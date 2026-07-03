Bị chồng cấm cản bỏ việc 5 triệu để sang chỗ 30 triệu, vợ lén bám theo liền sốc trước bí mật của anh

Bị chồng cấm cản bỏ việc 5 triệu để sang chỗ 30 triệu, vợ lén bám theo liền chết lặng trước âm mưu tàn nhẫn của anh

Tâm sự 03/07/2026 02:30

Tôi không cần phải ôm gánh nặng kiếm tiền, mọi chuyện cứ đi anh lo. Công việc hiện tại tôi thích nghỉ lúc nào thì nghỉ, nếu không thì đi làm để khuây khỏa cũng được.

Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn cảm thấy mình có một cuộc sống viên mãn. Chồng tôi khá tâm lý, lại biết cách kiếm tiền. Mấy năm nay, chúng tôi mua được nhà và xe ô tô đều có công của anh. Bản thân tôi chỉ làm ra 5 triệu mỗi tháng, số tiền ấy còn chẳng đủ tiền ăn trong 2 tuần.

Chồng tôi thường nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Tôi không cần phải ôm gánh nặng kiếm tiền, mọi chuyện cứ đi anh lo. Công việc hiện tại tôi thích nghỉ lúc nào thì nghỉ, nếu không thì đi làm để khuây khỏa cũng được.

Mặc dù được chồng yêu thương và chăm lo hết mực, tôi vẫn cảm thấy mình cần có một sự nghiệp vững vàng. Đợt này, tôi có cơ hội để thăng tiến sự nghiệp, đó là về làm việc cho một công ty đã có tiếng tăm trên thị trường. Khi phỏng vấn, họ đưa ra mức thu nhập 30 triệu cùng nhiều chính sách mà tôi cảm thấy rất phù hợp với mình.

Bị chồng cấm cản bỏ việc 5 triệu để sang chỗ 30 triệu, vợ lén bám theo liền chết lặng trước âm mưu tàn nhẫn của anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng vừa nghe đến tên công ty, chồng tôi nhất quyết phản đối. Lý do anh đưa ra là với mức lương ấy, tôi sẽ không thể chăm sóc cho gia đình chu đáo như bây giờ. Có điều tôi vẫn thấy băn khoăn, không hiểu tại sao chồng mình lại phản ứng gay gắt như thế.

Cho đến hôm vừa rồi, tôi đến công ty mới để bàn về chế độ lương thưởng thì bất ngờ gặp chồng và sếp tổng của công ty bước ra. Hai người họ quấn quýt lấy nhau, vì thế nên không biết tôi đang đứng cách đó không xa. Tôi cố đi theo họ, hy vọng chỉ là làm ăn, thế nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược. Chồng tôi và người phụ nữ ấy đi thẳng vào khách sạn mọi người ạ.

Đến đây thì tôi đã hiểu tại sao chồng lại nhất quyết cấm cản vợ đi làm chỗ mới. Bây giờ tôi rối lắm, không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Tôi có nên vờ như chưa biết rồi đến công ty ấy làm việc để xem phản ứng của chồng không mọi người?

Nhục nhã vì chồng buông lời chê bai vòng bụng rạn nứt, vợ bỏ đi để lại một bức thư vạch trần tội ác tày đình

Nhục nhã vì chồng buông lời chê bai vòng bụng rạn nứt, vợ bỏ đi để lại một bức thư vạch trần tội ác tày đình

Thế nhưng vợ tôi rất quan tâm vấn đề này. Sinh con xong, cô ấy ở nhà chăm con cả ngày, lúc rảnh rỗi lại xem ảnh hồi còn trẻ đẹp để so sánh, rồi lại than thở với tôi và nói nuối tiếc những ngày son sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Sáu 3/7/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Sau hôm nay, thứ Sáu 3/7/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Sốc nặng trước gu ăn mặc "mát mẻ" của dâu mới, mẹ chồng nóng mắt liền tung chiêu trị dâu lúc nửa đêm

Sốc nặng trước gu ăn mặc "mát mẻ" của dâu mới, mẹ chồng nóng mắt liền tung chiêu trị dâu lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (3/7/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng', đổi đời dễ như trở bàn tay, vận trình phất lên trông thấy

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (3/7/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng', đổi đời dễ như trở bàn tay, vận trình phất lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Ngư dân bắt được con cá turna khổng lồ nặng 130kg trên sông khiến nhiều người kinh ngạc

