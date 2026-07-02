Giấu vợ tờ kết quả vô sinh trên tay, chồng nhìn vợ hạnh phúc ném cho tờ giấy siêu âm thai

Giấu vợ tờ kết quả vô sinh trên tay, chồng chết đứng nhìn vợ hạnh phúc ném cho tờ giấy siêu âm thai

Tâm sự 02/07/2026 16:00

Hôm vừa rồi, tôi có đến thăm một người bạn đang làm bác sĩ. Biết vợ chồng tôi vẫn chưa có em bé, cậu ấy chủ động đề nghị tôi thử thăm khám để chắc chắn hơn. Tôi vào khám với tâm thế bình thường, thế nhưng lúc cậu bạn gọi đến nhận kết quả, tôi lại không tin vào mắt mình.

Vợ chồng tôi lấy nhau 2 năm rồi. Trước khi kết hôn, chúng tôi không đi khám sức khỏe vì nghĩ ai cũng khỏe mạnh. Bình thường tôi rất ít khi bị ốm, bản thân lại tập thể dục thường xuyên nên luôn tự tin vào sức khỏe của mình.

Lấy nhau được 1 năm, chúng tôi bắt đầu sốt ruột vì chưa có tin vui. Bố mẹ hai bên thì đều đã già, lại mong cháu nên tạo áp lực lên cả hai vợ chồng, chủ yếu là vợ tôi. Hồi ấy vợ tôi đi khám, bác sĩ nói cô ấy bị đa nang buồng trứng. Thành ra tôi cứ nghĩ chỉ mình vợ có vấn đề.

Hôm vừa rồi, tôi có đến thăm một người bạn đang làm bác sĩ. Biết vợ chồng tôi vẫn chưa có em bé, cậu ấy chủ động đề nghị tôi thử thăm khám để chắc chắn hơn. Tôi vào khám với tâm thế bình thường, thế nhưng lúc cậu bạn gọi đến nhận kết quả, tôi lại không tin vào mắt mình.

Giấu vợ tờ kết quả vô sinh trên tay, chồng chết đứng nhìn vợ hạnh phúc ném cho tờ giấy siêu âm thai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi gần như không có tinh trùng, do đó nên khả năng có con là 0%. Đến lúc ấy tôi mới hiểu, việc chậm con phần lớn là do mình. Chiều hôm qua về nhà, tôi định nói cho vợ biết mọi chuyện, hy vọng cô ấy có thể thông cảm với tôi. Vậy mà chưa kịp nói câu nào, vợ tôi đã reo lên: “Em có món quà tặng cho anh”.

Thế rồi cô ấy đưa cho tôi một tờ giấy siêu âm, cái thai trong bụng đã được gần 1 tháng. Bản thân tôi chết đứng như Từ Hải. Nói thẳng ra thì tôi bị vô sinh, làm sao có thể có con được? Xâu chuỗi mọi vấn đề, tôi chắc chắn vợ đã ngoại tình.

Cả đêm qua tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu nói ra, chắc chắn hôn nhân của tôi sẽ không giữ được. Còn nếu tôi đủ bao dung và xem như chưa từng biết chuyện này, tôi sẽ có thêm một đứa con. Có điều chuyện này không dễ quyết định chút nào, tôi cũng không chắc mình sẽ nhắm mắt cho qua được cả đời. Các bạn có thể tham vấn giúp tôi được không?

Ép vợ ly hôn chỉ sau một đêm, nửa năm sau gã chồng cũ đến tìm bỗng chết đứng khi thấy sếp tổng ra mở cửa

Ép vợ ly hôn chỉ sau một đêm, nửa năm sau gã chồng cũ đến tìm bỗng chết đứng khi thấy sếp tổng ra mở cửa

Ly hôn xong tôi mới thấy ân hận, nhưng làm cách nào vợ cũ cũng nhất quyết không chịu tha thứ. Cuối tuần trước tôi đến đón con đi chơi, trên đường đi, con tôi vô tư kể: "Con thích ngồi ô tô cơ, chú Hùng với mẹ toàn chở con đi chơi bằng ô tô, sướng ơi là sướng".

