Chi Bảo xây khu nghỉ dưỡng và mở bảo tàng tư nhân tại Côn Đảo sau khi giải nghệ

Đáng chú ý, địa điểm xuất hiện trong loạt hình ảnh chính là dự án nghỉ dưỡng do gia đình Chi Bảo đầu tư và phát triển tại Côn Đảo trong nhiều năm qua. Theo chia sẻ của nam diễn viên, khu nghỉ dưỡng được xây dựng với quy mô lớn, định hướng phát triển hài hòa cùng thiên nhiên, kết hợp giữa biển, rừng nguyên sinh và các hoạt động chăm sóc sức khỏe , nghỉ dưỡng cao cấp.

Mới đây, diễn viên Chi Bảo chia sẻ loạt hình ảnh cùng vợ là doanh nhân Lý Thùy Chang và hai con trong chuyến nghỉ dưỡng tại Côn Đảo, nhân dịp sinh nhật bà xã. Trong không gian biển trời yên bình, gia đình nam diễn viên tận hưởng kỳ nghỉ riêng tư, đồng thời tổ chức buổi gặp gỡ thân mật với một số bạn bè thân thiết.

Sau khi rời xa showbiz, Chi Bảo dành phần lớn thời gian cho các dự án cá nhân. Không chỉ tập trung vào lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, anh còn theo đuổi niềm đam mê sưu tầm và gìn giữ cổ vật, đồng thời tham gia nhiều hoạt động liên quan đến bảo tồn văn hóa.

Trong buổi tiệc sinh nhật của Lý Thùy Chang, cặp đôi cũng lần đầu tiết lộ kế hoạch tổ chức lễ cưới chính thức sau nhiều năm đăng ký kết hôn và đã có hai con chung. Theo đó, khi dự án nghỉ dưỡng tại Côn Đảo hoàn thiện và đi vào vận hành, cả hai dự định sẽ tổ chức hôn lễ với sự góp mặt của người thân và bạn bè thân thiết.

Một dấu ấn đáng chú ý là việc anh thành lập Bảo tàng gốm thời dựng nước vào năm 2025. Bảo tàng này trưng bày bộ sưu tập hiện vật gốm cổ được Chi Bảo dày công sưu tầm trong nhiều năm, đồng thời mở cửa đón công chúng tham quan, nghiên cứu.

Không gian trưng bày hiện lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị lịch sử đặc biệt, trong đó có các bảo vật quốc gia. Cuối năm 2024, hiện vật “Chõ gốm văn hóa Đông Sơn” được công nhận là Bảo vật quốc gia, tiếp đó năm 2026, “Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc” có niên đại khoảng 4.000 năm cũng được công nhận, góp phần nâng tầm giá trị cho bộ sưu tập và bảo tàng ngoài công lập này.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh và bảo tồn văn hóa, Chi Bảo vẫn duy trì các dự án thiện nguyện thông qua Quỹ Hiểu về trái tim. Trong nhiều năm, quỹ đã hỗ trợ hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em mắc bệnh tim bẩm sinh trên khắp cả nước.

Sau khi tuyên bố giải nghệ, nam diễn viên Đồng tiền xương máu có cuộc sống viên mãn bên bà xã Lý Thùy Chang và con trai Gia Khang

Ở tuổi 53, Chi Bảo không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động nghệ thuật như trước. Thay vào đó, anh chọn cuộc sống cân bằng hơn bên gia đình, tập trung cho công việc kinh doanh, sưu tầm cổ vật và các hoạt động cộng đồng. Hình ảnh hiện tại của nam diễn viên cho thấy một hành trình mới – điềm tĩnh, sâu sắc và nhiều dấu ấn ngoài nghệ thuật.

Chi Bảo và Lý Thùy Chang công khai mối quan hệ từ năm 2019, đăng ký kết hôn vào năm 2021. Hiện cặp đôi có hai con chung là Gia Khang và Gia Linh, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc trên mạng xã hội.

Năm 2021, Chi Bảo chính thức tuyên bố giải nghệ sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Trước đó, anh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt qua nhiều bộ phim nổi tiếng như “Đồng tiền xương máu”, “Những đứa con thành phố”, “Lục Vân Tiên”, “Cô gái xấu xí”, “Giao thời”…