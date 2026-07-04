Vu Chính lên tiếng sau cáo buộc yêu cầu diễn viên gửi ảnh nhạy cảm để đổi vai

Nhà sản xuất nhấn mạnh những ảnh chụp màn hình tin nhắn đang lan truyền trên mạng đều là sản phẩm giả mạo và không hề xuất phát từ ông. "Đối với hành vi giả danh, lừa đảo trên mạng, tôi đã báo cảnh sát và sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc đến cùng. Tôi tuyệt đối không khoan nhượng với những hành vi này", Vu Chính khẳng định.

Trong thông báo đăng tải ngày 2/7, Vu Chính khẳng định toàn bộ quy trình tuyển chọn diễn viên cho các dự án của mình đều do đội ngũ casting chuyên trách phụ trách. Theo ông, giám đốc tuyển chọn diễn viên mới là người trực tiếp liên hệ và làm việc với các ứng viên, còn bản thân chỉ tham gia trong một số trường hợp đặc biệt thông qua tài khoản mạng xã hội đã được xác thực.

Ồn ào bắt đầu khi một TikToker đăng tải loạt ảnh chụp màn hình được cho là cuộc trò chuyện với người tự xưng là Vu Chính. Trong đoạn hội thoại, người này yêu cầu ứng viên gửi ảnh nhạy cảm để đổi lấy cơ hội đảm nhận vai nam chính trong một dự án lớn, đồng thời còn tuyên bố đây là "quy tắc của giới giải trí ".

Không dừng lại ở đó, khi bị từ chối, tài khoản này còn bị tố đưa ra lời đe dọa sẽ "phong sát mềm", khiến ứng viên không còn cơ hội tham gia các dự án phim truyền hình hay xuất hiện trên các nền tảng chính thống.

Sau khi những hình ảnh này được lan truyền, vụ việc nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh cãi trên các diễn đàn giải trí. Công ty quản lý của Vu Chính cũng lập tức phát thông báo, khẳng định toàn bộ nội dung trò chuyện là giả mạo và nhấn mạnh ông chưa từng có bất kỳ cuộc trao đổi nào với nội dung tương tự.

Theo truyền thông Trung Quốc, chủ đề liên quan đến vụ việc đã thu hút hơn 230 triệu lượt xem, trở thành một trong những từ khóa được quan tâm nhất trên mạng xã hội.

Sinh năm 1978, Vu Chính là một trong những biên kịch và nhà sản xuất có sức ảnh hưởng của màn ảnh Hoa ngữ. Ông đứng sau nhiều tác phẩm nổi tiếng như Cung tỏa tâm ngọc, Mỹ nhân tâm kế và Diên Hi công lược. Bên cạnh thành công trong sự nghiệp, Vu Chính cũng nhiều lần vướng tranh cãi liên quan đến phát ngôn gây sốc, những cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội và các vụ kiện về bản quyền kịch bản. Vì vậy, mỗi thông tin liên quan đến nhà sản xuất này đều nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.