Ngư dân bắt được con cá turna khổng lồ nặng 130kg trên sông khiến nhiều người kinh ngạc

Video 1 giờ 10 phút trước
Vừa gặp anh rể tương lai liền khuyên chị gái “bỏ của chạy lấy người”, tôi giận tím mặt trước câu trả lời của chị

Vừa gặp anh rể tương lai liền khuyên chị gái “bỏ của chạy lấy người”, tôi giận tím mặt trước câu trả lời của chị

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/7/2026), 3 con giáp 'hút cạn lộc thiên hạ', trúng số độc đắc, tiền vào nhà như nước chảy, giàu lên chỉ sau một đêm

Cuối ngày hôm nay (3/7/2026), 3 con giáp 'hút cạn lộc thiên hạ', trúng số độc đắc, tiền vào nhà như nước chảy, giàu lên chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Sốc trước cảnh tượng 4 đứa trẻ dùng chiếc xe Ferrari 14 tỷ đồng làm "cầu trượt"

Sốc trước cảnh tượng 4 đứa trẻ dùng chiếc xe Ferrari 14 tỷ đồng làm "cầu trượt"

Video 2 giờ 10 phút trước
Bị chồng cấm cản bỏ việc 5 triệu để sang chỗ 30 triệu, vợ lén bám theo liền chết lặng trước âm mưu tàn nhẫn của anh

Bị chồng cấm cản bỏ việc 5 triệu để sang chỗ 30 triệu, vợ lén bám theo liền chết lặng trước âm mưu tàn nhẫn của anh

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Tai nạn thương tâm, người đàn ông tử vong khi rơi từ vách đá cao gần 150 mét

Tai nạn thương tâm, người đàn ông tử vong khi rơi từ vách đá cao gần 150 mét

Video 3 giờ 10 phút trước
Chấp nhận lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn vợ trẻ "đứng hình" khi anh lôi từ gầm giường ra một thứ phát sáng

Chấp nhận lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn vợ trẻ "đứng hình" khi anh lôi từ gầm giường ra một thứ phát sáng

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ du khách rơi dù lượn tử vong vì phi công quên khóa đủ đai an toàn

Thông tin MỚI vụ du khách rơi dù lượn tử vong vì phi công quên khóa đủ đai an toàn

Tử vi thứ Sáu 3/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Sáu 3/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Nóng: Bắt giám đốc ở PNJ tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương

Nóng: Bắt giám đốc ở PNJ tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hí hửng nhận 3 cây vàng ngày cưới từ mẹ chồng, dâu mới khóc thét đòi ly hôn ngay lập tức khi biết xuất xứ của nó

Hí hửng nhận 3 cây vàng ngày cưới từ mẹ chồng, dâu mới khóc thét đòi ly hôn ngay lập tức khi biết xuất xứ của nó

Chồng vừa đi công tác là anh hàng xóm sang gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm, tôi chết đứng khi nhìn thứ gã dúi vào tay

Chồng vừa đi công tác là anh hàng xóm sang gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm, tôi chết đứng khi nhìn thứ gã dúi vào tay

Nhục nhã vì chồng buông lời chê bai vòng bụng rạn nứt, vợ bỏ đi để lại một bức thư vạch trần tội ác tày đình

Nhục nhã vì chồng buông lời chê bai vòng bụng rạn nứt, vợ bỏ đi để lại một bức thư vạch trần tội ác tày đình

Vừa báo tin bầu sếp liền chuyển thẳng 200 triệu, gái trẻ chưa kịp mừng thầm đã "ngồi trên đống lửa" vì lời thú nhận này

Vừa báo tin bầu sếp liền chuyển thẳng 200 triệu, gái trẻ chưa kịp mừng thầm đã "ngồi trên đống lửa" vì lời thú nhận này

Giấu vợ tờ kết quả vô sinh trên tay, chồng chết đứng nhìn vợ hạnh phúc ném cho tờ giấy siêu âm thai

Giấu vợ tờ kết quả vô sinh trên tay, chồng chết đứng nhìn vợ hạnh phúc ném cho tờ giấy siêu âm thai

Vô tình đụng độ nhân tình 3 năm trước của chồng, tôi âm thầm bám theo để rồi "đứng hình" trước cảnh tượng ở điểm đến

Vô tình đụng độ nhân tình 3 năm trước của chồng, tôi âm thầm bám theo để rồi "đứng hình" trước cảnh tượng ở điểm đến