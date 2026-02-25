Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp ngày càng vượng phát, phú quý hơn người, tài vận thăng hoa, tiền ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 13:39

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán làm ăn phát tài, may mắn vây quanh.

Tuổi Dần 

Sự nghiệp của tuổi Dần tương đối ổn định. Bản mệnh hãy xóa đi các mục tiêu cũ, đồng thời hãy tìm ra những thứ có thể truyền cảm hứng cho bạn để biến nó thành mục tiêu và quyết tâm theo đuổi đến cùng.

Vận trình tình duyên của tuổi Dần cũng sẽ trở nên tốt đẹp và đón nhận nhiều tin vui. Bạn có nhiều thời gian bên cạnh đối phương giúp tình cảm thêm gắn bó. Hai bạn dành những điều tốt nhất cho nhau. Những bạn độc thân có thể sớm gặp được người phù hợp thông qua sự giới thiệu của bạn bè, đồng nghiệp.

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp ngày càng vượng phát, phú quý hơn người, tài vận thăng hoa, tiền ùa vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp ngày càng vượng phát, phú quý hơn người, tài vận thăng hoa, tiền ùa vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tuổi Dậu là con giáp chăm chỉ, chịu khó, đầy nỗ lực, họ làm gì cũng chu toàn. Sự chăm chỉ, tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm cao giúp họ ghi điểm mạnh mẽ trong mắt lãnh đạo và đối tác. Mọi phấn đấu của họ giờ đây đã được đền đáp xứng đáng.

Đây cũng là thời điểm tuổi Dậu dễ đạt thành tích nổi bật. Họ nhanh chóng ghi dấu ấn của mình trong tập thể, năng lực cá nhân cũng được khẳng định. Danh tiếng và uy tín cá nhân tăng lên đáng kể, mở ra nhiều cơ hội hợp tác lâu dài.

Tài chính theo đó cũng khởi sắc rộn ràng. Thu nhập ổn định hơn, thậm chí có thêm khoản thưởng hoặc lợi nhuận bất ngờ. Thời gian này chỉ cần không ngừng nỗ lực, tuổi Dậu hoàn toàn có thể vươn mình mạnh mẽ, từng bước chạm tới vị trí cao hơn trong sự nghiệp.

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp ngày càng vượng phát, phú quý hơn người, tài vận thăng hoa, tiền ùa vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày mai, thứ Năm (26/2/2026): 3 con giáp 3 con giáp có vận số đỏ rực, làm đâu thắng đó, tiền vô bạc tỷ, cuộc đời ấm êm, giàu có hơn người

Từ ngày mai, thứ Năm (26/2/2026): 3 con giáp 3 con giáp có vận số đỏ rực, làm đâu thắng đó, tiền vô bạc tỷ, cuộc đời ấm êm, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Biết rõ vợ mang thai con kẻ khác, chồng vẫn âm thầm làm một việc khiến cô hối hận, nguyện cả đời báo ân

Biết rõ vợ mang thai con kẻ khác, chồng vẫn âm thầm làm một việc khiến cô hối hận, nguyện cả đời báo ân

Tâm sự 17 phút trước
Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận may ra khơi, đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận may ra khơi, đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Biết vợ say đắm "phi công trẻ", chồng không đánh ghen ầm ĩ mà dùng một chiêu khiến vợ cả đời không dám nhìn mặt đàn ông

Biết vợ say đắm "phi công trẻ", chồng không đánh ghen ầm ĩ mà dùng một chiêu khiến vợ cả đời không dám nhìn mặt đàn ông

Tâm sự 25 phút trước
3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Năm 26/2/2026: Mùi hưởng lộc sâu dày, Thân cả đời không lo cơm áo gạo tiền, Thìn tiền nhiều giàu ú ụ

3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Năm 26/2/2026: Mùi hưởng lộc sâu dày, Thân cả đời không lo cơm áo gạo tiền, Thìn tiền nhiều giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Cố sức cạy cánh tủ bếp bị kẹt, người vợ "ngã quỵ" khi thấy thứ kinh hoàng giấu sau lớp gỗ

Cố sức cạy cánh tủ bếp bị kẹt, người vợ "ngã quỵ" khi thấy thứ kinh hoàng giấu sau lớp gỗ

Ngoại tình 33 phút trước
Sau 00h00 ngày 26/2/2026: Chúc mừng 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần

Sau 00h00 ngày 26/2/2026: Chúc mừng 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Con trai vừa đi khỏi, mẹ người yêu đang cười nói bỗng ghé tai tôi thì thầm một chữ: "Biến!"

Con trai vừa đi khỏi, mẹ người yêu đang cười nói bỗng ghé tai tôi thì thầm một chữ: "Biến!"

Tâm sự Eva 37 phút trước
Đang cười cợt giữa đám tang mẹ, gã chồng "biến sắc" khi vợ cũ xuất hiện, câu giới thiệu sau đó làm vợ mới ngã quỵ

Đang cười cợt giữa đám tang mẹ, gã chồng "biến sắc" khi vợ cũ xuất hiện, câu giới thiệu sau đó làm vợ mới ngã quỵ

Tâm sự 41 phút trước
3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (26/2/2026 ): 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, cả tình lẫn tiền đều tăng tiến vũ bão, giàu sang trong tầm tay

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (26/2/2026 ): 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, cả tình lẫn tiền đều tăng tiến vũ bão, giàu sang trong tầm tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp hưởng hồng phúc tề thiên, tài vận rực rỡ, không thành phú gia cũng dư dả tiền xài

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp hưởng hồng phúc tề thiên, tài vận rực rỡ, không thành phú gia cũng dư dả tiền xài

Từ ngày mai, thứ Năm (26/2/2026): 3 con giáp 3 con giáp có vận số đỏ rực, làm đâu thắng đó, tiền vô bạc tỷ, cuộc đời ấm êm, giàu có hơn người

Từ ngày mai, thứ Năm (26/2/2026): 3 con giáp 3 con giáp có vận số đỏ rực, làm đâu thắng đó, tiền vô bạc tỷ, cuộc đời ấm êm, giàu có hơn người

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận may ra khơi, đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận may ra khơi, đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng