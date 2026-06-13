Mẹ nhổ răng tại nhà, bé trai phải đi cấp cứu sau sự cố hi hữu

Sức khỏe 13/06/2026 16:27

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên tự nhổ răng cho trẻ tại nhà. Trong giai đoạn thay răng, trẻ cần được theo dõi cẩn thận và xử trí đúng kỹ thuật để hạn chế tối đa các tai nạn đáng tiếc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 11/6, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, ê-kíp phẫu thuật đã can thiệp nội soi đường thở, gắp thành công chiếc răng mắc kẹt sâu trong phế quản của bệnh nhi 9 tuổi.

Ngày 10/6, bệnh nhi N.Đ.P. (trú tại phường Vinh Phú, Nghệ An) được đưa đến bệnh viện sau khi vô tình nuốt phải chiếc răng vừa nhổ. Người nhà bệnh nhi cho biết bé P. được mẹ nhổ răng hàm bên trái. Tuy nhiên, khi chiếc răng vừa được nhổ chưa kịp lấy ra, bé trai bị sặc, ho, khó thở...

Tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng khẩn cấp, bác sĩ đã chỉ định chụp X-quang, qua đó phát hiện rõ một dị vật cản quang (chiếc răng) nằm sâu ở phế quản phải.

Nhận định tình trạng này có nguy cơ gây tắc nghẽn đường thở và chèn ép hô hấp, ê-kíp Khoa Tai - Mũi - Họng phối hợp chuyên khoa Gây mê - Hồi sức nội soi gắp thành công dị vật ra ngoài.

Sau can thiệp, đường thở của bệnh nhi thông thoáng, không xảy ra biến chứng hay chảy máu. Sức khỏe bệnh nhi ổn định, có thể ăn, nuốt bình thường và đã được xuất viện về nhà.

Mẹ nhổ răng tại nhà, bé trai phải đi cấp cứu sau sự cố hi hữu - Ảnh 1
Chiếc răng nằm trong phế quản bệnh nhân được nội soi gắp ra

Theo thông tin từ VietNamNet, Thạc sĩ, bác sĩ Hà Thanh Bình (Khoa Tai mũi họng) cho biết thói quen tự nhổ răng cho con của nhiều bậc phụ huynh tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn rủi ro khôn lường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng trẻ.

Bác sĩ Bình khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên tự ý nhổ răng cho trẻ tại nhà, nhất là với những chiếc răng chưa tách rời hoàn toàn khỏi lợi. Trong giai đoạn trẻ thay răng, sự theo dõi và hỗ trợ chuẩn kỹ thuật y khoa rất cần thiết để ngăn chặn triệt để nguy cơ nuốt hoặc hít sặc dị vật.

Nếu trẻ bất ngờ xuất hiện các triệu chứng như ho sặc sụa, thở rít, tím tái hoặc ho kéo dài sau một tai nạn sinh hoạt tương tự, gia đình cần giữ bình tĩnh và lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

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