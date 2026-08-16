Chính Quan nhập mệnh, 10 ngày tới 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 16/08/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn khi cải mệnh đổi đời, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân trong 10 ngày tới.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi con giáp 10 ngày tới, người tuổi Mùi biết cách để khiến bản thân trở nên nổi bật hơn trong mắt cấp trên. Nhờ đó, bản mệnh khá thuận lợi trong công việc, được trao thêm nhiều cơ hội phát triển. Tài vận có tiến triển mới, bản mệnh nên tin tưởng vào bản thân và cố gắng thì ắt sẽ có quả ngọt. Con giáp này nên chịu khó ngoại giao, thời gian tới sẽ có cơ hội kiếm tiền đến từ những mối quan hệ đó.

Chính Quan nhập mệnh, 10 ngày tới 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, đường tình duyên của bản mệnh lên hương. Hạnh phúc là do chính mình tạo ra, không phải chờ ai đó mang đến hay mong ai đó ban phát. Nếu chẳng may đánh mất niềm tin, bản mệnh hãy thử mở lòng trong hôm nay, duyên lành sẽ lại đến với bản mệnh.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi con giáp 10 ngày tới, sự nghiệp chịu ảnh hưởng của Thiên Ấn có lợi cho những bạn tuổi Thân đang nắm chức vụ quan trọng trong cơ quan. Tiếng nói của bạn có uy lực, cách quản lý công việc, nhân sự của bạn khá tốt. Tuy nhiên đôi khi hãy áp dụng sự mềm mỏng, đừng cứng nhắc để có kết quả hoàn hảo nhé.

Chính Quan nhập mệnh, 10 ngày tới 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điềm báo tài lộc tăng tiến, nhất là những người làm ăn kinh doanh hoặc chơi chứng khoán có thể nhận được khoản tiền lớn. Có được điều này hoàn toàn là do con giáp này biết đón đầu xu hướng, thông minh, không đi theo đám đông, tỉnh táo trong cách đầu tư tiền bạc.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi con giáp 10 ngày tới, người tuổi Sửu có Tam Hợp nên có thể sẽ được nhìn nhận đúng với năng lực, công sức bỏ ra được đánh giá xứng đáng. Dù đứng trước khó khăn, thử thách song con giáp này không vì thế mà nản lòng hay nhụt chí thay vào đó là ý chí vô cùng mạnh mẽ, vững vàng, cấp trên vô cùng tán thưởng bạn. 

Chính Quan nhập mệnh, 10 ngày tới 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, nhân duyên của Sửu cũng rất tốt. Các mối quan hệ tiến triển theo hướng tích cực, con giáp này chủ động và gây được ấn tượng tốt với mọi người nên không phải lo lắng gì. Nhân cơ hội này, bạn cũng mở rộng được các mối hợp tác làm ăn của mình, chỉ là có hơi tốn kém tiền bạc cho xã giao nên cần tính toán lại.

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