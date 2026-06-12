Choáng ngợp với cuộc sống của Trường Giang và Nhã Phương trong khu nhà vườn rộng hàng nghìn m²

Vợ chồng Nhã Phương và Trường Giang dành cho nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào khi cùng các con dã ngoại tại nhà vườn của gia đình ở Xuyên Mộc.

Mới đây, Trường Giang và Nhã Phương thu hút sự quan tâm khi chia sẻ vlog ghi lại những khoảnh khắc đời thường của gia đình tại khu nhà vườn mang tên "Nhà trọ Destiny" ở Xuyên Mộc, TP.HCM. Không gian sống xanh mát cùng những hoạt động giản dị của cặp nghệ sĩ và các con nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả. Trong video, vợ chồng Trường Giang diện trang phục đồng điệu cùng các con tham gia nhiều hoạt động gần gũi với thiên nhiên. Cả gia đình cùng thu hoạch rau củ, trái cây trong khu vườn rộng lớn. Nam nghệ sĩ còn trực tiếp vào bếp chuẩn bị những bữa ăn cho vợ và các con. Các bé tỏ ra thích thú khi được vui chơi, khám phá và tận hưởng không khí trong lành giữa thiên nhiên.

Không gian sống gần gũi thiên nhiên của Nhã Phương và Trường Giang Khu nhà vườn được Trường Giang xây dựng từ năm 2019, đúng thời điểm con gái đầu lòng Destiny chào đời. Với diện tích lên đến hàng nghìn mét vuông, nơi đây được trồng nhiều loại cây ăn trái, rau sạch và bố trí không gian nghỉ dưỡng yên bình. Đây không chỉ là nơi để gia đình nam nghệ sĩ thư giãn vào những dịp cuối tuần mà còn là địa điểm anh thường xuyên tiếp đón bạn bè, đồng nghiệp cũng như thực hiện các chương trình và vlog cá nhân. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật bận rộn, Trường Giang và Nhã Phương lựa chọn cuộc sống cân bằng giữa công việc và gia đình. Những hình ảnh giản dị tại nhà vườn cho thấy cả hai dành nhiều thời gian để chăm sóc, đồng hành cùng các con trong quá trình trưởng thành.



Diễn viên Nhã Phương đã chia sẻ những khoảnh khắc thư giãn của gia đình trong chuyến dã ngoại tại khu nhà vườn rộng hàng nghìn mét vuông ở Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu Trường Giang và Nhã Phương bén duyên sau khi cùng tham gia bộ phim 49 Ngày vào năm 2015. Từ đồng nghiệp, họ phát triển tình cảm và trở thành một trong những cặp đôi được quan tâm nhất làng giải trí Việt. Năm 2018, Trường Giang gây chú ý khi cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình trước khi cả hai chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 9 cùng năm. Sau gần 8 năm chung sống, cặp nghệ sĩ hiện có tổ ấm hạnh phúc bên ba người con. Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hôn nhân, Trường Giang cho biết cả hai luôn hướng về gia đình, cùng chăm sóc và nuôi dạy con cái. Nam nghệ sĩ cho rằng những bất đồng nếu có chủ yếu xoay quanh quan điểm nuôi con và đều được giải quyết nhẹ nhàng, nhờ đó cuộc sống gia đình luôn giữ được sự êm ấm, bình yên.

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