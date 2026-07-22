Từ 'Tướng quân kem nền' đến biệt danh mới, Trương Lăng Hách liên tục gây chú ý

Sao quốc tế 22/07/2026 20:19

Sau khi từng gây chú ý với biệt danh "Tướng quân kem nền" trong "Trục Ngọc", Trương Lăng Hách tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận nhờ tạo hình trong bộ phim dân quốc "Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn". Lần này, nam diễn viên được cư dân mạng đặt thêm biệt danh mới là "Quân phiệt son bóng".

Sau khi từng gây chú ý với biệt danh "Tướng quân kem nền" trong "Trục Ngọc", Trương Lăng Hách tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận nhờ tạo hình trong bộ phim dân quốc "Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn". Lần này, nam diễn viên được cư dân mạng đặt thêm biệt danh mới là "Quân phiệt son bóng".

Danh xưng này xuất hiện sau khi nhiều khán giả nhận xét tạo hình của Trương Lăng Hách quá chỉn chu so với hình tượng một quân phiệt sống trong bối cảnh thời Dân Quốc. Ở nhiều cảnh quay cận mặt, đôi môi căng bóng, lớp nền sáng cùng làn da gần như không tì vết khiến ngoại hình của nam diễn viên trở thành chủ đề được bàn tán trên các diễn đàn.

Từ 'Tướng quân kem nền' đến biệt danh mới, Trương Lăng Hách liên tục gây chú ý - Ảnh 1

Không ít ý kiến cho rằng phần trang điểm và xử lý hình ảnh đã làm giảm cảm giác mạnh mẽ, từng trải vốn cần có ở nhân vật. Nhiều bình luận hài hước nhận xét Trương Lăng Hách vừa chia tay biệt danh "Tướng quân kem nền" đã nhanh chóng có thêm một danh xưng mới.

Đây cũng không phải lần đầu tạo hình của nam diễn viên gây tranh cãi. Trước đó, khi đảm nhận vai Tạ Chinh trong "Trục Ngọc", anh từng bị chê vì gương mặt quá trắng, lớp trang điểm kỹ càng dù vào vai một vị tướng chinh chiến nơi sa trường. Biệt danh "Tướng quân kem nền" khi ấy lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và trở thành chủ đề được nhắc đến trong thời gian dài.

Bên cạnh những ý kiến phê bình, không ít khán giả cũng lên tiếng bảo vệ Trương Lăng Hách. Theo họ, việc lựa chọn phong cách hóa trang, trang điểm hay màu phim thuộc về quyết định của ê-kíp sản xuất và đạo diễn, trong khi diễn viên khó có thể tự thay đổi hình ảnh nhân vật. Vì vậy, việc đổ hoàn toàn trách nhiệm lên nam diễn viên là chưa thật sự công bằng.

Từ 'Tướng quân kem nền' đến biệt danh mới, Trương Lăng Hách liên tục gây chú ý - Ảnh 2

Ngoài tạo hình, diễn xuất của Trương Lăng Hách trong "Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn" cũng nhận những đánh giá trái chiều. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng anh vẫn hoàn thành vai diễn ở mức ổn định, đặc biệt là những phân cảnh tương tác với Vương Sở Nhiên. Theo họ, phần lớn tranh cãi hiện nay tập trung vào tạo hình hơn là khả năng diễn xuất.

Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, việc liên tục trở thành chủ đề thảo luận cũng cho thấy sức hút của Trương Lăng Hách trên mạng xã hội. Nếu các dự án tiếp theo vẫn giữ phong cách hóa trang quá bóng bẩy cho những nhân vật mang màu sắc chiến trận, hai biệt danh "Tướng quân kem nền" và "Quân phiệt son bóng" có lẽ sẽ còn tiếp tục gắn với nam diễn viên.

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