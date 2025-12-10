Đêm nhạc thuộc chuỗi sự kiện “Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil” quy tụ dàn ca sĩ, em xinh, anh tài đình đám

Phương Mỹ Chi, Hiền Thục và Bùi Công Nam cùng góp giọng tại sự kiện do Danone và Aptamil tổ chức tại TP.HCM từ ngày 5-7/12

Mang thông điệp “Dưỡng chất đồng hành - Phi thường cất bước”, sự kiện “Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil” mang đến không gian trải nghiệm đa giác quan ấn tượng. Tại đây, các trạm trải nghiệm thể hiện sống động nền tảng dinh dưỡng khoa học mà Danone và thương hiệu Aptamil dày công kiến tạo nhằm mang đến cho trẻ một bệ phóng vững chắc để tự tin phát triển và khám phá thế giới. Với di sản hơn 100 năm tiên phong về dinh dưỡng toàn cầu và danh mục sản phẩm phong phú, Danone luôn mong muốn đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng đa dạng của con người ở mọi lứa tuổi và thể trạng sức khỏe. Kế thừa di sản đó, thương hiệu Aptamil với hơn 50 năm nghiên cứu chuyên sâu về dinh dưỡng cho trẻ, luôn đồng hành cùng các bậc cha mẹ xây dựng cho con yêu nền tảng phát triển về đề kháng và trí não. Một trong những thành tựu khoa học đáng chú ý của thương hiệu Aptamil là hệ , được cấp bằng sáng chế tại châu Âu. Hệ dưỡng chất này đã được chứng minh lâm sàng giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, từ đó tăng cường đề kháng, ở cả trẻ sinh thường và trẻ sinh mổ. Đây cũng là dưỡng chất chính trong các sản phẩm chủ lực của thương hiệu như Aptamil PROfutura KID Cesarbiotik 3, Aptamil PROfutura 4 và Aptamil ESSENSIS Organic A2 4.

Sự kiện “Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil” giới thiệu hệ sinh thái dinh dưỡng khoa học toàn diện của thương hiệu Aptamil.

Tại Việt Nam, Danone Việt Nam tập trung đầu tư phát triển thương hiệu Aptamil với nhiều dòng sản phẩm cao cấp để đáp ứng nhu cầu về dinh dưỡng chuyên biệt dành cho trẻ em. Thương hiệu Aptamil đã ngày một khẳng định vị thế trên thị trường và trong lòng các bậc cha mẹ Việt Nam khi liên tiếp giữ vị trí hàng đầu với doanh số bán ra tại các hệ thống, cửa hàng kinh doanh sản phẩm Mẹ bé trên toàn quốc. Theo , tính đến năm 2024, nhãn hàng Aptamil, bao gồm dòng Aptamil PROfutura KID Cesarbiotik 3 đã lọt top 3 nhãn hiệu sữa bột tăng trưởng nhanh nhất trong phân khúc cao cấp, sản phẩm cũng được bình chọn là “nhãn hiệu được khuyên dùng nhiều nhất” trong hai năm liên tiếp.

Aptamil là thương hiệu sữa công thức được đông đảo phụ huynh Việt tin tưởng và sử dụng cho con.

Tại chuỗi sự kiện, Danone Việt Nam cùng thương hiệu Aptamil hứa hẹn mang đến một hành trình phi thường với những trải nghiệm đa giác quan, thông qua sự kết hợp độc đáo giữa khoa học dinh dưỡng và công nghệ ấn tượng. Bước vào không gian sự kiện, các gia đình sẽ chính thức bắt đầu hành trình phi thường du hành vào vũ trụ dưỡng chất. Bằng việc ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D hiện đại, khu vực này sẽ mang đến một không gian vũ trụ kỳ ảo, tràn ngập những trải nghiệm thị giác ấn tượng và cảm xúc sống động, đánh thức mọi giác quan của người xem.

Sự kiện mang đến một không gian trải nghiệm ấn tượng và những khoảnh khắc gắn kết đáng nhớ cho các gia đình.

Bà Korakot Vuthihirunthamrong (Mimi), Giám đốc Phát triển Đông Nam Á, Danone cho biết: “Tại Danone, chúng tôi tin rằng sức khỏe khởi đầu từ dinh dưỡng, và khoa học chính là cách chúng tôi vun đắp sức khỏe đó. Nền tảng sức khỏe sẽ định hình tương lai của trẻ, và đó là lý do Aptamil cam kết mang đến những giải pháp tiên tiến, dựa trên nghiên cứu khoa học đến các gia đình Việt Nam. Sự kiện "Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil" thể hiện rõ nét cho sự tập trung, đầu tư mạnh mẽ của chúng tôi vào thị trường Việt Nam và hướng đến vị trí dẫn đầu. Sự kiện này là minh chứng cho chuyên môn toàn cầu của chúng tôi, đến gần hơn với gia đình, để mọi trẻ em đều có thể phát triển khỏe mạnh, tự tin và sẵn sàng phát huy được tiềm năng của mình".