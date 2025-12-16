Bí ngòi và 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe không phải ai cũng biết

Bí ngòi là một loại rau thuộc họ bầu bí, rất giàu vitamin và khoáng chất có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đôi khi bí ngòi được gọi là bí mùa hè hoặc bí xanh và trông giống như một quả dưa chuột. Tuy nhiên, nó to hơn, da sần sùi hơn và không giòn bằng dưa chuột.

Cải thiện thị lực: Bí ngòi cung cấp beta-carotene và vitamin C, giúp thúc đẩy thị lực khỏe mạnh. Chúng cũng chứa các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin, có thể làm giảm nguy cơ rối loạn mắt liên quan đến tuổi tác.

Bí ngòi rất giàu chất xơ: Ăn nhiều chất xơ giúp cân bằng lượng đường trong máu, giúp no lâu và có thể giảm táo bón. Chế độ ăn giàu chất xơ cũng giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh như bệnh tim, tiểu đường, bệnh đường ruột và ung thư.

Tăng cường hệ tiêu hóa: Chất nhầy, hay chất xơ hòa tan trong nước có trong bí ngòi cũng làm dịu đường ruột, giúp giảm nguy cơ táo bón. Chất xơ hòa tan cũng hoạt động như một nguồn dinh dưỡng cho vi khuẩn đường ruột có lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa bệnh tiểu đường: Bí ngòi rất giàu vitamin B6. Nghiên cứu cho thấy loại vitamin này có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Vitamin đóng một vai trò bảo vệ chống lại bệnh tiểu đường.

Chức năng tuyến giáp: Thử nghiệm trên chuột chứng minh rằng chiết xuất vỏ bí ngòi có thể giúp giữ mức hormone tuyến giáp ổn định. Qua đó cho thấy, nghiên cứu ở người là cần thiết và có thể diễn ra trong tương lai không xa.

Ăn sống hay nấu chín bí ngòi?

Mặc dù bí ngòi có thể ăn sống, nhưng ăn quá nhiều có thể gây khó tiêu, đầy hơi, chướng bụng do hàm lượng chất xơ cao. Một số loại bí ngòi có thể chứa cucurbitacins, một hợp chất có thể gây ngộ độc nếu ăn với số lượng lớn. Nếu bạn ăn bí ngòi sống và cảm thấy có vị đắng, hãy ngừng ăn ngay lập tức. Với trẻ em, việc nấu chín kỹ bí ngòi giúp làm mềm các sợi chất xơ, dễ tiêu hóa hơn, giảm thiểu tình trạng đầy hơi, khó tiêu. Ngoài ra, nấu chín cũng giúp loại bỏ một phần các chất gây dị ứng có trong bí ngòi.

Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp bí ngòi với thực phẩm khác

Bí ngòi nên được kết hợp với các loại thực phẩm khác trong một bữa ăn cân bằng để cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Ví dụ, bạn có thể kết hợp bí ngòi với thịt nạc, cá, các loại đậu, gạo lứt và các loại rau xanh khác. Nếu chỉ ăn chủ yếu là bí ngòi trong các bữa ăn, bạn sẽ dễ bị mất cân bằng dinh dưỡng.

Cẩn trọng với dị ứng bí ngòi

Người có tiền sử dị ứng với các loại quả họ bầu bí khác cần đặc biệt cẩn trọng khi sử dụng bí ngòi, vì có nguy cơ cao bị dị ứng chéo. Nếu bạn đã từng bị dị ứng với bất kỳ loại thực phẩm nào, cũng nên cẩn trọng trước khi sử dụng bí ngòi. Nếu là lần đầu sử dụng, bạn chỉ nên ăn với lượng nhỏ.