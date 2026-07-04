Vu Chính lên tiếng sau cáo buộc yêu cầu diễn viên gửi ảnh nhạy cảm để đổi vai

Sao quốc tế 04/07/2026 15:44

Nhà sản xuất, biên kịch nổi tiếng Vu Chính đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi xuất hiện tin đồn cho rằng ông lợi dụng quá trình tuyển chọn diễn viên để yêu cầu ứng viên gửi hình ảnh nhạy cảm. Trước những cáo buộc lan truyền với tốc độ chóng mặt, Vu Chính đã chính thức lên tiếng bác bỏ và cho biết đã trình báo cảnh sát để điều tra.

Trong thông báo đăng tải ngày 2/7, Vu Chính khẳng định toàn bộ quy trình tuyển chọn diễn viên cho các dự án của mình đều do đội ngũ casting chuyên trách phụ trách. Theo ông, giám đốc tuyển chọn diễn viên mới là người trực tiếp liên hệ và làm việc với các ứng viên, còn bản thân chỉ tham gia trong một số trường hợp đặc biệt thông qua tài khoản mạng xã hội đã được xác thực.

Nhà sản xuất nhấn mạnh những ảnh chụp màn hình tin nhắn đang lan truyền trên mạng đều là sản phẩm giả mạo và không hề xuất phát từ ông. "Đối với hành vi giả danh, lừa đảo trên mạng, tôi đã báo cảnh sát và sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc đến cùng. Tôi tuyệt đối không khoan nhượng với những hành vi này", Vu Chính khẳng định.

Ồn ào bắt đầu khi một TikToker đăng tải loạt ảnh chụp màn hình được cho là cuộc trò chuyện với người tự xưng là Vu Chính. Trong đoạn hội thoại, người này yêu cầu ứng viên gửi ảnh nhạy cảm để đổi lấy cơ hội đảm nhận vai nam chính trong một dự án lớn, đồng thời còn tuyên bố đây là "quy tắc của giới giải trí".

Vu Chính lên tiếng sau cáo buộc yêu cầu diễn viên gửi ảnh nhạy cảm để đổi vai - Ảnh 1

Không dừng lại ở đó, khi bị từ chối, tài khoản này còn bị tố đưa ra lời đe dọa sẽ "phong sát mềm", khiến ứng viên không còn cơ hội tham gia các dự án phim truyền hình hay xuất hiện trên các nền tảng chính thống.

Sau khi những hình ảnh này được lan truyền, vụ việc nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh cãi trên các diễn đàn giải trí. Công ty quản lý của Vu Chính cũng lập tức phát thông báo, khẳng định toàn bộ nội dung trò chuyện là giả mạo và nhấn mạnh ông chưa từng có bất kỳ cuộc trao đổi nào với nội dung tương tự.

Theo truyền thông Trung Quốc, chủ đề liên quan đến vụ việc đã thu hút hơn 230 triệu lượt xem, trở thành một trong những từ khóa được quan tâm nhất trên mạng xã hội.

Sinh năm 1978, Vu Chính là một trong những biên kịch và nhà sản xuất có sức ảnh hưởng của màn ảnh Hoa ngữ. Ông đứng sau nhiều tác phẩm nổi tiếng như Cung tỏa tâm ngọc, Mỹ nhân tâm kế và Diên Hi công lược. Bên cạnh thành công trong sự nghiệp, Vu Chính cũng nhiều lần vướng tranh cãi liên quan đến phát ngôn gây sốc, những cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội và các vụ kiện về bản quyền kịch bản. Vì vậy, mỗi thông tin liên quan đến nhà sản xuất này đều nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Bạch Lộc bất ngờ tiết lộ đạo diễn Vu Chính là ân nhân của mình

Bạch Lộc bất ngờ tiết lộ đạo diễn Vu Chính là ân nhân của mình

Những ngày gần đây, vấn đề hợp đồng của nữ diễn viên Hoa ngữ Bạch Lộc với công ty quản lý Hoan Ngu Ảnh Thị do nhà sản xuất Vu Chính đứng đầu được người hâm mộ quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Vu Chính sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc bất ngờ tiết lộ đạo diễn Vu Chính là ân nhân của mình

Bạch Lộc bất ngờ tiết lộ đạo diễn Vu Chính là ân nhân của mình

Bạch Lộc tiết lộ 'điều kiện vàng' khi gia hạn hợp đồng với Vu Chính

Bạch Lộc tiết lộ 'điều kiện vàng' khi gia hạn hợp đồng với Vu Chính

Vu Chính gây tranh cãi khi tán dương Cổ Lực Na Trát

Vu Chính gây tranh cãi khi tán dương Cổ Lực Na Trát

Nam diễn viên trẻ bị đạo diễn Vu Chính cấm đi dự sự kiện cuối năm của nền tảng lớn

