Đừng nghĩ chỉ là món ăn kèm, đậu Hà Lan sở hữu "quyền năng" sức khỏe tuyệt vời mà không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 12/06/2026 11:54

Đậu Hà Lan là một thực phẩm rất quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình. Đậu Hà Lan có lượng chất xơ lớn, hàm lượng chất béo thấp, nhiều protein cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể.

Đậu Hà Lan là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein thực vật, chất xơ, tinh bột cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu. Trung bình 100g đậu Hà Lan tươi chứa khoảng 81 kcal, 14,3g carbohydrate, 5,5g chất xơ, 5,2g protein và chỉ 0,3g chất béo. Ngoài ra, loại đậu này còn giàu vitamin A, C, K, các vitamin nhóm B như thiamin, folate, niacin cùng nhiều khoáng chất quan trọng như canxi, magie, phốt pho, kali và natri, góp phần hỗ trợ nhiều hoạt động của cơ thể.

Đừng nghĩ chỉ là món ăn kèm, đậu Hà Lan sở hữu 'quyền năng' sức khỏe tuyệt vời mà không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của đậu Hà Lan 

Hỗ trợ ổn định đường huyết: Một trong những ưu điểm lớn của hạt đậu Hà Lan là chỉ số đường huyết thấp. Cùng với đó, lượng chất xơ và protein dồi dào giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, duy trì mức glucose trong máu ổn định. Đây là lý do tại sao người bị tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh nên cân nhắc bổ sung đậu Hà Lan vào khẩu phần ăn.

Tốt cho tim mạch và huyết áp: Hạt đậu Hà Lan chứa nhiều magie, kali, canxi và vitamin C – những khoáng chất cần thiết giúp ổn định huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch. Thêm vào đó, các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm có trong hạt giúp bảo vệ mạch máu, giảm cholesterol xấu (LDL) và hỗ trợ điều hòa nhịp tim.

Cải thiện tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ hòa tan trong đậu Hà Lan rất có lợi cho đường ruột. Nó không chỉ giúp làm mềm phân, giảm táo bón mà còn nuôi dưỡng lợi khuẩn, hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Điều này làm giảm nguy cơ mắc các bệnh như viêm ruột, hội chứng ruột kích thích hoặc thậm chí ung thư đại tràng.

Đừng nghĩ chỉ là món ăn kèm, đậu Hà Lan sở hữu 'quyền năng' sức khỏe tuyệt vời mà không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân tự nhiên: Với lượng calo thấp nhưng giàu chất đạm và chất xơ, hạt đậu Hà Lan giúp bạn no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn và kiểm soát lượng thực phẩm nạp vào. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những người đang trong chế độ ăn giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, nó cũng là nguồn cung cấp protein thực vật an toàn cho người ăn chay.

Ngăn ngừa thiếu máu: Hạt đậu Hà Lan chứa nhiều sắt và đặc biệt giàu folate (vitamin B9) – dưỡng chất tham gia vào quá trình tạo máu và hỗ trợ sự phát triển của tế bào. Thiếu hụt folate có thể dẫn đến thiếu máu, mệt mỏi hoặc ảnh hưởng đến thai nhi trong thai kỳ.

Phòng ngừa ung thư: Không thể không nhắc đến vai trò của đậu Hà Lan trong việc ngăn ngừa ung thư. Nhờ vào các hợp chất như saponin, vitamin K và coumestrol – những chất chống oxy hóa và kháng viêm mạnh – đậu Hà Lan có khả năng bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do, giảm nguy cơ phát triển khối u ở tuyến tiền liệt, dạ dày hoặc đại tràng.

Đừng nghĩ chỉ là món ăn kèm, đậu Hà Lan sở hữu 'quyền năng' sức khỏe tuyệt vời mà không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các lưu ý khi ăn đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan là một thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều đậu Hà Lan cũng có thể dẫn đến một số tác dụng phụ không tốt, ví dụ như:

Trong đậu Hà Lan có chứa một số chất chống lại dinh dưỡng như axit phytic và lectins. Những chất kháng dinh dưỡng này có thể cản trở sự hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể và gây khó chịu cho đường tiêu hóa.

Đậu Hà Lan có chứa một hàm lượng những loại đường và rượu không tiêu hóa được, chúng sẽ bị các vi khuẩn trong ruột lên men, tạo ra khí, gây cảm giác khó chịu và đầy hơi.

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