Phụ nữ đừng cầu mong lấy chồng giàu sang, hãy lấy người vì mình mà dám tiêu đến đồng tiền cuối cùng

Tâm sự Eva 28/07/2026 21:30

Một người đàn ông biết thương yêu người phụ nữ của mình thật lòng, tương lai chưa chắc sẽ giàu có nhưng chí ít cũng sẽ không nghèo. Bởi, anh ta có ý chí, biết phấn đấu, muốn đem lại cho vợ con những điều tốt nhất.

Đàn ông trọng gì nhất trên cuộc đời? Câu trả lời đó chính là sự nghiệp, là tiền bạc. Đó là mồ hôi nước mắt, là công sức nên đàn ông xem như “khúc ruột” của mình. Tiền bạc cũng là biểu trưng của sự thành công. Dù nói ra hay không, đàn ông vẫn ngầm so đo với nhau bằng chính tiền bạc, cơ ngơi mà mình có được.

Đàn ông giàu có cũng có nhiều dạng. Có người hào phóng, tiêu tiền không tiếc tay, tự nghĩ rằng bản thân cực khổ kiếm ra được tiền thì phải cho bản thân hưởng thụ. Có người thì ngược lại, lắm tiền nhiều bạc nhưng lại dè sẻn, tiết kiệm chi li. Nghĩ đến những ngày gian khó lại càng sợ đồng tiền mình làm ra được bị tiêu xài hoang phí. Lại có những gã đàn ông bên ngoài không tiếc tiền cho những cuộc ăn chơi nhưng lại hà tiện với vợ con ở nhà.

 

Đàn bà khôn ngoan đừng nhìn vào ví tiền đàn ông dày hay mỏng, hãy nhìn cách anh ta chi tiền vì bạn. Đàn ông thương yêu bạn thật lòng, dẫu mặc chiếc áo cũ, mang đôi giày sờn nhưng lại để dành số tiền mình kiếm được mua cho bạn món quà mà bạn yêu thích từ lâu. Anh ta có thể ăn uống qua loa, có thể tiết kiệm cho bản thân mình nhưng luôn muốn dành cho người phụ nữ của mình những điều tốt nhất.

Phụ nữ đừng cầu mong lấy chồng giàu sang, hãy lấy người vì mình mà dám tiêu đến đồng tiền cuối cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông biết thương yêu người phụ nữ của mình thật lòng, tương lai chưa chắc sẽ giàu có nhưng chí ít cũng sẽ không nghèo. Bởi, anh ta có ý chí, biết phấn đấu, muốn đem lại cho vợ con những điều tốt nhất. Anh ta biết xót xa, biết đau lòng khi vợ con mình thua kém những người đàn bà ngoài kia. Chọn một người đàn ông như thế làm chồng, người phụ nữ sẽ được hạnh phúc.

Đàn bà cưới được chồng giàu sẽ nghiễm nhiên sung sướng, chỉ cần “ngồi mát ăn bát vàng” thì chưa chắc đúng. Thực tế cho thấy, nhiều người đàn bà có chồng giàu nhưng lại gặp kẻ “đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” khổ sở vô cùng. Tiêu gì cũng bị cho là hoang phí, chỉ biết bòn rút của chồng. Thậm chí đi chợ, đi siêu thị cũng phải đem hóa đơn về cho chồng.

Có những người đàn ông lắm tiền nhưng có tư tưởng sợ mất. Ngay cả vợ cũng không tin tưởng. Chính tay họ phải nắm giữ tay hòm chìa khóa thì mới yên tâm. Vợ về thăm ngoại thì nơm nớp lo sợ vợ mang tiền về cho cha mẹ. Có chồng giàu mà sống như thế thì sung sướng chỗ nào

Làm phụ nữ, đừng cầu lấy được một người chồng quá giàu sang, lắm tiền nhiều bạc. Hãy mong lấy được một người đàn ông dám vì người phụ nữ mình yêu mà tiêu đến đồng tiền cuối cùng. Đàn ông trọng tiền hơn vợ, sẽ chỉ biết có tiền. Đàn ông trọng vợ hơn tiền, những giờ phút nguy nan, khốn đốn vẫn sẽ chọn vợ.