Nam diễn viên trẻ bị đạo diễn Vu Chính cấm đi dự sự kiện cuối năm của nền tảng lớn

Đoàn phim của Vu Chính bị tố nợ lương nhân viên, Trần Triết Viễn chấn thương trong khi quay phim

Đoàn phim của Vu Chính bị tố nợ lương nhân viên, Trần Triết Viễn chấn thương trong khi quay phim

Triệu Lộ Tư tiết lộ lý do bị đạo diễn Vu Chính hiểu lầm, 'cạch mặt' tận 5 năm

Triệu Lộ Tư tiết lộ lý do bị đạo diễn Vu Chính hiểu lầm, 'cạch mặt' tận 5 năm

TIN MỚI NHẤT

Biết vợ mang thai với nhân tình, chồng ung dung chuẩn bị "món quà" khiến cô dập đầu tạ tội, khóc lóc cầu xin cả đời báo ân

Biết vợ mang thai với nhân tình, chồng ung dung chuẩn bị "món quà" khiến cô dập đầu tạ tội, khóc lóc cầu xin cả đời báo ân

Tâm sự 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp tạm biệt cuộc sống nghèo khó, Tài Lộc phất lên không ngừng, hạnh phúc nhân đôi, cuộc đời sang trang

Qua đêm nay, 3 con giáp tạm biệt cuộc sống nghèo khó, Tài Lộc phất lên không ngừng, hạnh phúc nhân đôi, cuộc đời sang trang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 5/7/2026, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 5/7/2026, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh bị 'chơi xấu' gây xôn xao mạng xã hội

Nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh bị 'chơi xấu' gây xôn xao mạng xã hội

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Danh tính nam thanh niên nhiều lần đánh đập con gái riêng 3 tuổi của 'vợ hờ'

Danh tính nam thanh niên nhiều lần đánh đập con gái riêng 3 tuổi của 'vợ hờ'

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Biết vợ mê mệt phi công trẻ, chồng không đánh ghen om sòm mà "tung chiêu" hiểm hóc khiến vợ cả đời sống trong sợ hãi

Biết vợ mê mệt phi công trẻ, chồng không đánh ghen om sòm mà "tung chiêu" hiểm hóc khiến vợ cả đời sống trong sợ hãi

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 5/7/2026, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 5/7/2026, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục trong tháng 6 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục trong tháng 6 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Cứ nghe tiếng chó sủa sau nhà là mẹ chồng lại "mất tích" cả tiếng, dâu trẻ lén nhìn qua khe cửa liền sợ run người

Cứ nghe tiếng chó sủa sau nhà là mẹ chồng lại "mất tích" cả tiếng, dâu trẻ lén nhìn qua khe cửa liền sợ run người

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Vu Chính lên tiếng sau cáo buộc yêu cầu diễn viên gửi ảnh nhạy cảm để đổi vai

Vu Chính lên tiếng sau cáo buộc yêu cầu diễn viên gửi ảnh nhạy cảm để đổi vai

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 10 loại sữa rửa mặt, kem dưỡng da Hàn Quốc bán tại Việt Nam

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 10 loại sữa rửa mặt, kem dưỡng da Hàn Quốc bán tại Việt Nam

Bão số 1 giật cấp 11 đi vào vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên

Bão số 1 giật cấp 11 đi vào vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên

Giá vàng hôm nay, ngày 4/7/2026: Tăng mạnh, vàng vượt 151 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/7/2026: Tăng mạnh, vàng vượt 151 triệu/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh bị 'chơi xấu' gây xôn xao mạng xã hội

Nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh bị 'chơi xấu' gây xôn xao mạng xã hội

Bạch Lộc trở thành tâm điểm tranh cãi vì cảnh quay dùng diễn viên đóng thế

Bạch Lộc trở thành tâm điểm tranh cãi vì cảnh quay dùng diễn viên đóng thế

Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên tạo dấu ấn với thành công của 'Tình Yêu Có Pháo Hoa'

Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên tạo dấu ấn với thành công của 'Tình Yêu Có Pháo Hoa'

Thừa Lỗi chinh phục khán giả bằng diễn xuất và học vấn nổi bật

Thừa Lỗi chinh phục khán giả bằng diễn xuất và học vấn nổi bật

Phim mới của Vương Nhất Bác tiến thêm một bước trước ngày bấm máy

Phim mới của Vương Nhất Bác tiến thêm một bước trước ngày bấm máy

Điều gì khiến phim mới của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên được kỳ vọng?

Điều gì khiến phim mới của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên được kỳ vọng?