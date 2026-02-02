Lại gần chụp ảnh, người phụ nữ bị báo tuyết tấn công, vồ lấy và cắn vào mặt

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h tối tại huyện Fuyun, dọc biên giới phía bắc Trung Quốc giáp với Mông Cổ. Người phụ nữ đã phát hiện con báo nên đã tiếp cần để chụp ảnh. Nhưng khi đến gần, con báo vồ lấy và cắn vào mặt cô. Cuối cùng, con thú săn mồi đã bị một huấn luyện viên trượt tuyết xua đuổi.

Video 2 giờ 1 phút trước 2 giờ 1 phút trước Kỳ Kỳ | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lai-gan-chup-anh-nguoi-phu-nu-bi-bao-tuyet-tan-cong-vo-lay-va-can-vao-mat-752253.html