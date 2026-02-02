Kích động tấn công nhân viên trạm xăng, tên cướp nhận kết đắng ngay sau đó

Itsara Sakuket, 40 tuổi, đi xe máy đến trạm xăng vào ngày 25/1 và giả vờ là khách hàng quen thuộc đang đổ xăng. Nhưng ngay khi bình xăng đầy, hắn bất ngờ cướp túi tiền. Tuy nhiên, hắn ta chỉ chạy thoát được một lúc vì ngay lập tức đã đâm vào một chiếc xe máy đang đi ngược chiều.

