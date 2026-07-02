Chờ đợi 3 năm mới có thai nhưng chồng cấm cửa không cho đi khám, lật ga trải giường lên tôi khóc nghẹn viết đơn ly hôn

Tâm sự Eva 02/07/2026 13:30

Một tháng sau, tôi vẫn chưa có biểu hiện thai nghén nào, tôi muốn đi khám thai nhưng chồng tôi nhất định không cho đi. Chồng chỉ an ủi tôi và bảo rằng, đừng nóng vội. Vậy nhưng tôi thực sự không thể làm được vì tôi quá nóng lòng chờ đợi đứa con này.

Cách đây hơn 3 năm, khi đó tôi 23 tuổi và đang làm việc ở một quán cà phê, ngày nào chồng tôi cũng đi uống cà phê và chúng tôi dần dần quen nhau. Anh là một người hiền lành và chu đáo, tình tình rất tốt, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, tôi thấy thoải mái và hạnh phúc khi ở bên anh. Chúng tôi từ xa lạ đến quen thuộc và dần dần trở thành một nửa của nhau. Vài tháng sau khi yêu, chúng tôi chính thức kết hôn.

Vậy nhưng điều tôi không ngờ là hai vợ chồng lấy nhau được ba năm nhưng đến giờ tôi vẫn chưa có thai, dù không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào. Một ngày tình cờ tôi bất ngờ phát hiện mình có thai, mẹ chồng tôi phản ứng rất nhanh, chỉ thấy vài triệu chứng bà đã đoán được tôi mang thai. Ngay khi chồng đi làm về, mẹ chồng đã nói tin vui này cho chồng tôi biết. Nghe xong, chồng tôi không hề vui mừng như tôi nghĩ mà đi vào phòng với biểu hiện lạ.

 

Một tháng sau, tôi vẫn chưa có biểu hiện thai nghén nào, tôi muốn đi khám thai nhưng chồng tôi nhất định không cho đi. Chồng chỉ an ủi tôi và bảo rằng, đừng nóng vội. Vậy nhưng tôi thực sự không thể làm được vì tôi quá nóng lòng chờ đợi đứa con này.

Chờ đợi 3 năm mới có thai nhưng chồng cấm cửa không cho đi khám, lật ga trải giường lên tôi khóc nghẹn viết đơn ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một hôm, ngoài trời nắng đẹp nên tôi đem ga giường đi giặt. Chẳng thể ngờ tôi vô tình phát hiện một tờ giấy dưới giường. Tôi tò mò cầm lên đọc và bật khóc khi xem hết nội dung. Hóa ra kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi trước đây cho thấy tôi bị đa nang buồng trứng, khó có con. Dù biết trước kết quả này nhưng chồng tôi vẫn giấu kín suốt thời gian qua.

Sau khi xem xong, tôi đã lựa chọn ly hôn với chồng trong nước mắt, tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho chồng. Anh là một người tốt, anh nên có những đứa con của mình. Vậy nhưng không ngờ rằng sau khi tôi nói chuyện với chồng, anh đã nói với tôi rằng: “Dù chúng ta có con hay không, anh sẽ luôn ở bên em”.

Ép cưới chạy vì "ăn cơm trước kẻng" bị nhà trai hắt hủi, ngày tôi sinh cháu mẹ chồng phán 1 câu rợn tóc gáy

Ép cưới chạy vì "ăn cơm trước kẻng" bị nhà trai hắt hủi, ngày tôi sinh cháu mẹ chồng phán 1 câu rợn tóc gáy

Nhà vợ chồng tôi gần sát nhà mẹ chồng, thế là cứ 6h sáng bà lại gọi điện sang nhắc nhở tôi dậy sớm để lo cơm nước cho chồng, dù bà biết tôi đang khổ tâm vì ốm nghén lên xuống. Sau đó, bà đích thân sang kiểm tra, nếu chưa thấy mở khóa, bà liền đập cửa ầm ầm để gọi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì nhúm lông mèo dính trên áo vest của chồng, vợ âm thầm bám theo để rồi "đứng hình" trước bí mật

Chỉ vì nhúm lông mèo dính trên áo vest của chồng, vợ âm thầm bám theo để rồi "đứng hình" trước bí mật

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Không chỉ Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, nhiều sao hạng A cũng tạm ngừng đóng phim vì điều này

Không chỉ Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, nhiều sao hạng A cũng tạm ngừng đóng phim vì điều này

