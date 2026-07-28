Loại quả tím ngắt bán nhiều ngoài chợ: Giúp hạ đường huyết, tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 28/07/2026 11:30

Không chỉ là món ăn dân dã quen thuộc, cà tím còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết và các bệnh lý chuyển hóa khác.

Cà tím có tên khoa học là Solaum melongena L, tên Hán việt là Nuy qua, thuộc họ cà (Solanaceae), cùng họ với một số loại thực phẩm như Cà chua, Khoai tây và Hồ tiêu.

Loại quả tím ngắt bán nhiều ngoài chợ: Giúp hạ đường huyết, tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây cà tím có dạng thân thảo, ưa nhiệt. Thân cây cao 50 -150cm, có gai nhỏ quanh thân; Lá phiến rộng, mặt dưới có lông tơ bao phủ; Hoa có màu trắng hoặc tím nhạt, nhị hoa vàng; Quả mọng, mọc đơn lẻ, hình thuôn dài từ 15 - 23cm, đường kính quả khoảng 4 - 5cm hoặc lớn hơn tùy giống cà. vỏ quả mỏng có màu tím, bên trong có hạt nhỏ. Bộ phận dùng làm thức ăn hay dược liệu là quả cà tím khi vừa chín tới.

Cà tím là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đặc biệt, đây còn là thực phẩm vàng giúp kiểm soát đường huyết

Kiểm soát tốt lượng đường trong máu

Cà tím chứa nhiều chất xơ không hòa tan, không được tiêu hóa. Chúng có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và làm suy yếu khả năng hấp thụ đường của cơ thể. Nó giúp cân bằng lượng đường trong máu và ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Mặt khác, các hợp chất polyphenolic trong cà tím đã được chứng minh là làm giảm chỉ số đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin. Chúng có tác dụng tuyệt vời trong việc ngăn ngừa sự phát triển của bệnh tiểu đường loại 2.

Loại quả tím ngắt bán nhiều ngoài chợ: Giúp hạ đường huyết, tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà dinh dưỡng khuyên bạn nên thêm cà tím vào chế độ ăn của bệnh nhân tiểu đường cùng với ngũ cốc và các loại rau khác.

Ngoài giúp kiểm soát đường huyết, cá tím còn có nhiều công dụng đối với sức khỏe:

Hỗ trợ giảm cân: Cà tím là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan hữu ích cho hệ tiêu hóa, giúp no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn. Thêm vào đó, cà tím cũng chứa lượng nước nhiều đáng kể và có ít calo, vì vậy cà tím là một lựa chọn tuyệt vời để giảm cân hiệu quả.

Tốt cho tim mạch: Cà tím là một loại thực phẩm giàu kali có khả năng ổn định nhịp tim. Ngoài ra, cà tím còn chứa nhiều flavonoid giúp giảm lượng cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt trong cơ thể. Tất cả đều là những yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Giúp xương chắc khỏe: Cà tím là nguồn giàu chất phenolic, giúp tăng cường sức khỏe xương và phòng ngừa loãng xương. Ngoài ra, cà tím cũng cung cấp lượng lớn chất dinh dưỡng thiết yếu như sắt và canxi, cần thiết cho việc giữ cho xương chắc khỏe.

Ngăn ngừa thiếu máu: Cà tím là một nguồn giàu chất sắt giúp phòng ngừa thiếu máu do thiếu chất sắt. Chất sắt đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển hồng cầu, do đó ăn cà tím sẽ giúp bạn ngăn chặn được tình trạng thiếu máu hay gặp phải.

Loại quả tím ngắt bán nhiều ngoài chợ: Giúp hạ đường huyết, tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giúp giảm cholesterol: Cà tím được công nhận là một loại thực phẩm tốt cho tim mạch, nhưng ít người biết cà tím còn có thể làm giảm cholesterol. Nasunin cùng lượng chất xơ hoà tan cao trong cà tím đã được chứng minh là có tác dụng giảm mức cholesterol trong cơ thể, ngăn ngừa béo phì và các bệnh tim mạch khác.

Ăn cà tím như thế nào mới tốt?

Cà tím là nguồn thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý khi thường xuyên ăn cà tím:

Chuẩn bị: Độc tố của cà tím xanh khá cao, không thể hòa tan trong nước, tốt nhất bạn nên ngâm cà tím vào nước muối có pha thêm vài giọt giấm để giảm bớt đáng kể. Bóp nhẹ cà tím để loại bỏ chất độc và hạt dễ dàng hơn.

Ăn cả vỏ: Nhiều người cho rằng vỏ cà tím không tốt cho tiêu hóa, nhưng ngược lại, chúng rất giàu vitamin B, hỗ trợ quá trình hấp thụ vitamin C trong cơ thể.

Kết hợp với các thực phẩm khác: Nên chế biến cà tím với các thực phẩm khác để giảm lượng cà tím tiêu thụ và tăng chất dinh dưỡng.

Không ăn quá nhiều: Một người lớn không nên dùng quá 250 g cà tím trong một khẩu phần ăn. Không sử dụng liên tục trong vài ngày.

Loại quả tím ngắt bán nhiều ngoài chợ: Giúp hạ đường huyết, tốt cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế đồ chiên: Trong đồ chiên, rán, chất xơ sẽ hấp thụ nhiều chất béo, đồng thời làm mất đi 50% chất dinh dưỡng trong cà tím.

Lựa chọn cà tím: Cà tím chỉ ngon nếu quả còn non, tươi, không quá già hoặc héo. Vì cây càng già thì độc tính của chúng càng lớn.

Không nấu ở nhiệt độ quá cao: Khi bạn nấu ở nhiệt độ quá cao sẽ làm mất đi hàm lượng dinh dưỡng trong cà chua và tăng lượng độc tố.

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