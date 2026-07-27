Trước giờ biểu diễn, Tạ Đình Phong đăng tải đoạn video ghi lại quá trình tập luyện tại Thanh Đảo. Video sử dụng ca khúc "Thanh không" làm nhạc nền với ca từ nói về sự chia ly và những cuộc tiễn biệt, được nhiều người cho rằng như lời tưởng nhớ dành cho người cha vừa khuất. Theo truyền thông Trung Quốc, việc nam ca sĩ vẫn quyết định tổ chức concert theo đúng kế hoạch cũng là cách anh thực hiện mong muốn lúc sinh thời của Tạ Hiền.

Chỉ ít ngày sau khi huyền thoại màn bạc Tạ Hiền qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 89, Tạ Đình Phong đã trở lại sân khấu với concert "Evolution Nic Live - Tiến hóa" tại Thanh Đảo (Trung Quốc) vào tối 25/7. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ xuất hiện trước công chúng kể từ khi cha qua đời, khiến đêm nhạc trở nên đặc biệt và giàu cảm xúc.

Trước đó, trong bài viết tưởng niệm cha đăng ngày 20.7, Tạ Đình Phong nhắc lại câu nói mà Tạ Hiền luôn tâm niệm: "The show must go on" (Buổi biểu diễn phải tiếp tục). Chính thông điệp ấy đã trở thành động lực để anh bước lên sân khấu giữa thời điểm vẫn đang chìm trong nỗi đau mất người thân.

Ít giờ trước đêm diễn, Thanh Đảo bất ngờ xuất hiện mưa lớn khiến nhiều người lo ngại chương trình bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khi concert chính thức bắt đầu, thời tiết đã thuận lợi hơn. Tạ Đình Phong xuất hiện trong trang phục đen, kết hợp chiếc kính râm mang phong cách quen thuộc của cha mình. Chi tiết nhỏ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ và được xem như lời tri ân âm thầm dành cho Tạ Hiền.

Suốt chương trình, nam ca sĩ nhiều lần không giấu được cảm xúc. Các video ghi lại tại hiện trường cho thấy anh có lúc nghẹn giọng, đôi mắt đỏ hoe và lặng lẽ lau nước mắt sau khi hoàn thành một ca khúc. Khi gửi lời cảm ơn khán giả, Tạ Đình Phong xúc động nói: "May mắn là hôm nay trời không mưa. Bởi vì tất cả chúng ta đều mang theo nguồn năng lượng rất tích cực. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Người!". Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời và khẽ vẫy tay, khiến nhiều khán giả tin rằng đó là khoảnh khắc anh gửi gắm nỗi nhớ tới người cha vừa qua đời.

Đặc biệt, khi trình bày các ca khúc "Cảm ơn tình yêu của em 1999" và "Công viên giải trí", Tạ Đình Phong nhiều lần nghẹn lời, không kìm được nước mắt. Hình ảnh nam nghệ sĩ cố gắng hoàn thành trọn vẹn đêm diễn trong khi vẫn mang nỗi đau mất cha đã khiến đông đảo người hâm mộ xúc động, để lại một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp biểu diễn của anh.