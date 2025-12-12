Danh tính nam tài xế vi phạm giao thông đẩy cảnh sát vào đầu xe tải

Đời sống 12/12/2025 05:15

Ngày 11/12, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết đã chỉ đạo điều tra vụ người đàn ông cố tình đẩy Cảnh sát giao thông (CSGT) vào đầu xe tải tại xã Phượng Dực (huyện Phú Xuyên cũ, Hà Nội).

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 11/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang phối hợp cùng Phòng CSGT Công an Hà Nội củng cố hồ sơ để khởi tố tội giết người đối với Đặng Từ Minh (SN 1980, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội).

Theo đó, chiều cùng ngày, Đại úy Nguyễn Duy Điệp - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường tỉnh 429 đoạn qua xã Phượng Dực.

Danh tính nam tài xế vi phạm giao thông đẩy cảnh sát vào đầu xe tải - Ảnh 1Danh tính nam tài xế vi phạm giao thông đẩy cảnh sát vào đầu xe tải - Ảnh 2
Đại úy Điệp ngã nhào ngay ở phía trước đầu ô tô tải - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đến 13h35, tổ CSGT phát hiện tài xế Đặng Từ Minh điều khiển xe máy mang BKS 29AA-182.XX không đội mũ bảo hiểm nên dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, Đại úy Điệp đang dắt xe của người vi phạm về vị trí kiểm tra, tài xế Minh bất ngờ ôm từ phía sau và đẩy cả chiến sĩ CSGT cùng chiếc xe lao vào đầu ô tô tải biển số 30M-320.XX đang di chuyển tới.

Sau cú đẩy mạnh, Đại úy Nguyễn Duy Điệp bị ngã nhào về phía trước và may mắn không bị xe tải đâm trúng.

Sau khi sự việc xảy ra, tổ CSGT nhanh chóng khống chế đối tượng Minh và bàn giao cho Công an xã Phượng Dực tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Sự thật đằng sau vụ bà trình báo cháu gái bị 'bắt cóc' ở Cà Mau

Sự thật đằng sau vụ bà trình báo cháu gái bị 'bắt cóc' ở Cà Mau

Công an xã Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, khoảng 12h30 ngày 10/12, bà N.T.H. (60 tuổi) trình báo việc phát hiện ông T.T.N (46 tuổi, ở TP.Cần Thơ) có hành vi bắt cóc cháu gái của bà là N.T.V (14 tuổi).

Xem thêm
Từ khóa:   vi phạm giao thông giết người tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 13/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Bảy 13/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 12/12/2025, 3 con giáp vận đỏ như son, mở túi hứng tiền, thần tài ban thưởng lớn, công danh bứt phá

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 12/12/2025, 3 con giáp vận đỏ như son, mở túi hứng tiền, thần tài ban thưởng lớn, công danh bứt phá

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 12/12/2025, 3 con giáp 'ngập trong tiền vàng', sự nghiệp thăng chức, tăng lương, cuộc sống khấm khá

Đúng hôm nay, thứ Sáu 12/12/2025, 3 con giáp 'ngập trong tiền vàng', sự nghiệp thăng chức, tăng lương, cuộc sống khấm khá

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Phẫn nộ nữ sinh lớp 10 nhập viện sau khi bị đánh hội đồng giữa lớp học

Phẫn nộ nữ sinh lớp 10 nhập viện sau khi bị đánh hội đồng giữa lớp học

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Không chỉ ngon, nấm rơm còn mang đến loạt lợi ích bất ngờ không phải ai cũng biết

Không chỉ ngon, nấm rơm còn mang đến loạt lợi ích bất ngờ không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
Danh tính nam tài xế vi phạm giao thông đẩy cảnh sát vào đầu xe tải

Danh tính nam tài xế vi phạm giao thông đẩy cảnh sát vào đầu xe tải

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 12/12/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất như diều gặp gió, gánh lộc về nhà, tin vui đến liên hồi

Sau hôm nay, thứ Sáu 12/12/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất như diều gặp gió, gánh lộc về nhà, tin vui đến liên hồi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (12/12/2025), 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Cuối ngày hôm nay (12/12/2025), 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 12/12/2025, 3 con giáp 'tiền chật két, vàng đầy kho', giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi ngồi hưởng thành quả

Sau ngày mai, thứ Sáu 12/12/2025, 3 con giáp 'tiền chật két, vàng đầy kho', giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi ngồi hưởng thành quả

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 12/12/2025, 3 con giáp được Thần Tài 'gọi tên' nên sự nghiệp hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc bùng nổ

Trúng số độc đắc đúng ngày 12/12/2025, 3 con giáp được Thần Tài 'gọi tên' nên sự nghiệp hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người phụ nữ bị bạn trai doanh nhân trên mạng tống tiền 4 tỷ đồng

Danh tính người phụ nữ bị bạn trai doanh nhân trên mạng tống tiền 4 tỷ đồng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/12/2025, 3 con giáp nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/12/2025, 3 con giáp nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/12/2025, 3 con giáp này hóa nguy thành an, lên hương tài vận, thu nhập bạo phát, tiền của tìm đến tận nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/12/2025, 3 con giáp này hóa nguy thành an, lên hương tài vận, thu nhập bạo phát, tiền của tìm đến tận nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phẫn nộ nữ sinh lớp 10 nhập viện sau khi bị đánh hội đồng giữa lớp học

Phẫn nộ nữ sinh lớp 10 nhập viện sau khi bị đánh hội đồng giữa lớp học

Sự thật đằng sau vụ bà trình báo cháu gái bị 'bắt cóc' ở Cà Mau

Sự thật đằng sau vụ bà trình báo cháu gái bị 'bắt cóc' ở Cà Mau

Thương tâm: Đi bộ băng ngang đường bị xe máy tông, cả hai đều tử vong

Thương tâm: Đi bộ băng ngang đường bị xe máy tông, cả hai đều tử vong

Phát hiện thi thể nam giới không còn nguyên vẹn dạt vào bờ biển

Phát hiện thi thể nam giới không còn nguyên vẹn dạt vào bờ biển

Danh tính người phụ nữ ở Đồng Nai bị trúng đạn tử vong khi ở nhà

Danh tính người phụ nữ ở Đồng Nai bị trúng đạn tử vong khi ở nhà

Danh tính nữ chủ mưu vụ chôn lấp gần 2.900 tấn chất thải trái phép ở TP.HCM

Danh tính nữ chủ mưu vụ chôn lấp gần 2.900 tấn chất thải trái phép ở TP.HCM