẫn chưa rõ vì sao nam thanh niên lại nuốt những đồ vật này.

Theo thông tin từ báo Dân trí, các bác sĩ Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp dị vật đường tiêu hóa đặc biệt khi bệnh nhân nuốt tới 3 chiếc bật lửa vào dạ dày.

Theo thông tin từ ê-kip điều trị, người bệnh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nghi ngờ có dị vật trong đường tiêu hóa. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện nội soi tiêu hóa, các bác sĩ phát hiện 3 chiếc bật lửa nằm trong dạ dày.

Đây là loại dị vật có kích thước lớn, bề mặt cứng, tiềm ẩn nguy cơ gây tắc nghẽn, tổn thương niêm mạc hoặc thậm chí thủng đường tiêu hóa nếu không được xử trí kịp thời.

Trước tình huống này, Trung tâm Nội soi đã nhanh chóng hội chẩn và phối hợp đa chuyên khoa, huy động bác sĩ nội soi tiêu hóa, bác sĩ tai mũi họng và bác sĩ gây mê để đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh trong quá trình can thiệp.

Sau khi đánh giá kỹ vị trí và đặc điểm dị vật, ekip đã tiến hành nội soi gắp dị vật bằng dụng cụ chuyên dụng. Quá trình can thiệp diễn ra thận trọng và chính xác, lần lượt 3 chiếc bật lửa đã được lấy ra ngoài thành công. Thủ thuật diễn ra thuận lợi, không ghi nhận biến chứng, tình trạng người bệnh hiện ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.

Bác sĩ tá hỏa khi gắp 3 chiếc bật lửa trong bụng bệnh nhân - Ảnh 1
Hình ảnh bật lửa (dị vật) trong dạ dày người bệnh được gắp ra thành công

Theo thông tin từ VnExpress, BSCKII Nguyễn Hợp Phụ trách khoa Nội tiêu hóa, trường hợp này cho thấy vai trò quan trọng của nội soi tiêu hóa trong xử trí dị vật đường tiêu hóa. Nhờ kỹ thuật nội soi, nhiều trường hợp dị vật có thể được lấy ra nhanh chóng, tránh phải phẫu thuật, giảm đau đớn và rút ngắn thời gian điều trị cho người bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo, khi nghi ngờ nuốt phải dị vật, người dân không nên tự xử lý tại nhà như cố nuốt thêm thức ăn hoặc móc họng, vì có thể khiến dị vật di chuyển và gây tổn thương nặng hơn. Thay vào đó, cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tiêu hóa để được thăm khám và xử trí kịp thời.

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