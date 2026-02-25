Từ 10-15/1 âm lịch: 3 con giáp được sao may mắn soi rọi, vạn sự thuận hòa, của cải chất đống

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần hãy xóa đi các mục tiêu cũ, đồng thời hãy tìm ra những thứ có thể truyền cảm hứng cho bạn để biến nó thành mục tiêu và quyết tâm theo đuổi đến cùng.

Vận trình tình duyên của tuổi Dần cũng sẽ trở nên tốt đẹp và đón nhận nhiều tin vui. Bản mệnh có nhiều thời gian bên cạnh đối phương giúp tình cảm thêm gắn bó. Hai bạn dành những điều tốt nhất cho nhau. Những bạn độc thân có thể sớm gặp được người phù hợp thông qua sự giới thiệu của bạn bè, đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nhanh nhạy, trực giác tốt, đón nhận món quà tài chính bất ngờ từ Thần Tài. Sau ngày vía Thần Tài, tài lộc của con giáp này đến một cách nhẹ nhàng, không ồn ào, phô trương. Con giáp này có thể nhận được khoản tiền lớn nhờ công sức lao động chăm chỉ từng ngày. Các khoản đầu tư cũng có thể sinh lời, giúp tài sản cá nhân gia tăng.

Việc ký kết các hợp đồng, thỏa thuận diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh có thể yên tâm thực hiện đúng kế hoạch, giúp tiền của ngày càng sinh sôi.

Tuổi Mão có thể gặp vận may độc đắc, không phải ai cũng có được. Sự khéo léo trong giao tiếp giúp bản mệnh kết nối với nhiều người, mở rộng mối quan hệ hợp tác làm ăn. Con giáp này có quý nhân phù trợ, con đường thăng tiến trong năm Bính Ngọ 2026 tiếp tục rộng mở.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!