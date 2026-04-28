Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi tử vong do mắc viêm não mô cầu trong tình trạng thể tối cấp.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 27/4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2 trường hợp bệnh nhân mắc viêm não mô cầu là người thân trong gia đình. Trong đó, cháu N.D.T.E. (2 tuổi, tạm trú tại phường Tân An, Đắk Lắk) đã tử vong. Vào ngày 23/4, cháu E. xuất hiện triệu chứng sổ mũi. Ngày 25/4, trẻ sốt cao, nôn ói, nằm li bì và được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh với chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng huyết và nhiễm não mô cầu, sau đó được chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Dù được tích cực cấp cứu nhưng do tình trạng bệnh nặng, cháu E. đã tử vong vào sáng 26/4 với chẩn đoán nhiễm trùng huyết do não mô cầu thể tối cấp và viêm phổi.

Người nhà bệnh nhi cho biết cháu E. chưa đi nhà trẻ và chưa được tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã lấy mẫu xét nghiệm của cháu E. và người tiếp xúc gần với bệnh nhi là ông N.Q.Đ. (41 tuổi, chú ruột cháu E.). Kết quả, cả 2 trường hợp đều dương tính với não mô cầu.

Ông Đ. có biểu hiện ho, sốt và đã được đưa vào Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để cách ly, điều trị. Ảnh minh họa: Internet Theo thông tin từ VOV, ngay sau khi ghi nhận hai ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các cơ sở y tế địa phương khẩn trương điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan tại các khu vực xã Quảng Phú, Cuôr Đăng các phường Tân An, Tân Lập, Ea Kao và Thành Nhất. Những người tiếp xúc gần được hướng dẫn uống kháng sinh dự phòng. Đồng thời, ngành y tế tiến hành xử lý môi trường bằng hóa chất Chloramin B 0,5% tại nhà bệnh nhân và khu vực xung quanh. Để phòng bệnh viêm não mô cầu, ngành y tế Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, không dùng chung đồ dùng cá nhân. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, nôn ói, mệt lả hoặc ngủ li bì, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời; đồng thời hạn chế tiếp xúc gần để tránh lây lan trong cộng đồng.

