Giá vàng hôm nay, ngày 14/6/2026: Tăng nhanh nhưng người mua vẫn lỗ hơn 6 triệu đồng

Đời sống 14/06/2026 10:01

Hôm nay, ngày 14/6/2026 giá vàng thế giới bật tăng trở lại nhờ lực mua bắt đáy và đồng USD suy yếu. Dù vậy, kim loại quý vẫn khép lại tuần giao dịch trong sắc đỏ.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 14/6, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 144 triệu đồng/lượng và bán ra 147 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC đã bật tăng trở lại 11 triệu đồng so với mức thấp nhất trong tuần. Tuy nhiên, so với cuối tuần trước thì vàng miếng vẫn giảm 3,2 triệu đồng. Cộng với chênh lệch giá mua - bán đang neo ở mức 3 triệu đồng hiện người mua vẫn lỗ 6,2 triệu đồng/lượng sau một tuần. Còn nếu so với đầu tháng 6 khi giá bán ra 159 triệu đồng thì người mua vào đến nay đã lỗ 15 triệu đồng/lượng sau 2 tuần.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 2,1 triệu đồng ở chiều mua sau một tuần, xuống 143,9 triệu đồng và giảm 3,1 triệu đồng ở chiều bán ra, còn 146,9 triệu đồng. Như vậy, người mua vàng nhẫn tại SJC sau hai tuần cũng lỗ như vàng miếng.

 

Theo thông tin báo VietNamNet, giá vàng có dấu hiệu hồi phục sau giai đoạn giảm mạnh. Dữ liệu lạm phát tiếp tục là yếu tố vĩ mô quan trọng chi phối diễn biến của thị trường kim loại quý.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của Mỹ tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 6,5%.

Các số liệu này tiếp tục củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài. Đà giảm mạnh của giá dầu trong phiên cuối tuần đã phần nào làm dịu bớt lo ngại về áp lực lạm phát do năng lượng gây ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định không mở rộng các cuộc không kích nhằm vào Iran. Triển vọng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran cũng góp phần làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Trước diễn biến này, giá dầu Brent giảm 3,4%, còn dầu WTI giao tháng gần nhất mất gần 4%.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc tuần giao dịch trong sắc xanh. Chỉ số S&P 500 tăng 0,5%, lên 7.431,46 điểm; Dow Jones tăng 0,7%, lên 51.202,26 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,3%, lên 25.888,84 điểm. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 cũng tăng 0,8%.

Trên các thị trường bên ngoài, giá dầu WTI giao dịch quanh 84,38 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở mức 87,31 USD/thùng. Đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm trong phiên cuối tuần, tạo môi trường thuận lợi hơn cho các tài sản không sinh lãi như vàng.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.220 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.239 USD/ounce.

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