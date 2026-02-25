Ngày 25/2, Bệnh viện Lê Văn Thịnh thông tin, đơn vị này đã có văn bản gửi Sở Y tế TPHCM về trường hợp bệnh nhân Đ.T.H.P tử vong chưa rõ nguyên nhân, nghi sốc phản vệ.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 23h ngày 23/2, bệnh viện tiếp nhận chị P. (34 tuổi, trú tại phường Cát Lái, TPHCM) vào cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Theo người thân, trước đó 2 tiếng, chị P. được điều dưỡng N.T.B.T. (khai làm việc tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa) tiêm thuốc truyền trắng tại nhà riêng. Số thuốc do nạn nhân tự mua.

​Sau khi hoàn tất tiêm truyền, bà T. ra về. Hơn 22h, chị P. có biểu hiện lạnh run, lả người nên nhắn tin báo. Nữ điều dưỡng đang trên đường về Đồng Nai lập tức quay trở lại căn hộ và tiêm cho nạn nhân một liều Adrenalin. Sau mũi tiêm này, chị P. rơi vào tình trạng bất tỉnh, lịm dần. Bà T. gọi cấp cứu đưa nạn nhân đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Thời điểm nhập viện, chị P. đã hôn mê sâu, da niêm mạc nhợt nhạt, toàn thân tím tái và nổi bông. Đồng tử hai bên giãn 5mm, mất hoàn toàn phản xạ ánh sáng và các phản xạ thần kinh. Bệnh nhân không bắt được mạch, không đo được huyết áp, không có nhịp thở tự nhiên, SpO2 bằng 0%.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngay khi tiếp nhận, ê-kíp trực lập tức triển khai hồi sức tim phổi nâng cao: ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng oxy, đặt nội khí quản kiểm soát đường thở và thiết lập đường truyền tĩnh mạch. Bệnh nhân được sử dụng thuốc vận mạch liều cao, với 34 ống Adrenalin được tiêm và truyền liên tục nhằm kích thích tim đập trở lại.

Tuy nhiên, sau gần 40 phút hồi sức tích cực, bệnh nhân không phục hồi được tuần hoàn tự phát. Kíp trực xác định đây là trường hợp tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân, theo dõi sốc phản vệ do thuốc. Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân không ghi nhận tiền sử bệnh lý đáng kể trước đó.

