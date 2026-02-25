Hình ảnh cuối cùng của bé trai 4 tuổi trước khi tử vong khi uống thứ nước 'vạn người mê' này

Sức khỏe 25/02/2026 15:55

Vừa qua, một bi kịch xảy ra khi một bé trai 4 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc tử vong do nghẹn hạt trân châu trong ly trà sữa. Vụ việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan trong chăm sóc sức khỏe của không ít người.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào tháng 10/2025. Theo lời kể gia đình nạn nhân, trong lúc chơi, đứa trẻ khát nước nên uống trà sữa rồi tiếp tục chơi, và sau đó xảy ra sự cố.

Đoạn video giám sát 30 giây cho thấy, bé trai mặc đồ xanh lá cây bất ngờ ngồi xuống, sau đó loạng choạng đứng dậy rồi đi ra phía sau một trò chơi. Nhận thấy bạn có những biểu hiện lạ, bé trai áo trắng đã đi gọi người giúp đỡ.

Ngay lập tức người mẹ thực hiện thủ thuật Heimlich và gọi cấp cứu, nhưng không có nhân viên công viên nào hỗ trợ. Sau đó, cô bế con xuống sảnh tìm người giúp đỡ, nhưng nhân viên cho biết họ không được đào tạo kỹ năng sơ cứu. Bé được đưa đến bệnh viện và được cấp cứu hơn một giờ, song không qua khỏi.

Bé trai 4 tuổi ở Trung Quốc tử vong do ngạt thở sau khi bị nghẹn hạt trân châu trong trà sữa lúc đang chơi trên bạt lò xo tại một công viên giải trí. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi con trai qua đời, mẹ bé đau lòng cho biết, nhân viên cửa hàng không cảnh báo rằng hạt trân châu khá nhỏ, không phù hợp cho trẻ em. Khu vui chơi cũng không có biển cấm mang đồ ăn, đồ uống.

Vụ việc đau lòng của bé trai 4 tuổi là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng một giây bất cẩn có thể đổi lấy bi kịch cả đời. Cha mẹ cần thận trọng với mọi loại thực phẩm, đặc biệt là đồ ăn, thức uống không phù hợp cho trẻ nhỏ – những thứ tưởng vô hại nhưng lại có thể trở thành mối nguy lớn nhất.

Hình ảnh cuối cùng của bé trai 4 tuổi trước khi tử vong khi uống thứ nước 'vạn người mê' này - Ảnh 1
Bé trai 4 tuổi ở Trung Quốc tử vong do ngạt thở sau khi bị nghẹn hạt trân châu trong trà sữa lúc đang chơi trên bạt lò xo tại một công viên giải trí

Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống , dị vật đường ăn thường chủ yếu là xương động vật như: xương cá, xương gà, xương vịt, xương lợn. Ngoài ra, có thể gặp các loại hạt kích thước to như: hạt hồng xiêm, hạt vải, hạt nhãn…; Các đồ chơi trẻ em vô tình nuốt; Các vật dụng thường ngày như: tăm tre, đồng xu, kim băng, răng giả…

Nguyên nhân của dị vật đường ăn là do thói quen ăn uống không cẩn thận như: vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa; vừa ăn vừa uống rượu bia; ăn đồ ăn có xương rồi nuốt luôn cả xương...

Đối với người già lắp răng giả không chắc, khi nhai nuốt dễ làm trôi răng giả xuống đường ăn. Trẻ em ăn không biết cách nhằn xương kỹ, bị ép ăn trong khi đang khóc; Hoặc người lớn không trông chừng trẻ nhỏ khiến trẻ nuốt đồ chơi, đồng xu…

Dị vật đường ăn là một cấp cứu phổ biến trong tai mũi họng do thói quen ăn uống không cẩn thận. Tình trạng này cần được phát hiện sớm và xử trí kịp thời nếu không có thể nguy hiểm đến tính mạng. Để bảo vệ sức khỏe khi ăn uống cần lưu ý những điều sau: 

- Không nên ăn những món ăn có lẫn xương.

- Cẩn thận khi ăn các thức ăn có xương. Nên gỡ xương rồi mới ăn, đặc biệt là thức ăn cho trẻ nhỏ, người già.

- Trong khi ăn uống không nói chuyện, cười đùa. Đặc biệt trong những bữa liên hoan, ăn uống dịp lễ Tết đông người.

- Lưu ý ăn chậm khi uống rượu. Đối với người say rượu, nên có người để ý, chăm sóc ăn uống cẩn thận.

- Không ép trẻ ăn khi trẻ đang khóc hoặc giãy giụa, nô đùa.

- Lưu ý trông chừng, giám sát trẻ. Không để trẻ chơi những đồ vật nhỏ, dễ nuốt hoặc các các hạt nhỏ như lạc, đỗ, ngô…

- Đối với người già cần cẩn thận khi sử dụng răng giả.

- Khi bị hóc dị vật cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra và can thiệp kịp thời. Không chữa mẹo theo mách bảo. Không chậm trễ, để lâu dễ gây những biến chứng nặng nề, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Danh tính cô gái trẻ phải mổ cấp cứu vì nuốt phải tăm tre khi xỉa răng

Danh tính cô gái trẻ phải mổ cấp cứu vì nuốt phải tăm tre khi xỉa răng

Ngày 27/1, Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa TP Vinh – Cơ sở 1) cho biết, vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 35 tuổi nhập viện trong tình trạng đau hố chậu phải, kèm sốt. Khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết trước đó đã vô tình nuốt phải tăm tre khi xỉa răng.

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