Mẹ chồng cho 3 cây vàng, dâu mới chưa kịp mừng đã 'ngất lịm' khi biết sự thật về số vàng ấy

Tâm sự gia đình 25/02/2026 14:35

Hôm qua, vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau, em hỏi bố mẹ lấy tiền ở đâu mà nhiều vậy, chồng em tỉnh bơ đáp: “Bố mẹ làm gì có tiền, vàng đó của bà nội đấy”. Nghe đến đó, em cảm thấy rất khó hiểu, bởi bà nội của chồng đã mất từ lâu.

Em đang rất hoang mang các chị ạ. Càng sống với gia đình chồng, em càng thấy khó hiểu và không muốn tiếp tục. Gia đình nhà chồng em khá cơ bản, bố mẹ chỉ buôn bán ngoài chợ, chồng em thì làm nhân viên văn phòng, lương tháng chưa được 10 triệu.

Khi đi đến hôn nhân, em cũng không trông mong vào quà cưới của bố mẹ chồng. Vậy mà ngày vợ chồng em tổ chức đám cưới, mẹ chồng lên trao hẳn 3 cây vàng, đến em cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Lúc đầu em nghĩ có lẽ ông bà muốn cho các con vốn liếng làm ăn nên mới cho nhiều đến thế.

Hôm qua, vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau, em hỏi bố mẹ lấy tiền ở đâu mà nhiều vậy, chồng em tỉnh bơ đáp: “Bố mẹ làm gì có tiền, vàng đó của bà nội đấy”. Nghe đến đó, em cảm thấy rất khó hiểu, bởi bà nội của chồng đã mất từ lâu.

Mẹ chồng cho 3 cây vàng, dâu mới chưa kịp mừng đã 'ngất lịm' khi biết sự thật về số vàng ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến lúc này, chồng em mới buột miệng nói thật, anh bảo trước đây khi bà nội qua đời, các cô chú đã bỏ vào áo quan 3 cây vàng. Khi cải táng mộ cho bà, bố mẹ chồng em đã lấy số vàng ấy rồi bây giờ thì trao lại cho các con để được tiếng thơm với mọi người.

Biết nguồn gốc số vàng của mình, em không còn mặn mà nữa. Vì thế, em đã mang cả 3 cây vàng trả lại cho mẹ chồng. Bởi đó vốn dĩ không phải của em, cũng không thuộc quyền quyết định của bố mẹ chồng. Thấy em phản ứng như vậy, cả nhà chồng liền lên án, cho rằng em kén cá chọn canh.

Mấy ngày nay, không khí gia đình em căng thẳng vô cùng. Mẹ chồng thì suốt ngày đá xéo, còn chồng thì dằn vặt và bắt em phải xin lỗi mẹ. Hôm qua vợ chồng em lại cãi nhau vì chuyện này, quá mệt mỏi, em đòi ly hôn các chị ạ. Bọn em tổ chức được hơn một tháng nhưng vì quá bận nên chưa đăng ký kết hôn, bây giờ em muốn hủy hôn, cũng chỉ cần xách valy về nhà mẹ đẻ. Theo các chị, em làm vậy có đúng không?

Chê vợ "da bụng bùng nhùng", chồng chết lặng khi đọc bức thư để lại cùng bí mật về ca sinh tử

Chê vợ "da bụng bùng nhùng", chồng chết lặng khi đọc bức thư để lại cùng bí mật về ca sinh tử

Lúc lên bàn đẻ, vợ tôi nặng gần 80kg. Đàn ông cao ráo thì có thể chấp nhận được, nhưng một người phụ nữ chỉ cao 1m60 như vợ tôi thì đó là một vấn đề. Thú thật, đối với tôi, vợ có béo hay gầy thì tình cảm cũng như vậy, tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ khi cô ấy xuống sắc hơn ngày trước.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày mai, thứ Năm (26/2/2026): 3 con giáp 3 con giáp có vận số đỏ rực, làm đâu thắng đó, tiền vô bạc tỷ, cuộc đời ấm êm, giàu có hơn người

