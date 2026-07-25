Trương Lăng Hách gây chú ý khi phim mới được truyền thông chính thống đánh giá

Sao quốc tế 25/07/2026 17:45

Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những bộ phim Dân Quốc nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ nhờ sự kết hợp của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên. Tuy nhiên, ngay sau khi phát sóng những tập đầu tiên, tác phẩm lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí bị truyền thông chính thống Trung Quốc công khai nhắc tên vì những tranh cãi liên quan đến chất lượng sản xuất.

Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những bộ phim Dân Quốc nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ nhờ sự kết hợp của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên. Tuy nhiên, ngay sau khi phát sóng những tập đầu tiên, tác phẩm lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí bị truyền thông chính thống Trung Quốc công khai nhắc tên vì những tranh cãi liên quan đến chất lượng sản xuất.

Điểm gây tranh luận lớn nhất là phần mở đầu của phim. Đoạn giới thiệu dài khoảng một phút rưỡi được thực hiện bằng công nghệ AI bị khán giả nhận xét có hình ảnh cứng nhắc, biểu cảm nhân vật thiếu tự nhiên và tổng thể mang cảm giác thiếu chân thực. Làn sóng chỉ trích nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội, buộc ê-kíp phải lên tiếng xin lỗi và thông báo thay thế toàn bộ phần mở đầu bằng phiên bản mới không sử dụng AI.

Dẫu vậy, động thái này vẫn không thể xoa dịu dư luận. Nhiều khán giả cho rằng vấn đề của bộ phim không chỉ nằm ở đoạn mở đầu, mà còn xuất phát từ chất lượng tổng thể của tác phẩm.

Trương Lăng Hách gây chú ý khi phim mới được truyền thông chính thống đánh giá - Ảnh 1

Đáng chú ý, Beijing Daily đã đăng bài bình luận về vụ việc, cho rằng phản ứng của công chúng không đơn thuần nhắm vào AI mà phản ánh sự thất vọng trước việc công nghệ bị sử dụng để che lấp những hạn chế trong khâu sản xuất. Theo tờ báo, AI có thể hỗ trợ quá trình làm phim, nhưng không thể thay thế một kịch bản chặt chẽ, cách kể chuyện hấp dẫn hay sự đầu tư nghiêm túc về mặt nghệ thuật.

Ngoài tranh cãi về AI, phần mỹ thuật và tạo hình của Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Dù lấy bối cảnh thời Dân Quốc, không ít khán giả cho rằng bối cảnh, phục trang và cách dàn dựng chưa tái hiện được không khí của thời kỳ lịch sử này. Một số cảnh quay còn bị nhận xét mang cảm giác đơn giản, thiếu chiều sâu, khiến tổng thể tác phẩm chưa đáp ứng kỳ vọng.

Khâu kỹ xảo và quay dựng cũng trở thành điểm trừ. Nhiều phân cảnh bị cho là lộ phông xanh, chất lượng hình ảnh thiếu tự nhiên, trong khi các cảnh hành động chưa tạo được cao trào. Tuyến tình cảm giữa hai nhân vật chính do Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên thể hiện cũng bị đánh giá chưa đủ sức lay động người xem.

Trương Lăng Hách gây chú ý khi phim mới được truyền thông chính thống đánh giá - Ảnh 2

Điều khiến nhiều khán giả tiếc nuối là trước ngày lên sóng, bộ phim từng tạo hiệu ứng tích cực nhờ loạt ảnh và video hậu trường được lan truyền rộng rãi. Tạo hình của Vương Sở Nhiên trong sườn xám cùng những màn tương tác với Trương Lăng Hách từng giúp tác phẩm nhận được nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, khi phim chính thức phát sóng, khoảng cách giữa hình ảnh quảng bá và chất lượng thực tế đã khiến không ít người thất vọng.

Bên cạnh đó, việc nhân vật Mộ Dung Thanh Dịch được xây dựng là hậu duệ của tuyến nhân vật trong Không Kịp Nói Yêu Em cũng khiến Trương Lăng Hách liên tục bị so sánh với Chung Hán Lương. Dù được khen về ngoại hình, nam diễn viên vẫn bị cho là chưa thể hiện được khí chất và chiều sâu cảm xúc như đàn anh.

Những tranh cãi xoay quanh Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn cũng làm dấy lên cuộc thảo luận về chất lượng phim truyền hình hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng điều khán giả mong đợi không phải là các chiêu thức công nghệ hay chiến dịch quảng bá rầm rộ, mà là một tác phẩm được đầu tư bài bản từ kịch bản, diễn xuất đến khâu sản xuất để mang lại trải nghiệm xứng đáng với kỳ vọng của người xem.

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Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi đoạn video hậu trường luyện tập điệu tango cho bộ phim Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn bất ngờ lan truyền với tốc độ chóng mặt. Không chỉ gây ấn tượng bởi sự ăn ý, cả hai còn khiến người hâm mộ thích thú khi xuất hiện với diện mạo gần như để mặt mộc, mang đến hình ảnh đời thường trẻ trung và gần gũi.

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