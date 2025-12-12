Danh tính nam tài xế vi phạm giao thông đẩy cảnh sát vào đầu xe tải

Ngày 11/12, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết đã chỉ đạo điều tra vụ người đàn ông cố tình đẩy Cảnh sát giao thông (CSGT) vào đầu xe tải tại xã Phượng Dực (huyện Phú Xuyên cũ, Hà Nội).

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 11/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang phối hợp cùng Phòng CSGT Công an Hà Nội củng cố hồ sơ để khởi tố tội giết người đối với Đặng Từ Minh (SN 1980, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội).

Theo đó, chiều cùng ngày, Đại úy Nguyễn Duy Điệp - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường tỉnh 429 đoạn qua xã Phượng Dực.



Đại úy Điệp ngã nhào ngay ở phía trước đầu ô tô tải - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đến 13h35, tổ CSGT phát hiện tài xế Đặng Từ Minh điều khiển xe máy mang BKS 29AA-182.XX không đội mũ bảo hiểm nên dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, Đại úy Điệp đang dắt xe của người vi phạm về vị trí kiểm tra, tài xế Minh bất ngờ ôm từ phía sau và đẩy cả chiến sĩ CSGT cùng chiếc xe lao vào đầu ô tô tải biển số 30M-320.XX đang di chuyển tới.

Sau cú đẩy mạnh, Đại úy Nguyễn Duy Điệp bị ngã nhào về phía trước và may mắn không bị xe tải đâm trúng.

Sau khi sự việc xảy ra, tổ CSGT nhanh chóng khống chế đối tượng Minh và bàn giao cho Công an xã Phượng Dực tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

