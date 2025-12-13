Lời khai hối lỗi nghẹn ngào của kẻ đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội

Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đặng Từ Thịnh (SN 1977, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người. Đối tượng Đặng Từ Thịnh bị cáo buộc đã đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 12/12, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Từ Thịnh (SN 1977, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để điều tra về tội Giết người.

Tại trại tạm giam Công an TP Hà Nội, Đặng Từ Thịnh – người đã đẩy Đại úy CSGT Nguyễn Duy Điệp (Đội CSGT số 8, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) vào đầu xe tải đang chạy - nghẹn ngào kể lại giây phút nông nổi của mình.

“Hôm qua (11/12 – PV), cán bộ đang dắt xe về đội để xử lý thì tôi đi phía sau. Không hiểu sao lúc đó tôi lại bồng bột, nóng giận như vậy. Tôi nghĩ mấy ngày qua bị đau đầu, tôi có uống vài viên thuốc giảm đau nên tâm lý không ổn định. Tôi chỉ đang đi theo để chờ xử lý vi phạm hành chính thôi, nhưng lại đẩy xe, gây nguy hiểm cho chiến sĩ CSGT. May mà anh ấy tránh kịp, không thì nguy hiểm cho cả anh ấy và chính bản thân tôi. Giờ tôi rất hối hận nhưng cũng không biết làm thế nào. Việc làm của tôi quá sai lầm gây ra tình huống hết sức nguy hiểm cho chiến sĩ CSGT” - Thịnh cúi đầu, giọng nghẹn lại.

Bị can Đặng Từ Thịnh - Ảnh: VnExpress

Trước đó, theo thông tin từ VnExpress, khoảng 13h35 ngày 11/12, tại tỉnh lộ 429 (địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực), Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 8 phát hiện Thịnh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và nghi sử dụng biển số giả.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Khi đó, Thịnh xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận.

Trong khi Đại úy CSGT Nguyễn Duy Điệp dắt xe vào chốt, đối tượng bất ngờ ôm anh Điệp rồi đẩy ngã về phía đầu một chiếc xe tải đang chạy trên đường. Rất may, Đại úy Điệp phản xạ kịp thời, tránh được va chạm nguy hiểm.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã truy đuổi, khống chế và bắt giữ đối tượng. Thịnh được bàn giao cho Công an xã Phượng Dực để xác minh, làm rõ sự việc.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý Đặng Từ Thịnh theo quy định của pháp luật.

