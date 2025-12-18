Cà tím bổ dưỡng, nhưng 4 đối tượng không nên ăn

Ngoài ra, cà tím cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng như kali, phốt pho, magie, canxi, sắt, carbohydrate, chất xơ, folate, vitamin A, vitamin C và vitamin K.Cà tím có hàm lượng dinh dưỡng cao và calo thấp, là một loại thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe. Nó giúp cải thiện sự lưu thông máu, chống oxi hóa và giảm cân.

Cà tím thuộc họ bạch anh và có tên khoa học là Solanum melongena. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cà tím chứa khoảng 92% nước, 5,5% glucid, 1,3% protid và 0,2% lipid trong mỗi 100 gram.

Dưới đây là những lợi ích sức khỏe của cà tím:

Cải thiện thị lực: Hợp chất anthrocyanin giúp tăng quá trình dẫn truyền hệ thần kinh trung ương, phòng ngừa đục thủy tinh thể, giúp mắt sáng và khỏe hơn.

Giúp xương chắc khỏe: Thành phần phenolic có thể ngăn ngừa tình trạng loãng xương ở người lớn tuổi. Ở trẻ em, sắt và canxi trong cà tím giúp xương phát triển chắc và khỏe hơn.

Ngăn ngừa rụng tóc: các vitamin nhóm B, vitamin A giúp tóc mọc nhiều và khỏe hơn, tăng độ bóng mượt cho tóc và giảm rụng tóc.

Cải thiện trí nhớ: cà tím tốt cho sức khỏe tình thần và nhân thức, loại bỏ độc tố trong tế bào, tăng lưu lượng tuần hoàn não, cải thiện trí nhớ.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp giảm cân: chứa lượng chất xơ hòa tan rất tốt cho hệ tim hóa, làm nhanh no, thích hợp cho người giảm cân.

Ngăn ngừa tình trạng thiếu máu: Hàm lượng sắt có trong cà tím giúp dự phòng các nguyên nhân gây thiếu máu, tăng quá trình chuyển hóa protein.

Nhóm người nào không nên ăn cà tím?

Cà tím không phải là thực phẩm gây dị ứng phổ biến, nhưng một số người có thể bị dị ứng (với các triệu chứng như phát ban, ngứa, nổi mề đay…) hoặc không dung nạp với cà tím và việc ăn chúng có thể dẫn đến tình trạng viêm hoặc các vấn đề về tiêu hóa...

Những người bị dị ứng: Nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ loại rau nào trong họ cà, không nên ăn cà tím, vì có thể làm trầm trọng thêm vấn đề này.

Ảnh minh họa: Internet

Những người bị trầm cảm: Tránh ăn cà tím nếu bạn đang dùng thuốc chống trầm cảm hoặc đang bị lo âu. Loại rau này có thể làm tăng chứng trầm cảm ở bệnh nhân và cũng làm giảm tác dụng của thuốc.

Người bệnh viêm khớp: Cà tím và các loại rau họ cà khác có chất solanine. Một số người cho rằng, chất này có thể làm tăng tình trạng viêm, khiến các bệnh như viêm khớp trở nên trầm trọng hơn.

Mặc dù không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy lượng nhỏ solanine trong cà tím, làm trầm trọng thêm các triệu chứng viêm khớp, nhưng nếu bạn nhận thấy cơn đau khớp bùng phát sau khi ăn cà tím, hãy tránh ăn rau họ cà.

Người bị sỏi thận: Cà tím cũng chứa canxi oxolate, có thể dẫn đến sỏi thận nếu tiêu thụ với số lượng lớn. Nếu bạn bị sỏi, nên ăn cà tím thận trọng, oxalate có trong cà tím làm tăng vấn đề sỏi thận.

Những lưu ý quan trọng khi ăn cà tím

Không nên gọt vỏ khi ăn

Chất dinh dưỡng trong cà tím không chỉ có ở phần thịt quả mà ngay ở phần vỏ cũng rất cao, đặc biệt là hàm lượng vitamin P. Nếu bạn vứt bỏ vỏ của cà tím khi ăn thì điều này đồng nghĩa với việc bạn đã vứt bỏ một nửa lượng vitamin P từ cà tím. Vì vậy, khi ăn cà tím, chúng ta nên giữ nguyên phần vỏ, rửa sạch rồi cứ thế chế biến và tiêu thụ.

Ảnh minh họa: Internet

Không ăn cà tím cùng thực phẩm có tính hàn

Không nên ăn cà tím kèm các loại thức ăn có tính hàn khác như cua ghẹ, hải sản, thịt vịt, ngan, ếch, ốc… vì rất dễ gây rối loạn tiêu hóa. Nên dùng nhiệt ở mức vừa khi chế biến cà tím, nhiệt độ quá cao hoặc việc chiên với nhiều dầu sẽ làm giảm 50% giá trị dinh dưỡng của cà tím. Trừ khi chế biến bằng cách nướng trực tiếp trên bếp than thì bỏ vỏ, ngoài ra nên ăn cà tím luôn vỏ để tận dụng được nguồn dinh dưỡng.