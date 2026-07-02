Nhục nhã vì chồng buông lời chê bai vòng bụng rạn nứt, vợ bỏ đi để lại một bức thư vạch trần tội ác tày đình

Tâm sự 02/07/2026 22:37

Thế nhưng vợ tôi rất quan tâm vấn đề này. Sinh con xong, cô ấy ở nhà chăm con cả ngày, lúc rảnh rỗi lại xem ảnh hồi còn trẻ đẹp để so sánh, rồi lại than thở với tôi và nói nuối tiếc những ngày son sắc.

Vợ tôi ngày xưa là một cô gái rất xinh đẹp. Hồi ấy khi tán tỉnh vợ, tôi còn phải vượt qua rất nhiều đối tượng mới có được cái gật đầu của cô ấy. Ngày chúng tôi lấy nhau, tôi có cảm giác mình đã có cả thế giới và trên đời này, không ai đẹp bằng vợ mình.

Sau khi kết hôn, chúng tôi nhanh chóng có em bé. Có lẽ vì ăn uống tốt, lại toàn đồ bổ nên vợ tôi tăng cân một cách chóng mặt. Con ở trong bụng thì thiếu cân, thành ra cứ thứ gì ngon và tốt cho sức khỏe là tôi mua về ép vợ ăn bằng được. Lúc đó vợ tôi rất sợ sẽ mất dáng, cô ấy bảo sau khi sinh, phụ nữ hay tăng cân mất kiểm soát, sợ rằng sẽ chẳng thon thả như lúc đầu.

 

Lúc lên bàn đẻ, vợ tôi nặng gần 80kg. Đàn ông cao ráo thì có thể chấp nhận được, nhưng một người phụ nữ chỉ cao 1m60 như vợ tôi thì đó là một vấn đề. Thú thật, đối với tôi, vợ có béo hay gầy thì tình cảm cũng như vậy, tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ khi cô ấy xuống sắc hơn ngày trước.

Nhục nhã vì chồng buông lời chê bai vòng bụng rạn nứt, vợ bỏ đi để lại một bức thư vạch trần tội ác tày đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng vợ tôi rất quan tâm vấn đề này. Sinh con xong, cô ấy ở nhà chăm con cả ngày, lúc rảnh rỗi lại xem ảnh hồi còn trẻ đẹp để so sánh, rồi lại than thở với tôi và nói nuối tiếc những ngày son sắc. Bình thường tôi vẫn động viên, hôm ấy thấy vợ nói nhiều quá, tôi mới nổi cáu: “Ừ, đúng là cái mớ da bụng bùng nhùng của em trông xấu thật, nhưng tại sao em cứ phải quan tâm đến vấn đề đó? Hay em ân hận vì sinh con cho anh?”.

Vậy là chúng tôi cãi nhau. Ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm như cũ, chiều về mới tả hỏa khi thấy tờ giấy trên bàn nói vĩnh biệt, vợ con thì không có nhà. Tôi hốt hoảng đi tìm, trong đầu chỉ nghĩ đến những chuyện không may. Nhưng phúc nhà tôi vẫn còn to lắm. Tôi thấy vợ ôm con ngồi ở ngoài đường, cô ấy bảo có lẽ mình bị trầm cảm sau sinh rồi, nhiều lúc chỉ muốn ôm con đi thật xa mà thôi. Gặp được vợ khi cô ấy vẫn còn lành lặn, tôi thầm cảm ơn trời Phật đã che chở. Chỉ là tôi rất lo lúc mình không có nhà, vợ sẽ lại tiếp tục nghĩ quẩn. Mọi người có cách nào để vợ tôi bớt tự ti cơ thể không?

