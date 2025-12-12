Hoảng hồn khói lửa bao trùm xưởng sản xuất ở TP.HCM, đứng xa nhiều km vẫn thấy

Đời sống 12/12/2025 16:23

Khu chứa phế liệu nằm bên ngoài nhà xưởng của một công ty ở phường Tây Nam, TPHCM (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ) bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 12/12, lực lượng chức năng TPHCM đang nỗ lực dập tắt đám cháy, xảy ra tại nhà xưởng của một công ty sản xuất mút xốp.

Hoảng hồn khói lửa bao trùm xưởng sản xuất ở TP.HCM, đứng xa nhiều km vẫn thấy - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cụ thể, khoảng 14h cùng ngày, nhà xưởng Công ty sản xuất mút xốp P.P trên đường ĐT.744 (phường Tây Nam, TPHCM) bất ngờ bốc cháy.

Thời điểm phát hiện đám cháy, người trong công ty đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Khi đám cháy nhanh chóng lan rộng không thể kiểm soát, họ trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

 

Tại hiện trường, đám cháy ngùn ngụt bốc lên, cột khói đen cao hàng chục mét. Người dân đứng xa nhiều ki lô mét vẫn nhìn thấy. Vụ hỏa hoạn gây khói, kèm theo mùi khét.

Hoảng hồn khói lửa bao trùm xưởng sản xuất ở TP.HCM, đứng xa nhiều km vẫn thấy - Ảnh 2Hoảng hồn khói lửa bao trùm xưởng sản xuất ở TP.HCM, đứng xa nhiều km vẫn thấy - Ảnh 3
Cột khói cao, đứng từ xa vẫn nhìn thấy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận được tin báo, Công an TPHCM đã điều động các phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng chức năng phường Tây Nam cũng có mặt điều tiết giao thông, ưu tiên xe chữa cháy chuyên dụng tới hiện trường dập lửa.

Sau khoảng 30 phút có mặt, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

