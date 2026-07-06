Những năm gần đây, Trương Lăng Hách dần khẳng định tên tuổi trên màn ảnh Hoa ngữ khi liên tục góp mặt trong nhiều dự án cổ trang và ngôn tình. Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng lượng người hâm mộ đông đảo, nam diễn viên từng được biết đến nhiều hơn với danh xưng 'mỹ nam cổ trang'. Tuy nhiên, bộ phim Trục Ngọc được xem là cột mốc quan trọng, giúp anh chứng minh sự tiến bộ về diễn xuất và ghi dấu ấn ở khía cạnh chuyên môn.

Trong Trục Ngọc, Trương Lăng Hách đảm nhận một nhân vật có nội tâm phức tạp, đòi hỏi sự chuyển biến tâm lý qua nhiều giai đoạn. Khác với những vai diễn trước, nam diễn viên tiết chế lối thể hiện, tập trung khai thác cảm xúc bằng ánh mắt, biểu cảm gương mặt và ngôn ngữ cơ thể. Cách diễn xuất tự nhiên, có chiều sâu giúp anh nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, đồng thời góp phần tạo nên sức hút cho bộ phim trong suốt thời gian phát sóng. Thành công của Trục Ngọc cũng mang đến bước tiến đáng nhớ trong sự nghiệp của Trương Lăng Hách. Theo danh sách ứng viên của giải Kim Ưng năm nay, bộ phim góp mặt ở hạng mục Phim truyền hình xuất sắc nhất, trong khi bản thân nam diễn viên được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc. Đây là lần đầu tiên Trương Lăng Hách cùng lúc góp mặt ở hai đề cử quan trọng của giải thưởng, đánh dấu cột mốc đáng nhớ kể từ khi bước chân vào làng giải trí.

Việc nhận đề cử kép không chỉ phản ánh sự ghi nhận dành cho cá nhân Trương Lăng Hách mà còn cho thấy sức ảnh hưởng của Trục Ngọc trên cả phương diện nghệ thuật lẫn truyền thông. Trong bối cảnh phim cổ trang Hoa ngữ có sự cạnh tranh gay gắt với nhiều tác phẩm quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, việc một bộ phim vừa được đề cử hạng mục lớn, vừa giúp diễn viên chính ghi tên vào danh sách ứng viên là thành tích không dễ đạt được.

Nhiều khán giả cũng nhận định Trục Ngọc là dự án đánh dấu sự chuyển mình của Trương Lăng Hách. Nếu trước đây anh thường được nhắc đến nhờ ngoại hình sáng và hình tượng lãng tử, thì nay nam diễn viên đã cho thấy khả năng đảm nhận những vai diễn có chiều sâu tâm lý và đòi hỏi kỹ năng diễn xuất nhiều hơn. Đây được xem là bước tiến quan trọng để anh thoát khỏi hình ảnh "thần tượng" đơn thuần, hướng đến con đường phát triển bền vững với tư cách một diễn viên thực lực. Nhìn lại chặng đường đã qua, Trương Lăng Hách được đánh giá là lựa chọn hướng đi khá chắc chắn. Anh liên tục thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, đồng thời từng bước hoàn thiện kỹ năng diễn xuất qua mỗi dự án thay vì chỉ dựa vào lợi thế ngoại hình. Chính sự kiên trì đó đã giúp nam diễn viên dần nhận được sự ghi nhận từ cả khán giả lẫn giới chuyên môn. Dù kết quả cuối cùng của giải Kim Ưng vẫn chưa được công bố, việc lần đầu nhận đề cử kép đã là thành tích đáng khích lệ đối với Trương Lăng Hách. Đây không chỉ là dấu mốc trong sự nghiệp mà còn mở ra kỳ vọng về những vai diễn chất lượng hơn, cũng như cơ hội khẳng định vị thế trong thế hệ diễn viên trẻ của màn ảnh Hoa ngữ.

Điều gì khiến phim mới của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên được kỳ vọng? Trong năm 2026, các mọt phim Hoa ngữ chắc chắn không thể bỏ qua dự án dân quốc đang gây bão mạng xã hội thời gian gần đây. Dự án phim Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên dù chưa chính thức lên sóng nhưng đã chứng minh sức hút của một "bom tấn" tương lai với hàng loạt tình tiết đầy lôi cuốn và kịch tính.

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