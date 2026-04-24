Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

Sức khỏe 24/04/2026 13:56

Trong lúc đang cho rắn ăn, ông chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn bị vật nuôi này cắn vào mu bàn chân phải. Các bác sĩ đã phải tiêm 30 lọ huyết thanh kháng nọc rắn để cứu bệnh nhân này.

Theo thông tin từ VTC News, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa cho biết, thời gian gần đây gia tăng bệnh nhân nhập viện do rắn độc cắn, trong khi đây là thời gian bước vào mùa sinh sản của rắn (từ tháng 4 đến tháng 11). Tại Khoa Hồi sức tích cực, Chống độc, chỉ riêng từ đầu tháng 4 đến nay đã tiếp nhận gần 10 trường hợp nhập viện do rắn độc cắn, trong đó có nhiều ca diễn biến nặng, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Gần đây nhất là bệnh nhân T.V.N (trú tại Phú Thọ), có trang trại nuôi hàng nghìn con rắn. Trong lúc đang cho rắn ăn, người đàn ông này không may bị rắn cắn vào mu bàn chân phải. Gia đình đã sơ cứu bằng cách rửa vết thương trước khi đưa ông đến bệnh viện.

Khi nhập viện, người bệnh đau và sưng nề nhiều vùng mu bàn chân phải, lan lên bắp chân. Tại vị trí bị cắn xuất hiện vết hoại tử kích thước khoảng 1x2cm.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành xử trí vết thương tại chỗ, sử dụng 30 lọ huyết thanh kháng nọc rắn, tiêm phòng uốn ván và dùng kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng, cứu bệnh nhân. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

TS. BS Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực,  Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết,  từ đầu tháng 4 đến nay, khoa đã tiếp nhận 7 ca bị rắn độc cắn, trong đó có tới 4 trường hợp là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề nuôi rắn.

“Điều này cho thấy ngay cả những người am hiểu về loài vật này cũng có thể gặp tai nạn nếu chủ quan, đặc biệt trong giai đoạn rắn đang sinh sản”, Tiến sĩ Vân nhấn mạnh.

Bệnh nhân N. được kiểm tra sức khỏe - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, rắn hổ là một trong những loài rắn độc nguy hiểm thường gặp. Khi bị rắn hổ cắn, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như sưng nề, đau dữ dội tại chỗ, hoại tử mô, thậm chí dẫn đến suy đa cơ quan, sốc nhiễm khuẩn, phải phẫu thuật vá da nếu không được điều trị kịp thời.

Tuy nhiên, nếu được đưa đến cơ sở y tế sớm và sử dụng huyết thanh kháng nọc phù hợp, các triệu chứng có thể được cải thiện nhanh chóng, giảm nguy cơ biến chứng nặng.

Theo các chuyên gia, mùa sinh sản là thời điểm đặc tính sinh học của rắn có nhiều thay đổi. Rắn trở nên nhạy cảm, dễ bị kích động và có xu hướng tấn công khi cảm thấy bị đe dọa. Điều này khiến nguy cơ bị rắn cắn tăng cao, đặc biệt với những trường hợp thường xuyên tiếp xúc như người làm nông nghiệp, chăn nuôi hoặc sinh sống gần khu vực có nhiều cây cối, ao hồ.

Khi không may bị rắn cắn, cần giữ bình tĩnh, hạn chế vận động để tránh nọc độc lan nhanh. Không tự ý rạch, hút nọc hoặc đắp các loại lá cây lên vết thương vì có thể làm tình trạng nặng hơn. Việc quan trọng nhất là nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Từ trào lưu mạng, một người tử vong sau khi chữa bệnh bằng chanh liều cao

Từ trào lưu mạng, một người tử vong sau khi chữa bệnh bằng chanh liều cao

Những ngày gần đây, cộng đồng chia sẻ nhiều về trường hợp một người đàn ông 42 tuổi mắc ung thư, tử vong sau khi tự ý rời bỏ điều trị tại bệnh viện để áp dụng các phương pháp được lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có uống chanh liều cao và phơi nắng kéo dài.

