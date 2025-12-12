Trong 2 tuần cuối cùng của tháng 12 dương lịch, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, thuận lợi như cá gặp nước, giàu có hết phần thiên hạ

Trong 2 tuần cuối cùng của tháng 12 dương lịch, có được sự bảo hộ của Chính Quan, người tuổi Dậu dễ dàng khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Cơ hội đã đến tay, con giáp này không do dự chớp lấy, thành quả thu về còn khiến không ít người ngạc nhiên. Tinh thần làm việc hăng say cũng ghi điểm trong mắt cấp trên, có vẻ như thời cơ chuyển mình của bạn sắp đến rồi.

Tình hình tài chính tương đối bình ổn. Với kế hoạch quản lý chi tiêu đã được vạch sẵn, bản mệnh chỉ cần tuân thủ thì sẽ chẳng lo thiếu tiền tiêu. Một vài khoản chi phát sinh cũng không khiến bạn phải lo lắng vì chúng đều nằm trong dự tính của bạn.

Con giáp tuổi Hợi

Trong 2 tuần cuối cùng của tháng 12 dương lịch, nhờ có Thiên Tài ngự trị, nên vận trình tài lộc của người tuổi Hợi có cơ hội vụt sáng. Làm ăn, kinh doanh có lãi, kí được hợp đồng giá trị kinh tế cao, làm tới đâu nhìn thấy lợi nhuận tới đó, nếu làm công ăn lương được sếp khen thưởng, đồng nghiệp tặng quà.

Ảnh minh họa: Internet

Tài chính ổn định giúp bạn có nền tảng vững chãi để thực hiện kế hoạch ấp ủ đã lâu. Đừng nên chần chừ thêm nữa, bởi tiền mà không được sử dụng đúng mục đích ngay thì rất đễ khiến con người nảy lòng tham và tiêu vào những việc không cần thiết.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 2 tuần cuối cùng của tháng 12 dương lịch, người tuổi Thìn được Lục Hợp che chở nên vận trình ngày có phần tươi sáng hơn. Các kế hoạch bạn lập ra nhận được sự đánh giá cao, đây chính là thời điểm thuận lợi để thu tiền về đầy tay sau bao ngày cố gắng không ngừng nghỉ của bạn. Sự trợ lực của Chính Quan cũng giúp bạn ngày một tự tin hơn vào khả năng của chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ Kim tương sinh, mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình trở nên gắn kết hơn trước. Cha mẹ con cái cũng biết cách lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn. Tình cảm vợ chồng cũng hòa hợp hơn nhờ những lời quan tâm động viên mà cả hai dành cho nhau.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!