Tình tiết bất ngờ trong vụ người đàn ông đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải

Ngoài vụ cố tình đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải vì xin bỏ qua vi phạm không được, Đặng Từ Thịnh từng nhốt cán bộ công an xã trong nhà vì bị kiểm tra khi lái xe ba bánh tự chế ra đường.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối 13/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông có hành vi chống đối, nhốt cán bộ công an xã trong nhà. Người đàn ông trong clip là Đặng Từ Thịnh (SN 1977, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội).

Người đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải từng nhốt công an xã trong nhà - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, vụ việc được phản ánh trong clip diễn ra vào năm 2024. Thời điểm đó, Công an xã Hồng Minh (huyện Phú Xuyên cũ, Hà Nội) phát hiện Đặng Từ Thịnh điều khiển xe ba bánh tự chế ra đường. Sau khi lực lượng chức năng phát hiện, tiến hành xử lý, Thịnh đã chống đối và nhốt cán bộ công an xã trong nhà, cản trở lực lượng thi hành công vụ.

Đối tượng Đặng Từ Thịnh - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, Đặng Từ Thịnh cũng là người có hành vi ôm, đẩy Đại úy Nguyễn Duy Điệp, cán bộ của Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) về phía đầu một chiếc ô tô tải đang di chuyển đến, xảy ra vào chiều ngày 11/12 vừa qua, tại tỉnh lộ 429 (thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực).

Thịnh có hành vi trên sau khi bị lực lượng CSGT phát hiện điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và nghi sử dụng biển số giả.

Đến ngày 12/12, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng để điều tra về tội Giết người.

