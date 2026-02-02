Vô tình chạm trán sư tử ở trước cửa nhà máy, người đàn ông có pha xử lý đáng kinh ngạc, thoát chết trong gang tấc

Vụ việc xảy ra bên ngoài Nhà máy Xi măng Ambuja gần Patapur, Ấn Độ. Con sử tử cái đang đuổi theo một con chó và bất ngờ tiến đến cổng nhà máy. Cùng lúc đó, người đàn ông đi ra đóng cổng. Khi sư tử xuất hiện, người đàn ông chết lặng vì sợ hãi nhưng sau đó lập tức đóng cổng lại và chạy nhanh vào phòng bảo vệ.
Video 1 giờ 34 phút trước

Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