Vừa báo tin bầu sếp liền chuyển thẳng 200 triệu, gái trẻ chưa kịp mừng thầm đã "ngồi trên đống lửa" vì lời thú nhận này

Vừa báo tin bầu sếp liền chuyển thẳng 200 triệu, gái trẻ chưa kịp mừng thầm đã "ngồi trên đống lửa" vì lời thú nhận này

Hôm ấy trời mưa rất lớn, lại có sấm sét, tôi nói mình sợ nên đã sang phòng anh. Lúc đầu hai người ngồi nói chuyện bình thường. Sau đó, dưới không khí của phòng ngủ, chúng tôi đã thuộc về nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vừa mở cửa xe ô tô, người đàn ông sốc nặng khi thấy con gấu đang ngồi ở ghế lái

Vừa mở cửa xe ô tô, người đàn ông sốc nặng khi thấy con gấu đang ngồi ở ghế lái

Video 44 phút trước
Cứ ân ái xong là chồng dúi vào tay 3 triệu, biết được sự thật thấu xương tôi rùng mình sốc ngất

Cứ ân ái xong là chồng dúi vào tay 3 triệu, biết được sự thật thấu xương tôi rùng mình sốc ngất

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Chồng vừa đi công tác là anh hàng xóm sang gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm, tôi chết đứng khi nhìn thứ gã dúi vào tay

Chồng vừa đi công tác là anh hàng xóm sang gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm, tôi chết đứng khi nhìn thứ gã dúi vào tay

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Nhục nhã vì chồng buông lời chê bai vòng bụng rạn nứt, vợ bỏ đi để lại một bức thư vạch trần tội ác tày đình

Nhục nhã vì chồng buông lời chê bai vòng bụng rạn nứt, vợ bỏ đi để lại một bức thư vạch trần tội ác tày đình

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Sau đêm nay, 3 con giáp lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 3/7/2026, 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 3/7/2026, 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Nóng: Bắt giám đốc ở PNJ tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương

Nóng: Bắt giám đốc ở PNJ tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương

Đời sống 3 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 3/7/2026, 3 con giáp trúng độc đắc, đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Sau ngày mai, thứ Sáu 3/7/2026, 3 con giáp trúng độc đắc, đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 3/7/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 3/7/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 3/7/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 3/7/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ du khách rơi dù lượn tử vong vì phi công quên khóa đủ đai an toàn

Thông tin MỚI vụ du khách rơi dù lượn tử vong vì phi công quên khóa đủ đai an toàn

Tử vi thứ Sáu 3/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Sáu 3/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Nóng: Bắt giám đốc ở PNJ tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương

Nóng: Bắt giám đốc ở PNJ tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hí hửng nhận 3 cây vàng ngày cưới từ mẹ chồng, dâu mới khóc thét đòi ly hôn ngay lập tức khi biết xuất xứ của nó

Hí hửng nhận 3 cây vàng ngày cưới từ mẹ chồng, dâu mới khóc thét đòi ly hôn ngay lập tức khi biết xuất xứ của nó

Chồng vừa đi công tác là anh hàng xóm sang gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm, tôi chết đứng khi nhìn thứ gã dúi vào tay

Chồng vừa đi công tác là anh hàng xóm sang gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm, tôi chết đứng khi nhìn thứ gã dúi vào tay

Vừa báo tin bầu sếp liền chuyển thẳng 200 triệu, gái trẻ chưa kịp mừng thầm đã "ngồi trên đống lửa" vì lời thú nhận này

Vừa báo tin bầu sếp liền chuyển thẳng 200 triệu, gái trẻ chưa kịp mừng thầm đã "ngồi trên đống lửa" vì lời thú nhận này

Giấu vợ tờ kết quả vô sinh trên tay, chồng chết đứng nhìn vợ hạnh phúc ném cho tờ giấy siêu âm thai

Giấu vợ tờ kết quả vô sinh trên tay, chồng chết đứng nhìn vợ hạnh phúc ném cho tờ giấy siêu âm thai

Vô tình đụng độ nhân tình 3 năm trước của chồng, tôi âm thầm bám theo để rồi "đứng hình" trước cảnh tượng ở điểm đến

Vô tình đụng độ nhân tình 3 năm trước của chồng, tôi âm thầm bám theo để rồi "đứng hình" trước cảnh tượng ở điểm đến

Ép vợ ly hôn chỉ sau một đêm, nửa năm sau gã chồng cũ đến tìm bỗng chết đứng khi thấy sếp tổng ra mở cửa

Ép vợ ly hôn chỉ sau một đêm, nửa năm sau gã chồng cũ đến tìm bỗng chết đứng khi thấy sếp tổng ra mở cửa