Ngày tái hôn, con gái không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt quyết định hủy hôn

Ngày tái hôn, con gái không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt quyết định hủy hôn

Con gái tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết nghĩ cho mẹ. Tôi còn nhớ những ngày chỉ có hai mẹ con, lúc tôi bù đầu làm việc, con bé dù muốn mẹ chơi cùng cũng không làm nũng, phá phách

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sau 3 năm ly hôn, vợ cũ xuất hiện thủ thỉ van nài một câu khiến tim tôi bối rối

Sau 3 năm ly hôn, vợ cũ xuất hiện thủ thỉ van nài một câu khiến tim tôi bối rối

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Mẹ chồng 'hụt' trăng đòi gặp đứa cháu từng bắt ‘bỏ’ để trao tài sản bạc tỷ, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn

Mẹ chồng 'hụt' trăng đòi gặp đứa cháu từng bắt ‘bỏ’ để trao tài sản bạc tỷ, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Biết được lý do vì sao chồng bỏ bồ để quay về với vợ con, tôi dứt khoát ly hôn

Biết được lý do vì sao chồng bỏ bồ để quay về với vợ con, tôi dứt khoát ly hôn

Ngoại tình 2 giờ 0 phút trước
Phụ nữ đừng cầu mong lấy chồng giàu sang, hãy lấy người vì mình mà dám tiêu đến đồng tiền cuối cùng

Phụ nữ đừng cầu mong lấy chồng giàu sang, hãy lấy người vì mình mà dám tiêu đến đồng tiền cuối cùng

Tâm sự Eva 2 giờ 30 phút trước
Tôi coi thường vợ nhưng ngoài kia có rất nhiều đàn ông muốn ở bên chăm sóc cô ấy

Tôi coi thường vợ nhưng ngoài kia có rất nhiều đàn ông muốn ở bên chăm sóc cô ấy

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 29/7/2026, Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Sau ngày mai, thứ Tư 29/7/2026, Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Vợ bị bồ ‘phục kích’ ngay cửa phòng khám thai, vài giây sau chồng làm hành động khiến ai cũng choáng váng

Vợ bị bồ ‘phục kích’ ngay cửa phòng khám thai, vài giây sau chồng làm hành động khiến ai cũng choáng váng

Ngoại tình 3 giờ 30 phút trước
Xông vào khách sạn bắt tại trận con dâu và nhân tình, lật tấm chăn lên tôi sốc suýt đột quỵ

Xông vào khách sạn bắt tại trận con dâu và nhân tình, lật tấm chăn lên tôi sốc suýt đột quỵ

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Tai nạn nghiêm trong, xe buýt lật úp trên đường, 1 người tử vong, 26 người bị thương

Tai nạn nghiêm trong, xe buýt lật úp trên đường, 1 người tử vong, 26 người bị thương

Video 4 giờ 30 phút trước
Thấy vợ đòi ngủ chung với con riêng, chồng vô tình nghe lén thì "sững người" khi biết sự thật

Thấy vợ đòi ngủ chung với con riêng, chồng vô tình nghe lén thì "sững người" khi biết sự thật

Tâm sự gia đình 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 29/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Tư 29/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Loại quả tím ngắt rẻ như cho ngoài chợ: 'Vũ khí' ngầm giúp hạ đường huyết, chặn đứng tiểu đường cực đỉnh

Loại quả tím ngắt rẻ như cho ngoài chợ: 'Vũ khí' ngầm giúp hạ đường huyết, chặn đứng tiểu đường cực đỉnh

Giá vàng hôm nay, ngày 28/7/2026: Quay đầu giảm mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 28/7/2026: Quay đầu giảm mạnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dẫn bạn trai về ra mắt vừa nhưng bị mẹ ép chia tay, sau 1 tháng tôi phải cảm ơn bà rối rít vì điều này

Dẫn bạn trai về ra mắt vừa nhưng bị mẹ ép chia tay, sau 1 tháng tôi phải cảm ơn bà rối rít vì điều này

Ngày tái hôn, con gái không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt quyết định hủy hôn

Ngày tái hôn, con gái không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt quyết định hủy hôn

Bị nhà bạn trai chê trong ngày về ra mắt, tôi bình thản móc điện thoại ra nói một câu khiến cả nhà lặng người

Bị nhà bạn trai chê trong ngày về ra mắt, tôi bình thản móc điện thoại ra nói một câu khiến cả nhà lặng người

Biết lý do chị dâu cũ tái hôn với ông chồng lớn tuổi, tôi càng muốn khóc rồi đưa cho chị 50 triệu

Biết lý do chị dâu cũ tái hôn với ông chồng lớn tuổi, tôi càng muốn khóc rồi đưa cho chị 50 triệu

Thấy mẹ tặng chị họ 15 cây vàng trong ngày cưới, tôi sững sờ trước sự thật phía sau

Thấy mẹ tặng chị họ 15 cây vàng trong ngày cưới, tôi sững sờ trước sự thật phía sau

Sau 3 năm ly hôn bất ngờ chồng cũ sang nhà, dúi vào tay tôi một hộp đựng 5 cây vàng và đưa ra một lời đề nghị

Sau 3 năm ly hôn bất ngờ chồng cũ sang nhà, dúi vào tay tôi một hộp đựng 5 cây vàng và đưa ra một lời đề nghị