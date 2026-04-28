Bé 2 tuổi tử vong do viêm não mô cầu, người thân phải cách ly y tế

Sức khỏe 28/04/2026 05:15

Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi tử vong do mắc viêm não mô cầu trong tình trạng thể tối cấp.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 27/4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2 trường hợp bệnh nhân mắc viêm não mô cầu là người thân trong gia đình. Trong đó, cháu N.D.T.E. (2 tuổi, tạm trú tại phường Tân An, Đắk Lắk) đã tử vong.

Vào ngày 23/4, cháu E. xuất hiện triệu chứng sổ mũi. Ngày 25/4, trẻ sốt cao, nôn ói, nằm li bì và được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh với chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng huyết và nhiễm não mô cầu, sau đó được chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Dù được tích cực cấp cứu nhưng do tình trạng bệnh nặng, cháu E. đã tử vong vào sáng 26/4 với chẩn đoán nhiễm trùng huyết do não mô cầu thể tối cấp và viêm phổi.

Người nhà bệnh nhi cho biết cháu E. chưa đi nhà trẻ và chưa được tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã lấy mẫu xét nghiệm của cháu E. và người tiếp xúc gần với bệnh nhi là ông N.Q.Đ. (41 tuổi, chú ruột cháu E.). Kết quả, cả 2 trường hợp đều dương tính với não mô cầu.

Ông Đ. có biểu hiện ho, sốt và đã được đưa vào Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để cách ly, điều trị.

Bé 2 tuổi tử vong do viêm não mô cầu, người thân phải cách ly y tế - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo thông tin từ VOV, ngay sau khi ghi nhận hai ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các cơ sở y tế địa phương khẩn trương điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan tại các khu vực xã Quảng Phú, Cuôr Đăng các phường Tân An, Tân Lập, Ea Kao và Thành Nhất. Những người tiếp xúc gần được hướng dẫn uống kháng sinh dự phòng. Đồng thời, ngành y tế tiến hành xử lý môi trường bằng hóa chất Chloramin B 0,5% tại nhà bệnh nhân và khu vực xung quanh.

Để phòng bệnh viêm não mô cầu, ngành y tế Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, không dùng chung đồ dùng cá nhân. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, nôn ói, mệt lả hoặc ngủ li bì, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời; đồng thời hạn chế tiếp xúc gần để tránh lây lan trong cộng đồng.

Tá hỏa búi tóc lấp kín dạ dày bé gái 7 tuổi

Tá hỏa búi tóc lấp kín dạ dày bé gái 7 tuổi

Trẻ nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa, da xanh, mệt mỏi. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vùng thượng vị của trẻ có khối lớn, giới hạn rõ, mật độ chắc.

Xem thêm
Từ khóa:   viêm não mô cầu tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/4/2026, 3 con giáp ăn lộc tổ tiên, trúng số độc đắc dễ dàng, làm việc tựa như 'cổ máy in tiền'

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/4/2026, 3 con giáp ăn lộc tổ tiên, trúng số độc đắc dễ dàng, làm việc tựa như 'cổ máy in tiền'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 29/4/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà, trúng số độc đắc

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/4/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà, trúng số độc đắc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Nổ tàu thu mua hải sản tại bến phà ở An Giang, 5 người nhập viện cấp cứu

Nổ tàu thu mua hải sản tại bến phà ở An Giang, 5 người nhập viện cấp cứu

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Tư 29/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi thứ Tư 29/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sát hại trong đêm, phát hiện con dao bên cạnh thi thể

Danh tính người phụ nữ bị sát hại trong đêm, phát hiện con dao bên cạnh thi thể

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài vận hưng thịnh, giàu có an khang, gia đình sung túc

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài vận hưng thịnh, giàu có an khang, gia đình sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 28/4/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng hôm nay, thứ Ba 28/4/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Xe đám cưới cố vượt gác chắn, mắc kẹt sát đường ray khi tàu sắp đến

Xe đám cưới cố vượt gác chắn, mắc kẹt sát đường ray khi tàu sắp đến

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Tận dụng tối đa 8 công dụng tốt cho sức khỏe và tăng cường miễn dịch từ quả gấc

Tận dụng tối đa 8 công dụng tốt cho sức khỏe và tăng cường miễn dịch từ quả gấc

Dinh dưỡng 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 28/4/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Ba 28/4/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Ba 28/4/2026, 3 con giáp vượt cảnh nghèo khổ, vươn nhanh thành đại gia, hóa Rồng hóa Phượng, cao sang ngút ngàn

Đúng ngày mai, thứ Ba 28/4/2026, 3 con giáp vượt cảnh nghèo khổ, vươn nhanh thành đại gia, hóa Rồng hóa Phượng, cao sang ngút ngàn

Danh tính người phụ nữ báo công an vì... quên nơi cất vàng

Danh tính người phụ nữ báo công an vì... quên nơi cất vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tá hỏa búi tóc lấp kín dạ dày bé gái 7 tuổi

Tá hỏa búi tóc lấp kín dạ dày bé gái 7 tuổi

Tá hỏa người phụ nữ bị tróc da như 'cua lột' sau khi tự mua thuốc dị ứng

Tá hỏa người phụ nữ bị tróc da như 'cua lột' sau khi tự mua thuốc dị ứng

Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

Từ trào lưu mạng, một người tử vong sau khi chữa bệnh bằng chanh liều cao

Từ trào lưu mạng, một người tử vong sau khi chữa bệnh bằng chanh liều cao

Cảnh báo: Hai trẻ ngộ độc mủ loài hoa thường trồng trước sân nhà

Cảnh báo: Hai trẻ ngộ độc mủ loài hoa thường trồng trước sân nhà

Bệnh 'sốt đất' làm 23 người tử vong tại Thái Lan: Bộ Y tế cảnh báo, đưa ra các biện pháp phòng ngừa

Bệnh 'sốt đất' làm 23 người tử vong tại Thái Lan: Bộ Y tế cảnh báo, đưa ra các biện pháp phòng ngừa