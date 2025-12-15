Thịt gà thơm ngon, bổ dưỡng nhưng 4 đối tượng này nên tránh xa

Theo tính toán thô, một ức gà không da, không xương 100 gam, sẽ cung cấp 165 calo, 31 gram protein và 3,6 gam chất béo.

Thịt gà thường được chia làm nhiều loại như thịt đùi, thịt cánh và lườn. Mỗi vị trí của gà lại cung cấp một lượng calo khác nhau từ protein đến chất béo, cụ thể như sau:

Một cánh gà không da, không xương 100 gam cung cấp 203 calo, 30,5 gram protein và 8,1 gram chất béo. Điều này có nghĩa là cánh gà cung cấp 64% protein và 36% chất béo.

Một đùi gà không da, không xương với 100 gam có thể cung cấp 209 calo, 26 gam protein và 10,9 gam chất béo, Theo đó, 53% lượng calo đến từ protein, trong khi có tới 47% đến từ chất béo.

Chân gà được tạo thành từ các phần đùi gà và má đùi gà. Một phần má đùi gà không xương 100 gam có 172 calo, 28,3 gram protein và 5,7 gam chất béo.Như vậy khoảng 70% đến từ protein trong khi 30% đến từ chất béo.

Những đối tượng không nên ăn thịt gà

Người bị bệnh gout (gút) và sỏi thận

Thịt gà, đặc biệt là da, nội tạng và nước hầm xương gà đậm đặc, chứa một lượng đáng kể purine. Khi cơ thể chuyển hóa purine sẽ sản sinh ra axit uric. Đối với người mắc bệnh gout, axit uric dư thừa sẽ tích tụ ở các khớp, gây ra các cơn viêm và đau cấp tính. Tương tự, nồng độ axit uric cao cũng có thể dẫn đến việc hình thành sỏi thận. Do đó, những người thuộc nhóm này cần giảm ăn thịt gà, đặc biệt là khi đang trong cơn đau cấp tính hoặc có nguy cơ cao hình thành sỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Người đang có vết thương hở hoặc bệnh ngoài da

Theo quan niệm truyền thống và kinh nghiệm thực tế, thịt gà được cho là có thể làm chậm quá trình lành vết thương và gây ngứa ngáy, kích ứng. Nếu bạn đang có vết thương hở do phẫu thuật, bị bỏng, hoặc đang mắc các bệnh ngoài da như thủy đậu, chàm, việc ăn thịt gà có thể khiến vết thương dễ bị sưng, mưng mủ, hoặc để lại sẹo lồi kém thẩm mỹ. Tốt nhất là kiêng thịt gà cho đến khi vết thương hoàn toàn hồi phục và da non đã hình thành.

Người bị dị ứng với thịt gà

Mặc dù hiếm gặp, dị ứng thịt gà là một tình trạng sức khỏe cần được cảnh báo nghiêm trọng. Dị ứng có thể gây ra nhiều triệu chứng từ nhẹ như nổi mề đay, ngứa miệng, đến nghiêm trọng như sưng họng, khó thở hoặc thậm chí là sốc phản vệ, có nguy cơ đe dọa tính mạng. Bất kỳ ai đã được chẩn đoán dị ứng với thịt gà đều phải tuyệt đối kiêng khem và kiểm tra kỹ thành phần của các món ăn chế biến sẵn để tránh tiếp xúc.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị viêm khớp

Một số nghiên cứu gần đây đã chỉ ra mối liên hệ tiềm ẩn giữa việc tiêu thụ thịt gà và nguy cơ gia tăng mắc bệnh viêm khớp dạng thấp. Mặc dù cơ chế chính xác vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu, nhưng các nhà khoa học tin rằng một số thành phần trong thịt gà, đặc biệt là protein có tên collagen type II, có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch bất thường ở một số người, dẫn đến viêm khớp.

Đối với những người đã mắc bệnh viêm khớp dạng thấp, việc ăn thịt gà có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng như đau, sưng và cứng khớp. Ngoài ra, nếu bạn có tiền sử gia đình mắc bệnh này, việc hạn chế ăn thịt gà cũng là một biện pháp phòng ngừa quan trọng.