Từ ngày mai, thứ Năm (26/2/2026): 3 con giáp 3 con giáp có vận số đỏ rực, làm đâu thắng đó, tiền vô bạc tỷ, cuộc đời ấm êm, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Biết rõ vợ mang thai con kẻ khác, chồng vẫn âm thầm làm một việc khiến cô hối hận, nguyện cả đời báo ân

Biết rõ vợ mang thai con kẻ khác, chồng vẫn âm thầm làm một việc khiến cô hối hận, nguyện cả đời báo ân

Tâm sự 21 phút trước
Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận may ra khơi, đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận may ra khơi, đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Biết vợ say đắm "phi công trẻ", chồng không đánh ghen ầm ĩ mà dùng một chiêu khiến vợ cả đời không dám nhìn mặt đàn ông

Biết vợ say đắm "phi công trẻ", chồng không đánh ghen ầm ĩ mà dùng một chiêu khiến vợ cả đời không dám nhìn mặt đàn ông

Tâm sự 29 phút trước
3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Năm 26/2/2026: Mùi hưởng lộc sâu dày, Thân cả đời không lo cơm áo gạo tiền, Thìn tiền nhiều giàu ú ụ

3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Năm 26/2/2026: Mùi hưởng lộc sâu dày, Thân cả đời không lo cơm áo gạo tiền, Thìn tiền nhiều giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Cố sức cạy cánh tủ bếp bị kẹt, người vợ "ngã quỵ" khi thấy thứ kinh hoàng giấu sau lớp gỗ

Cố sức cạy cánh tủ bếp bị kẹt, người vợ "ngã quỵ" khi thấy thứ kinh hoàng giấu sau lớp gỗ

Ngoại tình 37 phút trước
Sau 00h00 ngày 26/2/2026: Chúc mừng 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần

Sau 00h00 ngày 26/2/2026: Chúc mừng 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Con trai vừa đi khỏi, mẹ người yêu đang cười nói bỗng ghé tai tôi thì thầm một chữ: "Biến!"

Con trai vừa đi khỏi, mẹ người yêu đang cười nói bỗng ghé tai tôi thì thầm một chữ: "Biến!"

Tâm sự Eva 41 phút trước
Đang cười cợt giữa đám tang mẹ, gã chồng "biến sắc" khi vợ cũ xuất hiện, câu giới thiệu sau đó làm vợ mới ngã quỵ

Đang cười cợt giữa đám tang mẹ, gã chồng "biến sắc" khi vợ cũ xuất hiện, câu giới thiệu sau đó làm vợ mới ngã quỵ

Tâm sự 44 phút trước
3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị chồng chê "tanh tưởi" mùi cá, vợ trút cả chậu cá lên người rồi chốt hạ một câu khiến gã chồng "xám mặt"

Bị chồng chê "tanh tưởi" mùi cá, vợ trút cả chậu cá lên người rồi chốt hạ một câu khiến gã chồng "xám mặt"

Chê con dâu "sát chồng" rồi ép con trai lấy người khác, bà mẹ không ngờ mình vừa giúp con... "đổ vỏ"

Chê con dâu "sát chồng" rồi ép con trai lấy người khác, bà mẹ không ngờ mình vừa giúp con... "đổ vỏ"

Về sớm một hôm để "bắt thóp" vợ lười, chồng hổ thẹn rơi nước mắt trước bát cơm sống ăn vội

Về sớm một hôm để "bắt thóp" vợ lười, chồng hổ thẹn rơi nước mắt trước bát cơm sống ăn vội

Khi bóng tối là "cứu cánh" duy nhất cho sự tự ti của người vợ sau sinh

Khi bóng tối là "cứu cánh" duy nhất cho sự tự ti của người vợ sau sinh

Chê vợ "da bụng bùng nhùng", chồng chết lặng khi đọc bức thư để lại cùng bí mật về ca sinh tử

Chê vợ "da bụng bùng nhùng", chồng chết lặng khi đọc bức thư để lại cùng bí mật về ca sinh tử

Vừa nhận 200 triệu sếp chuyển vì cái thai trong bụng, tôi bỗng "ngồi trên đống lửa" nghe bí mật thực sự sau số tiền ấy

Vừa nhận 200 triệu sếp chuyển vì cái thai trong bụng, tôi bỗng "ngồi trên đống lửa" nghe bí mật thực sự sau số tiền ấy