Sau 00h00 ngày 26/2/2026: Chúc mừng 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 16:57

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán tiền bạc phủ phê, tiêu xài không lo nghĩ.

Tuổi Ngọ 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ không muốn quên đi chuyện xưa cũ.

Ngày này tuổi Ngọ khát khao thay đổi tương lai, vận mệnh chính mình. Từ đó bạn nỗ lực làm việc không quảng ngại thời gian.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Ngọ êm đềm, bình ổn chưa có nhiều khởi sắc.

Tình cảm: Trong tình yêu, luôn cố gắng tạo không gian thư giãn cho cả hai ở cạnh nhau.

Tài lộc: Về mặt tài chính, vươn xa khi cố gắng đạt thành tựu tài chính ở mức cao nhất.

Sức khoẻ: Tránh những áp lực vô hình, tổn thương đến bạn.

Sau 00h00 ngày 26/2/2026: Chúc mừng 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi tháng mới của 12 con giáp, vận trình của tuổi Mùi rạng rỡ trong lĩnh vực công danh và sự nghiệp. Những nỗ lực và khả năng tiềm ẩn của con giáp này đã được phát huy tối đa, giúp bản mệnh vượt qua những thử thách khó khăn để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Tài chính của bản mệnh tương đối ổn định nhờ nhận được khoản thưởng hoặc lợi nhuận từ các dự án trước đây. Trong đầu tư, bản mệnh nên chọn những phương án an toàn, ít rủi ro.

Tuy nhiên, niềm vui này lại bị che phủ bởi những trắc trở trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên của tuổi Mùi khá gập ghềnh, thử thách lòng kiên nhẫn của con giáp này. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng duyên phận không dễ dàng đến như mong muốn. Các cặp vợ chồng cũng dễ tranh cãi, bất đồng ý kiến, khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng hơn.

Sau 00h00 ngày 26/2/2026: Chúc mừng 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn sau ngày vía Thần Tài được xem là một trong những con giáp có vận khí mạnh nhất. Tài lộc đến từ nhiều hướng, từ công việc chính đến nguồn thu phụ đều có dấu hiệu tăng trưởng. Những cơ hội tưởng chừng nhỏ lại mang lại lợi ích lớn nếu biết tận dụng đúng lúc.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Thìn cũng bước vào chu kỳ thuận lợi. Các kế hoạch đang triển khai có tiến triển rõ rệt, khó khăn giảm dần, thay vào đó là những điều kiện thuận lợi để phát triển. Người tuổi Thìn dễ nhận được sự tin tưởng từ cấp trên hoặc đối tác, tạo nền tảng cho bước tiến dài trong tương lai.

Điểm nổi bật của tuổi Thìn trong giai đoạn này là khả năng bứt phá mạnh mẽ. Khi vận may và năng lực cùng hội tụ, tuổi Thìn có thể tạo ra thành quả vượt trội trong thời gian ngắn. Nếu duy trì sự tập trung và quyết tâm, tài lộc tích lũy sẽ ngày càng vững chắc, mở ra chu kỳ phát triển ổn định lâu dài.

Sau 00h00 ngày 26/2/2026: Chúc mừng 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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