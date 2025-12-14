Trong số các ca nhập viện có một bệnh nhân 73 tuổi diễn tiến nặng do suy thận cấp. Ngoài ra, có trường hợp cả gia đình 4 người cùng vào cấp cứu.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 13/12, Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng (Quảng Ngãi) cho biết đã tiếp nhận cấp cứu nhiều trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Theo đó, từ 7h đến 20h cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận 20 trường hợp đến khám và điều trị với các triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn, nôn ói và tiêu chảy...

Tất cả bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì mua từ tiệm H.V. trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Các bệnh nhân sinh sống rải rác tại nhiều xã, phường như Nghĩa Lộ, Khánh Cường, Nghĩa Giang, Cẩm Thành… nhưng đều xuất hiện triệu chứng tương tự sau khi ăn bánh mì.

Cùng thời điểm, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận 2 trường hợp có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm như đau bụng, tiêu chảy và sốt sau khi ăn bánh mì ở tiệm trên.

Các bác sĩ xác định đây là tình trạng viêm dạ dày - đại tràng cấp do nhiễm trùng - biểu hiện điển hình của ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân được bù nước, điện giải; những trường hợp có chỉ số bạch cầu tăng cao được chỉ định sử dụng kháng sinh.

Bác sĩ thăm khám cho một bệnh nhân nghi ngộ độc do ăn bánh mì - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, liên quan đến vụ việc này, ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, Sở đang phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các cơ quan chức năng tiến hành khoanh vùng, niêm phong và lấy mẫu các thực phẩm nghi gây ngộ độc để kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

“Thương hiệu bánh mì H.V có nhiều chi nhánh trên địa bàn tỉnh nên hiện chưa xác định chính xác các bệnh nhân đã ăn bánh mì tại chi nhánh nào. Ngành Y tế đang khẩn trương truy vết nguồn thực phẩm liên quan, đồng thời tập trung ưu tiên điều trị cho các trường hợp có triệu chứng nặng”, ông Hòa thông tin thêm.