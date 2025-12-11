Tiết lộ cách nuôi dạy con 'không roi vọt' của Trương Bá Chi

Tham gia chương trình Hoa nở dọc đường 2 cùng nhiều ngôi sao Đại lục số mới, Trương Bá Chi thu hút sự chú ý khi chia sẻ về triết lý nuôi dạy con.

Trong chương trình Hoa nở dọc đường 2, Trương Bá Chi nhấn mạnh bản thân hiếm khi la mắng con cái, luôn tôn trọng và hướng dẫn con. Phương pháp giáo dục của cô nhận được sự công nhận và khen ngợi từ nhiều khán giả, đặc biệt những người mẹ. Trong một cuộc trò chuyện giữa những người chơi, diễn viên Lưu Gia Linh hỏi Trương Bá Chi về việc nuôi dạy con cái, cụ thể là liệu cô có la mắng, thậm chí là đánh chúng không. Trương Bá Chi trả lời không chút do dự: "Tôi hiếm khi la mắng, nhưng tôi rất thẳng thắn với con. Tôi luôn nói với chúng: 'Con tự quyết định rồi, phải gánh chịu hậu quả mọi việc làm của mình'. Trong trường hợp con phạm lỗi, tôi thường chấp nhận điều đó, tôi tin không thể tiến bộ nếu không sai".

Theo quan điểm của cô, cuộc sống một đứa trẻ quá suôn sẻ không nhất thiết là điều tốt. Cô nói: "Đôi khi con đường của con càng trơn láng, tôi càng lo lắng. Con về nhà và nói: 'Mẹ ơi, con chơi không tốt', 'Mẹ ơi con đã thua trận này'. Thực ra tôi lại vui khi con nói thế. Tôi nghĩ: 'Sẽ ra sao nếu con chơi giỏi và thắng mọi trận đấu? Con chỉ chơi cho vui thôi và sẽ không học được gì từ đó cả, nếu luôn chiến thắng'. Tôi nghĩ thà con đường của con khó khăn hơn một chút lại hơn".

Trong một video trước đó, Trương Bá Chi tóm tắt, cô đã làm mẹ được "hơn 6.400 ngày" (khoảng 18 năm). Cô nhận xét về sự trôi nhanh của thời gian, đồng thời nói "mặc dù những ngày làm mẹ trôi qua nhanh chóng, nhưng tốc độ này lại tràn đầy niềm vui". Chứng kiến các con liên tục học hỏi những điều mới, cô cảm thấy như mình đang "bước đi trên con đường trưởng thành một lần nữa". Cô trân trọng từng khoảnh khắc được đồng hành cùng sự trưởng thành của con bởi vì "trẻ con lớn rất nhanh". Diễn viên tin phần khó khăn nhất của việc làm mẹ là "đồng điệu với thế giới nội tâm của con", không chỉ bằng cách cung cấp sự hỗ trợ, chăm sóc vật chất, mà quan trọng hơn là thấu hiểu trái tim của trẻ và cùng trẻ trải nghiệm, trưởng thành. Với sự dìu dắt của mẹ, hai con của Bá Chi dần trưởng thành. Con trai cả, Lucas, 18 tuổi, đã được nhận vào Đại học Sydney, trong khi con trai thứ hai, Quintus, 15 tuổi, đang học phổ thông. Cả hai đều quan tâm, yêu thương mẹ. Trong một chương trình gần đây, Bá Chi nói về mối quan hệ với con trai, trong đó có "sự đảo ngược vai trò". Ví dụ, con trai sẽ nhắc nhở cô chú ý đến những lựa chọn trong cuộc sống như quần áo, sức khỏe. Cô thừa nhận với tư cách là một người mẹ, đôi khi phải học cách buông tay và để con cái tự đưa ra quyết định riêng.

