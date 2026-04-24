Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

Sức khỏe 24/04/2026 13:56

Trong lúc đang cho rắn ăn, ông chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn bị vật nuôi này cắn vào mu bàn chân phải. Các bác sĩ đã phải tiêm 30 lọ huyết thanh kháng nọc rắn để cứu bệnh nhân này.

Theo thông tin từ VTC News, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa cho biết, thời gian gần đây gia tăng bệnh nhân nhập viện do rắn độc cắn, trong khi đây là thời gian bước vào mùa sinh sản của rắn (từ tháng 4 đến tháng 11). Tại Khoa Hồi sức tích cực, Chống độc, chỉ riêng từ đầu tháng 4 đến nay đã tiếp nhận gần 10 trường hợp nhập viện do rắn độc cắn, trong đó có nhiều ca diễn biến nặng, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Gần đây nhất là bệnh nhân T.V.N (trú tại Phú Thọ), có trang trại nuôi hàng nghìn con rắn. Trong lúc đang cho rắn ăn, người đàn ông này không may bị rắn cắn vào mu bàn chân phải. Gia đình đã sơ cứu bằng cách rửa vết thương trước khi đưa ông đến bệnh viện.

Khi nhập viện, người bệnh đau và sưng nề nhiều vùng mu bàn chân phải, lan lên bắp chân. Tại vị trí bị cắn xuất hiện vết hoại tử kích thước khoảng 1x2cm.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành xử trí vết thương tại chỗ, sử dụng 30 lọ huyết thanh kháng nọc rắn, tiêm phòng uốn ván và dùng kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng, cứu bệnh nhân. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

TS. BS Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực,  Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết,  từ đầu tháng 4 đến nay, khoa đã tiếp nhận 7 ca bị rắn độc cắn, trong đó có tới 4 trường hợp là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề nuôi rắn.

“Điều này cho thấy ngay cả những người am hiểu về loài vật này cũng có thể gặp tai nạn nếu chủ quan, đặc biệt trong giai đoạn rắn đang sinh sản”, Tiến sĩ Vân nhấn mạnh.

Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn - Ảnh 1
Bệnh nhân N. được kiểm tra sức khỏe - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, rắn hổ là một trong những loài rắn độc nguy hiểm thường gặp. Khi bị rắn hổ cắn, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như sưng nề, đau dữ dội tại chỗ, hoại tử mô, thậm chí dẫn đến suy đa cơ quan, sốc nhiễm khuẩn, phải phẫu thuật vá da nếu không được điều trị kịp thời.

Tuy nhiên, nếu được đưa đến cơ sở y tế sớm và sử dụng huyết thanh kháng nọc phù hợp, các triệu chứng có thể được cải thiện nhanh chóng, giảm nguy cơ biến chứng nặng.

Theo các chuyên gia, mùa sinh sản là thời điểm đặc tính sinh học của rắn có nhiều thay đổi. Rắn trở nên nhạy cảm, dễ bị kích động và có xu hướng tấn công khi cảm thấy bị đe dọa. Điều này khiến nguy cơ bị rắn cắn tăng cao, đặc biệt với những trường hợp thường xuyên tiếp xúc như người làm nông nghiệp, chăn nuôi hoặc sinh sống gần khu vực có nhiều cây cối, ao hồ.

Khi không may bị rắn cắn, cần giữ bình tĩnh, hạn chế vận động để tránh nọc độc lan nhanh. Không tự ý rạch, hút nọc hoặc đắp các loại lá cây lên vết thương vì có thể làm tình trạng nặng hơn. Việc quan trọng nhất là nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

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