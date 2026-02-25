5 ngày liên tiếp (26/2-3/3), 3 con giáp may mắn bất ngờ, tài vận tăng cao, gia nhập hào môn, tiền của đổ về trở tay không kịp

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý thành tích tốt, bạn luôn là người đứng đầu .

Công việc: Trong công việc người tuổi Tý trong điều kiện cho phép, bạn thực hiện được nhiều công việc bản thân yêu thích.

Ngày này tuổi Tý bạn có suy nghĩ tự lập từ nhỏ, luôn vươn lên khi có cơ hội thử sức ở nhiều lĩnh vực mới. Nhiều người luôn nhìn bạn mà cố gắng, nỗ lực.

Tình cảm: Vì những tổn thương cũ, bạn chưa chấp nhận tìm hiểu thêm ai.

Tài lộc: Về mặt tài chính, chi tiêu đừng quá lạm dụng, sẽ dẫn đến nhiều hệ luỵ.

Sức khoẻ: Ổn định thể trạng, cố gắng cải thiện tình hình sức khoẻ bản thân.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp dự báo, vận trình của tuổi Sửu có vẻ như đang gặp phải những thử thách lớn, khiến mọi mặt trong cuộc sống bị ảnh hưởng nặng nề. Công việc trắc trở, những bất đồng với đồng nghiệp và cấp trên cứ liên tục xảy ra, khiến bản mệnh khó giữ được bình tĩnh và tỉnh táo.

Tài chính trong tháng này cũng không mấy khả quan. Các khoản chi tiêu dễ bị tán hết mà chưa thấy tiền về, khiến cho túi tiền của tuổi Sửu trở nên eo hẹp hơn bao giờ hết. Việc tránh xa những khoản đầu tư lớn hoặc mua sắm không cần thiết là điều cực kỳ cần thiết để giữ cho ngân sách của bản mệnh không bị rỗng túng.

May mắn là đường tình duyên của tuổi Sửu trở nên rực rỡ. Người độc thân dễ gặp đối tượng phù hợp thông qua bạn bè hoặc môi trường công việc. Người có đôi có cơ hội hâm nóng tình cảm bằng những buổi hẹn hò, tạo thêm sự gắn kết.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn nghị lực, mạnh mẽ, làm gì cũng chu toàn. Thìn có đam mê kiếm tiền mãnh mẽ. Từ nay là thời gian bứt tốc mạnh mẽ của Thìn. Tử vi nói, tuổi Thìn bước vào giai đoạn “cá chép hóa rồng” đúng nghĩa. Vận trình công danh có sự chuyển biến rõ rệt, đặc biệt với những ai đang theo đuổi mục tiêu thăng chức hoặc mở rộng quy mô kinh doanh. Mọi nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng tiền bạc và danh tiếng.

Trong công việc cũng có sự tiến triển lớn, tuổi Thìn thể hiện được năng lực lãnh đạo và tầm nhìn xa. Họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, cấp trên đánh giá cao và sẵn sàng trao thêm trọng trách quan trọng.

Tài lộc cũng song hành cùng công danh. Nguồn thu của họ cũng dồi dào chưa từng có. Nếu biết tận dụng thời cơ vàng trong ngày này, tuổi Thìn hoàn toàn có thể tạo bước ngoặt lớn cho sự nghiệp trong năm.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!