Cuối tuần này (28/2-1/3), 3 con giáp thuận lợi tiến thân, gánh lộc về nhà, công danh thăng hạng, tiền vàng dư dôi, tận hưởng cuộc sống phú quý

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 17:48

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tiền về nườm nượp, của cải chất đầy kho.

Tuổi Thìn 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn sự khó khăn trong cách làm việc không chia sẻ được với ai.

Ngày này tuổi Thìn hãy dành tự đồng cảm đến những người cần giúp đỡ, cần tránh đi sự căng thẳng giữa đôi bên.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn thường nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người.

Tình cảm: Tình cảm giữa cả hai có mối tình khó phai, luôn có nhiều hồi ức đẹp dành cho nhau.

Tài lộc: Tài chính lưu ý cách chi tiêu, đừng vội vàng chuyển khoản khi chưa rõ.

Sức khỏe: Cơ thể khá mệt mỏi, khi liên tục chịu áp lực từ gia đình.

Cuối tuần này (28/2-1/3), 3 con giáp thuận lợi tiến thân, gánh lộc về nhà, công danh thăng hạng, tiền vàng dư dôi, tận hưởng cuộc sống phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi tháng mới của 12 con giáp, vận trình của tuổi Dậu gặp phải những cảm xúc rối ren, dễ bị chi phối bởi những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Áp lực từ những cảm xúc tiêu cực tích tụ khiến con giáp này dễ nổi nóng, cáu gắt, thậm chí chỉ vì những chuyện không đáng kể.

Tuy nhiên, điều quan trọng là tuổi Dậu cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình, tránh để những nóng nảy nhất thời làm ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống. Nếu biết giữ bình tĩnh, mọi việc sẽ suôn sẻ hơn, dù có gặp phải những thử thách nhỏ.

May mắn thay, tuổi Dậu tìm thấy niềm vui bên bạn bè và người thân. Những phút giây sum vầy, chia sẻ giúp bản mệnh lấy lại sự bình tĩnh, làm dịu đi những lo lắng, bất an trong lòng. Đây chính là nguồn năng lượng tích cực để tiếp tục vững bước trong tháng này.

Cuối tuần này (28/2-1/3), 3 con giáp thuận lợi tiến thân, gánh lộc về nhà, công danh thăng hạng, tiền vàng dư dôi, tận hưởng cuộc sống phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tuổi Ngọ là con giáp cuối cùng góp mặt trong danh sách vận may. Giai đoạn này mang đến nhiều tín hiệu tích cực về cơ hội, đặc biệt trong các quyết định quan trọng liên quan đến sự nghiệp và tài chính. Vận trình khởi sắc giúp con giáp này dễ đạt kết quả như mong đợi.

Tài vận của tuổi Ngọ có xu hướng mở rộng nhờ sự linh hoạt và nhạy bén. Những cơ hội mới xuất hiện đúng thời điểm, giúp con giáp này cải thiện nguồn thu và nâng cao hiệu quả công việc. Người đang tìm hướng đi mới có thể nhận được tín hiệu thuận lợi, mở ra bước ngoặt đáng kể.

Điểm đáng chú ý là vận khí của tuổi Ngọ trong giai đoạn này mang tính hỗ trợ mạnh mẽ từ môi trường xung quanh. Khi thời vận hội tụ, các trở ngại được giảm nhẹ, kế hoạch triển khai thuận lợi hơn. Nếu biết nắm bắt thời cơ, tuổi Ngọ dễ tạo đà phát triển lâu dài cho năm mới.