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tiêu Chiến tái xuất màn ảnh, phim đóng cùng Châu Vũ Đồng ấn định ngày lên sóng

Tiêu Chiến tái xuất màn ảnh, phim đóng cùng Châu Vũ Đồng ấn định ngày lên sóng

Sao quốc tế 28 phút trước
Tử vi thứ Bảy 4/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Bảy 4/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Được mẹ chồng cưng chiều vượt mức bình thường, dâu trẻ âm thầm điều tra để rồi chết đứng trước "uẩn khúc" vạch trần

Được mẹ chồng cưng chiều vượt mức bình thường, dâu trẻ âm thầm điều tra để rồi chết đứng trước "uẩn khúc" vạch trần

Tâm sự Eva 43 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 3/7/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 3/7/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Khóc nghẹn thú nhận đã bắt chồng "đổ vỏ", tôi chết đứng khi anh lật ngược tình thế, quỳ sụp xuống cảm ơn

Khóc nghẹn thú nhận đã bắt chồng "đổ vỏ", tôi chết đứng khi anh lật ngược tình thế, quỳ sụp xuống cảm ơn

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Ngu Thư Hân 'gây sốt' với nhan sắc rạng rỡ tại lễ bấm máy 'Niệm Tương Tư'

Ngu Thư Hân 'gây sốt' với nhan sắc rạng rỡ tại lễ bấm máy 'Niệm Tương Tư'

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 3/7/2026, 3 con giáp được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 3/7/2026, 3 con giáp được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Giấu vợ tờ kết quả vô sinh trên tay, chồng chết đứng nhìn vợ hạnh phúc ném cho tờ giấy siêu âm thai

Giấu vợ tờ kết quả vô sinh trên tay, chồng chết đứng nhìn vợ hạnh phúc ném cho tờ giấy siêu âm thai

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 1, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi mưa lớn trên 350mm

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 1, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi mưa lớn trên 350mm

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Danh tính người đàn ông ném pháo hoa, gà chết, trứng hỏng vào nhà bố vợ cũ

Danh tính người đàn ông ném pháo hoa, gà chết, trứng hỏng vào nhà bố vợ cũ

Đời sống 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 3/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Sáu 3/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Thông tin MỚI vụ du khách rơi dù lượn tử vong vì phi công quên khóa đủ đai an toàn

Thông tin MỚI vụ du khách rơi dù lượn tử vong vì phi công quên khóa đủ đai an toàn

Bắt tạm giam ông chủ chuỗi Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam với cáo buộc lừa đảo

Bắt tạm giam ông chủ chuỗi Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam với cáo buộc lừa đảo

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vô tình đụng độ nhân tình 3 năm trước của chồng, tôi âm thầm bám theo để rồi "đứng hình" trước cảnh tượng ở điểm đến

Vô tình đụng độ nhân tình 3 năm trước của chồng, tôi âm thầm bám theo để rồi "đứng hình" trước cảnh tượng ở điểm đến

Ép vợ ly hôn chỉ sau một đêm, nửa năm sau gã chồng cũ đến tìm bỗng chết đứng khi thấy sếp tổng ra mở cửa

Ép vợ ly hôn chỉ sau một đêm, nửa năm sau gã chồng cũ đến tìm bỗng chết đứng khi thấy sếp tổng ra mở cửa

Vợ bầu 7 tháng bụng vẫn phẳng lì, chồng đưa đi khám bỗng chết đứng khi bác sĩ ghé tai bảo: “Hãy ly hôn đi!”

Vợ bầu 7 tháng bụng vẫn phẳng lì, chồng đưa đi khám bỗng chết đứng khi bác sĩ ghé tai bảo: “Hãy ly hôn đi!”

Chứng kiến cảnh bạo lực nhà bên lúc nửa đêm, tôi rụng rời tay chân trước hành động của anh hàng xóm khi lao sang can ngăn

Chứng kiến cảnh bạo lực nhà bên lúc nửa đêm, tôi rụng rời tay chân trước hành động của anh hàng xóm khi lao sang can ngăn

Lao vào cuộc tình vụng trộm với cô hàng xóm nóng bỏng, tôi "chết đứng" ngay khi lớp áo đầu tiên trút xuống

Lao vào cuộc tình vụng trộm với cô hàng xóm nóng bỏng, tôi "chết đứng" ngay khi lớp áo đầu tiên trút xuống

Mẹ chồng xộc thẳng vào phòng phán 1 câu chí mạng, nàng dâu khóc nghẹn viết đơn ly hôn gấp

Mẹ chồng xộc thẳng vào phòng phán 1 câu chí mạng, nàng dâu khóc nghẹn viết đơn ly hôn gấp