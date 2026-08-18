Phở gà, món ăn yêu thích của nhiều người nhưng khi ăn nhất định phải nhớ một điều này

Phở gà là món ăn hội tụ đủ các yếu tố của dinh dưỡng với nước dùng, thịt, sợi bánh và một chút rau. Nhưng phở cũng không tốt cho sức khỏe bởi nhiều muối và chất béo. Dưới đây là những tác dụng và lợi ích của phở đối với sức khỏe.

Phở gà là món ăn truyền thống của Việt Nam, thường bao gồm nước dùng thơm ngon, bánh phở, thịt gà và các loại rau thơm, gia vị. Sự kết hợp này mang lại nhiều lợi ích sức khỏe:

- Ít calo: Nếu ăn với khẩu phần hợp lý, phở gà có thể là lựa chọn ít calo, phù hợp với những người đang cần theo dõi lượng calo tiêu thụ hằng ngày.

- Hỗ trợ miễn dịch: Nước dùng ninh từ xương chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho hệ miễn dịch. Ngoài ra, các loại gia vị như rau mùi có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, giúp cơ thể chống lại bệnh tật.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn phở như thế nào mới tốt?

Từng đánh giá về món phở của Việt Nam, một chuyên gia dinh dưỡng Mỹ cho rằng, phở tốt hay xấu phụ thuộc vào công thức nấu, sự lựa chọn gia vị và lượng khẩu phần.

Hơn thế, phở không phải là món ăn nhanh khi nấu theo cách truyền thống. Nước dùng phở được ninh xương bò hay gà trong một thời gian dài và vớt bỏ chất béo. Tuy nhiên, có nhà hàng sẽ giữ lại nước béo và phục vụ theo yêu cầu của khách.

Bên cạnh năng lượng thấp, phở cũng rất giàu vitamin và khoáng chất như vitamin A, vitamin C, canxi và sắt. Cùng với chất xơ từ các loại rau ăn kèm.

Để có bát phở tốt cho sức khoẻ, các chuyên gia khuyên bạn nên tìm một nhà hàng chuyên phở chứ không phải là một quán có nhiều món ăn trong đó có phở.

Khi gọi phở, hãy yêu cầu nước dùng trong, không béo; ít bánh để giảm tinh bột. Chọn phở gà thay vì phở bò bởi thịt gà thường nạc hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Nên lưu ý, trong nước dùng phở đã có muối. Vì vậy, cần hạn chế sử dụng các loại tương đi kèm.

Đặc biệt, nên kèm rau giá, hành tây khi ăn phở để kiểm soát đường huyết cũng như lượng chất xơ trong rau sẽ làm bạn có cảm giác no nhanh hơn.

Nhìn chung, những hướng dẫn dành cho khách nước ngoài tới Việt Nam này có lẽ cũng rất hữu ích với những người Việt chúng ta, đặc biệt là những người thừa cân.