Vợ vừa đột tử 3 ngày, tôi mở tủ lạnh đang bốc mùi thì "ngã quỵ" trước thứ bên trong, chỉ biết khóc nức nở

Vợ vừa đột tử 3 ngày, tôi mở tủ lạnh đang bốc mùi thì "ngã quỵ" trước thứ bên trong, chỉ biết khóc nức nở

Tâm sự 37 phút trước
Trần Nghiên Hy kiện 'fan cuồng' của chồng cũ Trần Hiểu

Trần Nghiên Hy kiện 'fan cuồng' của chồng cũ Trần Hiểu

Sao quốc tế 59 phút trước
Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

Sức khỏe 1 giờ 2 phút trước
Công an vào cuộc vụ một gia đình tố bị hàng xóm liên tục đe dọa, hành hung

Công an vào cuộc vụ một gia đình tố bị hàng xóm liên tục đe dọa, hành hung

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của kẻ thủ ác tàn nhẫn đoạt mạng nữ chủ tiệm cầm đồ

Lời khai 'lạnh người' của kẻ thủ ác tàn nhẫn đoạt mạng nữ chủ tiệm cầm đồ

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Xe chở nhiên liệu lật nghiêng rồi phát nổ trên đường cao tốc, 4 người tử vong thương tâm

Xe chở nhiên liệu lật nghiêng rồi phát nổ trên đường cao tốc, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 28 phút trước
Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ nặng 215kg, dài 1,8 mét ước tính giá trị từ 77 đến 115 triệu đồng

Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ nặng 215kg, dài 1,8 mét ước tính giá trị từ 77 đến 115 triệu đồng

Video 2 giờ 58 phút trước
Loại cây "thơm nức mũi" mọc đầy vườn nhà, không ngờ là bí quyết dưỡng da trắng mịn, dáng thon gọn chỉ sau vài tuần

Loại cây "thơm nức mũi" mọc đầy vườn nhà, không ngờ là bí quyết dưỡng da trắng mịn, dáng thon gọn chỉ sau vài tuần

Sống khỏe 3 giờ 28 phút trước
Sốc nặng trước cảnh tượng cậu bé gọi cá sấu lại gần bờ rồi cầm bàn chải đánh răng

Sốc nặng trước cảnh tượng cậu bé gọi cá sấu lại gần bờ rồi cầm bàn chải đánh răng

Video 4 giờ 15 phút trước

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Từ trào lưu mạng, một người tử vong sau khi chữa bệnh bằng chanh liều cao

Từ trào lưu mạng, một người tử vong sau khi chữa bệnh bằng chanh liều cao

Cảnh báo: Hai trẻ ngộ độc mủ loài hoa thường trồng trước sân nhà

Cảnh báo: Hai trẻ ngộ độc mủ loài hoa thường trồng trước sân nhà

Bệnh 'sốt đất' làm 23 người tử vong tại Thái Lan: Bộ Y tế cảnh báo, đưa ra các biện pháp phòng ngừa

Bệnh 'sốt đất' làm 23 người tử vong tại Thái Lan: Bộ Y tế cảnh báo, đưa ra các biện pháp phòng ngừa

Cảnh báo: Bé hơn 2 tuổi tử vong do viêm màng não mô cầu thể tối cấp, diễn tiến rất nhanh

Cảnh báo: Bé hơn 2 tuổi tử vong do viêm màng não mô cầu thể tối cấp, diễn tiến rất nhanh

Hy hữu: Gắp 3 bàn chải dài gần 20cm khỏi dạ dày nam thanh niên

Hy hữu: Gắp 3 bàn chải dài gần 20cm khỏi dạ dày nam thanh niên

Cảnh báo: Chỉ còn 10m tới đích, vận động viên bất ngờ ngừng tim khi đang chạy

Cảnh báo: Chỉ còn 10m tới đích, vận động viên bất ngờ ngừng tim khi đang chạy