Không ngờ loại rau có vị ngọt thanh mát rất dễ ăn, giá rẻ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 16/08/2026 12:00

Bắp cải thảo được trồng phổ biến ở các quốc gia Châu Á. Đây là loại rau vừa ngon, vừa giàu dinh dưỡng, dễ trồng, lại có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

 

Bắp cải thảo (Chinese cabbage) còn có tên gọi khác là bắp cải tây, cải cuốn – thuộc họ cải, có xuất xứ từ Trung Quốc. Cải thảo được nhiều người yêu thích bởi vị ngọt mát, được dùng để chế biến thành nhiều món ăn ngon.

Không ngờ loại rau có vị ngọt thanh mát rất dễ ăn, giá rẻ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của cải thảo 

Tăng cường sức đề kháng

Cải thảo là loại rau xanh chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, đáp ứng hơn 45% nhu cầu hàng ngày. Vitamin C tham gia vào quá trình hình thành tế bào bạch cầu trung tính, giúp củng cố hệ miễn dịch, ngăn ngừa sự xâm nhập của mầm bệnh.

Cải thiện tiêu hóa

Sử dụng nhiều cải thảo là một cách tuyệt vời để giữ cho đường tiêu hóa khỏe mạnh. Vì cải thảo giàu chất xơ, giúp thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên. Chất xơ trong cải thảo cũng làm tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong ruột. Vì đây là nguồn nhiên liệu chính cho các loài vi khuẩn thân thiện như Bifidobacteria và Lactobacilli. Những vi khuẩn này thực hiện các chức năng quan trọng như bảo vệ hệ thống miễn dịch và sản xuất các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin K2 và B12.

Không ngờ loại rau có vị ngọt thanh mát rất dễ ăn, giá rẻ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Cải thảo chứa vitamin B9, hỗ trợ làm giảm và loại bỏ homocysteine trong m.áu là nguyên nhân chính gây ra các cơn đau tim. Đồng thời cũng hỗ trợ kiểm soát mức độ lắng đọng của cholesterol trong tim, giúp tránh được các rối loạn hệ thống tim mạch, xơ vữa động mạch, huyết khối trong động mạch, thiếu máu cơ tim…

Cải thảo giúp xương chắc khỏe

Trong 100g cải thảo có chứa 21mg phốt pho và 32mg canxi, tương đương 3% và 3,2% giá trị khuyến nghị hàng ngày. Sử dụng cải thảo thường xuyên sẽ hỗ trợ xương chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương.

Vitamin B3 trong cải thảo ở dạng niacinamide có hiệu quả tăng khả năng vận động của khớp, giảm đau khớp, cải thiện sức mạnh cơ bắp và ít mỏi cơ hoặc khớp hơn.

Giảm các triệu chứng trước kỳ kinh

Cải thảo có chứa hàm lượng sắt phong phú, vì vậy thường xuyên bổ sung loại rau này trong các bữa ăn hàng ngày sẽ giúp giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt như tăng huyết áp, chóng mặt, thay đổi tâm trạng…

Không ngờ loại rau có vị ngọt thanh mát rất dễ ăn, giá rẻ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ ngăn ngừa bệnh hen suyễn

Thường xuyên ăn nhiều thực phẩm giàu magie như cải thảo giúp thư giãn cơ phế quản và điều hòa nhịp thở, trị chứng thở khò khè, ngăn ngừa bệnh hen suyễn.

Khi mắc chứng bệnh này, bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, nên sử dụng thêm cải thảo trong các bữa ăn. Có thể sử dụng món ăn bài thuốc từ cải thảo hầm cùng đậu hũ ky và táo đỏ rất tốt cho người bệnh hen suyễn.

 

Một số lưu ý khi ăn cải thảo

- Không nên chần quá lâu, thời gian tốt nhất là 20 - 30 giây, nếu không sẽ bị mềm và nhũn, ăn không ngon và mất rất nhiều chất dinh dưỡng.

- Phải rửa sạch rồi mới ăn. Một số người nghĩ phần tâm của cải thảo được bọc trong nhiều lớp lá nên sạch, không cần phải rửa. Trên thực tế, cần 2-3 tháng để cải thảo phát triển ra lõi. Trong thời gian này, người trồng bón phân nhiều lần và phòng trừ sâu bệnh, ngoài ra còn ô nhiễm không khí nên vi khuẩn đã tồn tại từ lâu trong đó.

Không ngờ loại rau có vị ngọt thanh mát rất dễ ăn, giá rẻ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

- Không ăn cải thảo thối, cải thảo để quá lâu, nấu quá chín, đun nhiều lần. Cải thảo lúc này sẽ chứa nitrit, nitrit khi vào cơ thể kết hợp với hemoglobin trong cơ thể tạo thành methemoglobin, khiến cơ thể bị thiếu oxy, xuất hiện các triệu chứng ngộ độc, khó thở, buồn nôn, nôn mửa và tê liệt. Trong trường hợp này, bạn nên đến bệnh viện điều trị ngay để đảm bảo an toàn tính mạng.

- Không nên ép cải thảo lấy nước vì sẽ làm mất nhiều chất dinh dưỡng.

- Cải thảo không thích hợp để nấu hoặc phục vụ trong đồ dùng bằng đồng. Lý do là vì đồ dùng bằng đồng sẽ phá hủy axit ascorbic có trong rau và làm giảm hàm lượng dinh dưỡng.

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