Sao quốc tế 55 phút trước
Mẹ chồng hào phóng vung 30 triệu cho tiền mua điện thoại mới, dâu trẻ vừa cầm máy về liền ăn cái tát trời giáng

Mẹ chồng hào phóng vung 30 triệu cho tiền mua điện thoại mới, dâu trẻ vừa cầm máy về liền ăn cái tát trời giáng

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 3/7/2026, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 3/7/2026, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 3/7/2026, 3 con giáp là 'hũ vàng hũ bạc' của gia đình, phúc khí vô tận, tài lộc vô biên

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 3/7/2026, 3 con giáp là 'hũ vàng hũ bạc' của gia đình, phúc khí vô tận, tài lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Vô tình đụng độ nhân tình 3 năm trước của chồng, tôi âm thầm bám theo để rồi "đứng hình" trước cảnh tượng ở điểm đến

Vô tình đụng độ nhân tình 3 năm trước của chồng, tôi âm thầm bám theo để rồi "đứng hình" trước cảnh tượng ở điểm đến

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Ép vợ ly hôn chỉ sau một đêm, nửa năm sau gã chồng cũ đến tìm bỗng chết đứng khi thấy sếp tổng ra mở cửa

Ép vợ ly hôn chỉ sau một đêm, nửa năm sau gã chồng cũ đến tìm bỗng chết đứng khi thấy sếp tổng ra mở cửa

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Chờ đợi 3 năm mới có thai nhưng chồng cấm cửa không cho đi khám, lật ga trải giường lên tôi khóc nghẹn viết đơn ly hôn

Chờ đợi 3 năm mới có thai nhưng chồng cấm cửa không cho đi khám, lật ga trải giường lên tôi khóc nghẹn viết đơn ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 56 phút trước
Thông tin MỚI vụ du khách rơi dù lượn tử vong vì phi công quên khóa đủ đai an toàn

Thông tin MỚI vụ du khách rơi dù lượn tử vong vì phi công quên khóa đủ đai an toàn

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Bé trai từng bị bỏ rơi, 6 năm sau lại được gửi trước cổng chùa

Bé trai từng bị bỏ rơi, 6 năm sau lại được gửi trước cổng chùa

Đời sống 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 3/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Sáu 3/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Bắt tạm giam ông chủ chuỗi Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam với cáo buộc lừa đảo

Bắt tạm giam ông chủ chuỗi Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam với cáo buộc lừa đảo

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 2/7/2026, 3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 2/7/2026, 3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ép cưới chạy vì "ăn cơm trước kẻng" bị nhà trai hắt hủi, ngày tôi sinh cháu mẹ chồng phán 1 câu rợn tóc gáy

Ép cưới chạy vì "ăn cơm trước kẻng" bị nhà trai hắt hủi, ngày tôi sinh cháu mẹ chồng phán 1 câu rợn tóc gáy

Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì "ăn cơm trước kẻng", cô gái lật ngược thế cờ ngoạn mục sau một đêm mưa bão

Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì "ăn cơm trước kẻng", cô gái lật ngược thế cờ ngoạn mục sau một đêm mưa bão

Bị nhà chồng phân biệt đối xử, đuổi thẳng ra ngoài thuê trọ, con dâu uất nghẹn phát hiện sự thật đằng sau

Bị nhà chồng phân biệt đối xử, đuổi thẳng ra ngoài thuê trọ, con dâu uất nghẹn phát hiện sự thật đằng sau

Đang hớn hở phát thiệp cưới lần 2, tôi vội vã hủy hôn vì một câu nói "sốc tận óc" của chồng sắp cưới

Đang hớn hở phát thiệp cưới lần 2, tôi vội vã hủy hôn vì một câu nói "sốc tận óc" của chồng sắp cưới

Đều đặn được chồng cho 10 triệu sau mỗi lần ân ái, vợ đang sung sướng bỗng khóc nghẹn khi biết sự thật

Đều đặn được chồng cho 10 triệu sau mỗi lần ân ái, vợ đang sung sướng bỗng khóc nghẹn khi biết sự thật

10 năm thủ tiết thờ chồng, chăm sóc bố mẹ chồng như ruột thịt, ngày sinh nhật tôi rụng rời trước món quà của ông bà

10 năm thủ tiết thờ chồng, chăm sóc bố mẹ chồng như ruột thịt, ngày sinh nhật tôi rụng rời trước món quà của ông bà