Cuối tuần này (28/2-1/3), 3 con giáp thuận lợi tiến thân, gánh lộc về nhà, công danh thăng hạng, tiền vàng dư dôi, tận hưởng cuộc sống phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Thứ Năm, thứ Sáu (26-27/2): 3 con giáp đạt đỉnh vận may, tiền bạc về ngập lối, đón lộc ấm no, tình tiền viên mãn

Thứ Năm, thứ Sáu (26-27/2): 3 con giáp đạt đỉnh vận may, tiền bạc về ngập lối, đón lộc ấm no, tình tiền viên mãn

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán gặt hái được nhiều thành quả trong cuộc đời, vận mệnh ngày càng suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h ngày 26/2/2026, 3 con giáp PHÚC LỘC song toàn, tiền chất cao như núi, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 16h ngày 26/2/2026, 3 con giáp PHÚC LỘC song toàn, tiền chất cao như núi, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Cứ nghe chó sủa là mẹ chồng lại "biến mất" sau vườn, dâu trẻ lén đi theo để rồi nhìn thấy bí mật bất ngờ

Cứ nghe chó sủa là mẹ chồng lại "biến mất" sau vườn, dâu trẻ lén đi theo để rồi nhìn thấy bí mật bất ngờ

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Từ 10-15/1 âm lịch: 3 con giáp được sao may mắn soi rọi, vạn sự thuận hòa, của cải chất đống

Từ 10-15/1 âm lịch: 3 con giáp được sao may mắn soi rọi, vạn sự thuận hòa, của cải chất đống

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Từ ngày 10 âm lịch vía Thần Tài: 3 con giáp đủ đầy giàu có, vạn sự suôn sẻ, vận may tăng đều, phúc khí ngời ngời, cuộc đời lên hương, túi tiền rủng rỉnh

Từ ngày 10 âm lịch vía Thần Tài: 3 con giáp đủ đầy giàu có, vạn sự suôn sẻ, vận may tăng đều, phúc khí ngời ngời, cuộc đời lên hương, túi tiền rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Trời thương ban phước sau ngày 2/3/2026, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Trời thương ban phước sau ngày 2/3/2026, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 6h ngày 26/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 6h ngày 26/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Đúng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Cuối tuần này (28/2-1/3), 3 con giáp thuận lợi tiến thân, gánh lộc về nhà, công danh thăng hạng, tiền vàng dư dôi, tận hưởng cuộc sống phú quý

Cuối tuần này (28/2-1/3), 3 con giáp thuận lợi tiến thân, gánh lộc về nhà, công danh thăng hạng, tiền vàng dư dôi, tận hưởng cuộc sống phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
3 ngày liên tiếp (26/2/2026 -28/2/2026 ), 3 con giáp vận mệnh rực sáng như bình minh, tài vận sáng sủa, thành công chói lọi, đếm tiền mỏi tay

3 ngày liên tiếp (26/2/2026 -28/2/2026 ), 3 con giáp vận mệnh rực sáng như bình minh, tài vận sáng sủa, thành công chói lọi, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h ngày 26/2/2026, 3 con giáp PHÚC LỘC song toàn, tiền chất cao như núi, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 16h ngày 26/2/2026, 3 con giáp PHÚC LỘC song toàn, tiền chất cao như núi, tình duyên đỏ thắm như son

Từ 10-15/1 âm lịch: 3 con giáp được sao may mắn soi rọi, vạn sự thuận hòa, của cải chất đống

Từ 10-15/1 âm lịch: 3 con giáp được sao may mắn soi rọi, vạn sự thuận hòa, của cải chất đống

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Từ ngày 10 âm lịch vía Thần Tài: 3 con giáp đủ đầy giàu có, vạn sự suôn sẻ, vận may tăng đều, phúc khí ngời ngời, cuộc đời lên hương, túi tiền rủng rỉnh

Từ ngày 10 âm lịch vía Thần Tài: 3 con giáp đủ đầy giàu có, vạn sự suôn sẻ, vận may tăng đều, phúc khí ngời ngời, cuộc đời lên hương, túi tiền rủng rỉnh

Trời thương ban phước sau ngày 2/3/2026, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Trời thương ban phước sau ngày 2/3/2026, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Đúng 6h ngày 26/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 6h ngày 26/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa