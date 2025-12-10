'Nam thần đẹp nhất Đài Loan' thấy như rơi xuống vực thẳm khi biết mắc ung thư

Tối 8/12, tờ Yahoo News đưa tin, nam thần hàng đầu của dòng phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) Lập Uy Liêm đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn 2 vào khoảng tháng 7-8 năm nay.

Lập Uy Liêm chia sẻ với truyền thông hôm 8/12, khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm và chẩn đoán của bác sĩ, anh cảm thấy như bầu trời sụp đổ và tâm trí tràn ngập sự bi quan. Anh lo rằng không thể vượt qua bệnh tật, khỏe mạnh chứng kiến con gái duy nhất trưởng thành.

 

Lập Uy Liêm kể, hồi tháng 8, anh đưa vợ và con gái đến một hòn đảo ở Indonesia du lịch. Sau chuyến đi, anh nhận thấy bị đau lưng dưới. Diễn viên đến bệnh viện kiểm tra nhưng bác sĩ không phát hiện bất thường nào. Anh được khuyên nên kiểm tra sức khỏe toàn thân. Sau khi chụp MRI, họ phát hiện một khối u ác tính kích thước 3 cm trong tuyến giáp của anh.

'Nam thần đẹp nhất Đài Loan' thấy như rơi xuống vực thẳm khi biết mắc ung thư - Ảnh 1'Nam thần đẹp nhất Đài Loan' thấy như rơi xuống vực thẳm khi biết mắc ung thư - Ảnh 2

Vào tháng 9, diễn viên trải qua hai ca phẫu thuật để cắt bỏ khối u, lần lượt có kích thước 3 cm và 1,1 cm. Anh kể: "Hiện tại, 99% khối u đã được cắt bỏ nhưng vẫn có nguy cơ di căn. Các nốt sần đã được phát hiện trong phổi, vì vậy tôi cần theo dõi và điều trị thêm, đồng thời phải uống thuốc hàng tháng để kiểm soát".

Căn bệnh đến quá đột ngột khiến Lập Uy Liêm không kịp suy nghĩ nhiều. Anh đã trải qua xạ trị và phẫu thuật suốt ba tháng qua. Lo lắng về việc bức xạ từ quá trình điều trị sẽ ảnh hưởng đến gia đình, anh chuyển ra sống một mình ở căn nhà khác.

Lập Uy Liêm cho biết, vì nằm viện tư, chi phí điều trị lên tới khoảng 4 triệu TWD trong 6 tháng. Anh cũng đã giảm 3 kg sau hai ca phẫu thuật. Đối mặt với căn bệnh suốt đời cần được theo dõi, Lập Uy Liêm vẫn giữ thái độ lạc quan, nói: "Tôi sẽ được điều trị cần thiết và tôi sẽ tiếp tục làm những gì tôi thường làm. Đó là cuộc sống".

'Nam thần đẹp nhất Đài Loan' thấy như rơi xuống vực thẳm khi biết mắc ung thư - Ảnh 3

Lập Uy Liêm sinh năm 1976, có quốc tịch Singapore nhưng lại thành danh và trở nên nổi tiếng khắp châu Á sau khi tới Đài Loan (Trung Quốc) đóng phim. Nam diễn viên sở hữu ngoại hình vô cùng cuốn hút nhờ mang trong mình tận 4 dòng máu lai gồm Anh, Đức, Hoa và Nhật.

Anh đóng vai chính trong phim Áo Cưới Thiên Quốc bên cạnh Minh Đạo và Vương Tâm Lăng. Sau đó, Lập Uy Liêm tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong các phim như Tia Sáng Xanh Hạnh Phúc, Sợi Dây Chuyền Định Mệnh,... và nhanh chóng lọt vào danh sách các nam thần ngôn tình được săn đón nhất thập niên 2000.

Vào năm 2014, Lập Uy Liêm bất ngờ tuyên bố kết hôn bạn gái lâu năm Joyce sau 9 năm hẹn hò. Cặp đôi hiện đã có với nhau 1 cô con gái.

