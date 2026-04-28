Bé 2 tuổi tử vong do viêm não mô cầu, người thân phải cách ly y tế

Sức khỏe 28/04/2026 05:15

Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi tử vong do mắc viêm não mô cầu trong tình trạng thể tối cấp.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 27/4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2 trường hợp bệnh nhân mắc viêm não mô cầu là người thân trong gia đình. Trong đó, cháu N.D.T.E. (2 tuổi, tạm trú tại phường Tân An, Đắk Lắk) đã tử vong.

Vào ngày 23/4, cháu E. xuất hiện triệu chứng sổ mũi. Ngày 25/4, trẻ sốt cao, nôn ói, nằm li bì và được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh với chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng huyết và nhiễm não mô cầu, sau đó được chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Dù được tích cực cấp cứu nhưng do tình trạng bệnh nặng, cháu E. đã tử vong vào sáng 26/4 với chẩn đoán nhiễm trùng huyết do não mô cầu thể tối cấp và viêm phổi.

Người nhà bệnh nhi cho biết cháu E. chưa đi nhà trẻ và chưa được tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã lấy mẫu xét nghiệm của cháu E. và người tiếp xúc gần với bệnh nhi là ông N.Q.Đ. (41 tuổi, chú ruột cháu E.). Kết quả, cả 2 trường hợp đều dương tính với não mô cầu.

Ông Đ. có biểu hiện ho, sốt và đã được đưa vào Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để cách ly, điều trị.

Bé 2 tuổi tử vong do viêm não mô cầu, người thân phải cách ly y tế - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo thông tin từ VOV, ngay sau khi ghi nhận hai ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các cơ sở y tế địa phương khẩn trương điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan tại các khu vực xã Quảng Phú, Cuôr Đăng các phường Tân An, Tân Lập, Ea Kao và Thành Nhất. Những người tiếp xúc gần được hướng dẫn uống kháng sinh dự phòng. Đồng thời, ngành y tế tiến hành xử lý môi trường bằng hóa chất Chloramin B 0,5% tại nhà bệnh nhân và khu vực xung quanh.

Để phòng bệnh viêm não mô cầu, ngành y tế Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, không dùng chung đồ dùng cá nhân. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, nôn ói, mệt lả hoặc ngủ li bì, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời; đồng thời hạn chế tiếp xúc gần để tránh lây lan trong cộng đồng.

Tá hỏa búi tóc lấp kín dạ dày bé gái 7 tuổi

Tá hỏa búi tóc lấp kín dạ dày bé gái 7 tuổi

Trẻ nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa, da xanh, mệt mỏi. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vùng thượng vị của trẻ có khối lớn, giới hạn rõ, mật độ chắc.

Xem thêm
Từ khóa:   viêm não mô cầu tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 3 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 5 giờ 9 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 5 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm