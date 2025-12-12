NÓNG: Khởi tố đối tượng đẩy đại úy cảnh sát vào đầu xe tải ở Hà Nội

người đàn ông đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới có dấu hiệu của tội giết người, chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 12/12, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Từ Thịnh (SN 1977, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để điều tra về tội Giết người.

Đối tượng Đặng Từ Thịnh - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, khoảng 13h35 ngày 11/12, tại Tỉnh lộ 429, thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phát hiện Thịnh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và nghi sử dụng biển số giả.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính, Thịnh tỏ thái độ xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận.

Trong lúc dắt xe vào chốt, đối tượng bất ngờ ôm Đại úy Nguyễn Duy Điệp rồi đẩy ngã về phía đầu một chiếc xe tải đang di chuyển tới. Rất may, Đại úy Điệp kịp thời phản xạ, tránh được va chạm nguy hiểm.

Thời điểm người vi phạm ôm CSGT đẩy vào đầu xe tải - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau đó, lực lượng chức năng đã truy đuổi, khống chế và bắt giữ đối tượng. Thịnh được bàn giao cho Công an xã Phượng Dực để xác minh làm rõ sự việc.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý Đặng Từ Thịnh theo quy định của pháp luật.

