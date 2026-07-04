Biết vợ mê mệt phi công trẻ, chồng không đánh ghen om sòm mà "tung chiêu" hiểm hóc khiến vợ cả đời sống trong sợ hãi

Tâm sự 04/07/2026 16:30

Sau khi tôi sinh con gái đầu lòng thì anh bắt đầu không muốn sinh hoạt chuyện vợ chồng nữa. Năm thì mười họa tôi chủ động thì anh mới làm cho xong. Có hôm tôi vừa động vào người anh thì anh liền hất tay tôi ra kêu mệt.

 Tôi có một người chồng thành đạt, con nhà gia giáo, đẹp trai, lương kiếm cả trăm triệu một tháng. Ai cũng nói tôi sướng từ trong trứng nước đến lúc lấy chồng cũng sa vào gia đình hào môn mà không biết hưởng, lại còn giở thói lẳng lơ ngoại tình.

Trong mắt mọi người chồng tôi không có điểm gì để chê cả. Bản thân tôi cũng thấy thế. Cuộc sống hôn nhân của tôi cứ trôi đi một cách bình lặng khiến tôi nhàm chán. Chồng giỏi kiếm tiền và đồng nghĩa với nó là anh cũng chẳng quan tâm gì đến vợ con. Suốt ngày anh cắm đầu vào công việc. Đến tháng lại quẳng cho tôi một cục tiền coi như xong nhiệm vụ. Những ngày lễ tết thậm chí ngày sinh nhật tôi anh cũng không nhớ 

Sau khi tôi sinh con gái đầu lòng thì anh bắt đầu không muốn sinh hoạt chuyện vợ chồng nữa. Năm thì mười họa tôi chủ động thì anh mới làm cho xong. Có hôm tôi vừa động vào người anh thì anh liền hất tay tôi ra kêu mệt. Tôi rất tự ái và tủi thân. Từ đó tôi không bao giờ chủ động mò mẫm chồng nữa.

Con tôi 6 tuổi thì cho đi học cấp 1. Tôi đỡ bận bịu hơn. Công việc văn phòng nên cũng nhàn rỗi. Chồng tôi ngày càng lơ đãng vợ. Tôi thì lại ngày càng rảng giang, có thời ăn diện, trang điểm đẹp. Nhưng chồng vẫn không ngó ngàng đến. Tôi là phụ nữ trẻ vẫn còn có những như cầu tình cảm và cả “chuyện ấy” nữa. Gái một con trông mòn con mắt. Tôi cứ phơi phới mà chồng thì không thèm động vào. Người lúc nào cũng bức rức khó chịu. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi ngã vào lòng một người đàn ông trẻ kém tôi 4 tuổi, chưa kết hôn cùng là đồng nghiệp công ty tôi

Biết vợ mê mệt phi công trẻ, chồng không đánh ghen om sòm mà 'tung chiêu' hiểm hóc khiến vợ cả đời sống trong sợ hãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi biết chuyện khi tình cờ đọc được tin nhắn điện thoại tôi bỏ quên trong nhà tắm. Anh ta không nói gì. Chờ sau khi tôi viện cớ ra ngoài gặp bạn. Anh ta đã lẳng lặng đưa theo mẹ tôi vào đúng địa chỉ khách sạn mà bạn tải tôi đã nhắn tin.

Cánh cửa phòng vừa mở ra. Cả hai chúng tôi đều không một mảnh vải thân lõa lồ trước mắt mẹ tôi và chồng. Mẹ tôi thấy đứa con gái ngoan hiền trong tình trạng khó coi này cùng tiếng với tiếng quát tháo hả hê của con rể, bà ôm mặt khóc không thành tiếng. Tôi đau điếng như chính anh ta đã đâm cho tôi một nhát dao trúng tim, không thể thở nổi.

Tôi đã quỳ xuống xin anh ta tha thứ. Thậm chí đánh đập tôi thế nào cũng được hay là ly hôn, tôi chấp nhận ra đi tay trắng. Nhưng anh ta không làm thế. Anh để tôi sống trong căn nhà đó mà còn không thèm đếm xỉa đến tôi. Điều đau đớn nhất là mẹ tôi. Bà đau khổ không nói lên lời. Tôi như một bóng ma vật vờ đang chết dần chết mòn trong căn nhà này mà không có lối thoát.

Tôi biết tôi sai rồi. Không có lời lẽ nào có thể biện minh cho kẻ ngoại tình. Tôi đáng phải bị trừng phạt. Nhưng cách trừng phạt của chồng tôi khiến cả cuộc đời con gái tôi bị ám ảnh. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Tôi phải làm sao mới có thể thoát ra khỏi cái địa ngục mà chính tôi đã tạo ra? 

Thấy tủ bếp bị kẹt cứng, vợ gọi thợ đến phá khóa để rồi tay chân lẩy bẩy trước thứ rơi ra từ bên trong

Thấy tủ bếp bị kẹt cứng, vợ gọi thợ đến phá khóa để rồi tay chân lẩy bẩy trước thứ rơi ra từ bên trong

Thế rồi khi nấu ăn, tôi phát hiện một cánh tủ bếp bị kẹt. Tôi có gọi chồng ra sửa, bình thường anh sẽ làm ngay. Vậy mà hôm đó, anh lại bảo bận, sáng mai sẽ làm. Ngày mai đi làm về, tôi thấy cánh tủ bếp đã như bình thường.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 1 giờ 50 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 3 giờ 17 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng