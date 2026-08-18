Phở gà, món ăn yêu thích của nhiều người nhưng khi ăn nhất định phải nhớ một điều này

Dinh dưỡng 18/08/2026 05:00

Phở gà là món ăn truyền thống nổi tiếng của Việt Nam, đặc trưng bởi nước dùng thanh ngọt từ xương gà, thịt gà mềm thơm, ăn kèm bánh phở trắng mướt, lá chanh thái chỉ, hành hoa và các loại rau thơm. Đây là một trong những món ăn yêu thích của nhiều người nhưng khi ăn nhất định phải nhớ một điều này.

Phở gà là món ăn hội tụ đủ các yếu tố của dinh dưỡng với nước dùng, thịt, sợi bánh và một chút rau. Nhưng phở cũng không tốt cho sức khỏe bởi nhiều muối và chất béo. Dưới đây là những tác dụng và lợi ích của phở đối với sức khỏe.

Phở gà, món ăn yêu thích của nhiều người nhưng khi ăn nhất định phải nhớ một điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của phở gà khi ăn hằng ngày

Phở gà là món ăn truyền thống của Việt Nam, thường bao gồm nước dùng thơm ngon, bánh phở, thịt gà và các loại rau thơm, gia vị. Sự kết hợp này mang lại nhiều lợi ích sức khỏe:

- Giàu protein: Một bát phở gà có thể cung cấp lượng protein đáng kể, giúp xây dựng và phục hồi cơ bắp.

- Ít calo: Nếu ăn với khẩu phần hợp lý, phở gà có thể là lựa chọn ít calo, phù hợp với những người đang cần theo dõi lượng calo tiêu thụ hằng ngày.

- Hỗ trợ miễn dịch: Nước dùng ninh từ xương chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho hệ miễn dịch. Ngoài ra, các loại gia vị như rau mùi có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, giúp cơ thể chống lại bệnh tật.

Phở gà, món ăn yêu thích của nhiều người nhưng khi ăn nhất định phải nhớ một điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ăn phở như thế nào mới tốt?

Từng đánh giá về món phở của Việt Nam, một chuyên gia dinh dưỡng Mỹ cho rằng, phở tốt hay xấu phụ thuộc vào công thức nấu, sự lựa chọn gia vị và lượng khẩu phần.

Hơn thế, phở không phải là món ăn nhanh khi nấu theo cách truyền thống. Nước dùng phở được ninh xương bò hay gà trong một thời gian dài và vớt bỏ chất béo. Tuy nhiên, có nhà hàng sẽ giữ lại nước béo và phục vụ theo yêu cầu của khách.

Bên cạnh năng lượng thấp, phở cũng rất giàu vitamin và khoáng chất như vitamin A, vitamin C, canxi và sắt. Cùng với chất xơ từ các loại rau ăn kèm.

Để có bát phở tốt cho sức khoẻ, các chuyên gia khuyên bạn nên tìm một nhà hàng chuyên phở chứ không phải là một quán có nhiều món ăn trong đó có phở.

Khi gọi phở, hãy yêu cầu nước dùng trong, không béo; ít bánh để giảm tinh bột. Chọn phở gà thay vì phở bò bởi thịt gà thường nạc hơn.

Phở gà, món ăn yêu thích của nhiều người nhưng khi ăn nhất định phải nhớ một điều này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nên lưu ý, trong nước dùng phở đã có muối. Vì vậy, cần hạn chế sử dụng các loại tương đi kèm.

Đặc biệt, nên kèm rau giá, hành tây khi ăn phở để kiểm soát đường huyết cũng như lượng chất xơ trong rau sẽ làm bạn có cảm giác no nhanh hơn.

Nhìn chung, những hướng dẫn dành cho khách nước ngoài tới Việt Nam này có lẽ cũng rất hữu ích với những người Việt chúng ta, đặc biệt là những người thừa cân.

Củ nghệ không chỉ là gia vị quen thuộc trong bếp Việt mà còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Củ nghệ không chỉ là gia vị quen thuộc trong bếp Việt mà còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Nghệ không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn là vị thuốc có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. Khám phá ngay những công dụng này trong bài viết dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   phở gà lưu ý khi ăn phở gà dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 1 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 2 giờ 42 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 3 giờ 42 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 4 giờ 42 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 5 giờ 42 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn