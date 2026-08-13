Nửa đầu tháng 7 âm lịch, 3 con giáp xui xẻo đủ đường, HAO TÀI TỐN CỦA, tiền mất tật mang, tình duyên kém sắc

Nửa đầu tháng 7 âm lịch, cái tôi cá nhân của tuổi Thân lên cao, gây ra không ít rắc rối cho con giáp này. Bản mệnh dễ vướng phải những cuộc tranh luận gay gắt với những đồng nghiệp xung quanh, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung. Tôn trọng mọi người là một trong những nguyên tắc xã giao cơ bản, giúp bản mệnh an toàn trong môi trường tập thể.

Vận trình tình cảm cũng không được suôn sẻ. Dường như còn nhiều vấn đề trong quá khứ khiến con giáp này do dự, lo sợ, không dám bước vào một mối quan hệ mới. Lý do là bởi bản mệnh sợ mắc phải sai lầm rồi lại chia tay, lại phải trải qua nỗi đau thất tình từng phải trải qua trong quá khứ.

Con giáp tuổi Tý

Nửa đầu tháng 7 âm lịch, tuổi Tý có dấu hiệu làm việc chểnh mảng và thiếu tập trung trong thời gian Thương Quan nhập cục. Một vài dự án khó có thể hoàn thành đúng thời hạn nếu bạn không nhanh chóng lấy lại sự chuyên tâm cần thiết. Tuy nhiên, bạn cũng không nên ôm đồm nhiều việc quá vì sẽ không đủ sức hoàn thành tốt. Khi hợp tác với người khác hãy cố gắng lắng nghe, chia sẻ để cùng nhau làm tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Thủy – Hỏa bất dung, chuyện tình cảm của Tý rơi vào tình cảnh rạn nứt nghiêm trọng. Bạn cần chú ý lời ăn tiếng nói để không gây hiểu lầm, mâu thuẫn giữa vợ chồng, ảnh hưởng tới không khí gia đình.

Con giáp tuổi Sửu

Nửa đầu tháng 7 âm lịch, người tuổi Sửu nên thận trọng bởi có điềm báo tai nạn do va chạm bất ngờ xảy ra, vì thế con giáp này phải lưu ý nhìn trước ngó sau, quan sát kĩ lưỡng, chớ nên vội vàng hấp tấp mà ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân. Tốt nhất bản mệnh không nên di chuyển xa hoặc tới những nơi đông đúc hay địa hình hiểm trở trong thời gian này.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu có dấu hiệu hao hụt do bản thân tiêu pha mua sắm quá nhiều vào những món đồ không cần thiết. Nhìn chung con giáp này cũng không được dư giả cho lắm, nên hãy hạn chế việc mua sắm, chỉ nên mang theo một khoản tiền vừa đủ khi ra ngoài để tránh chi tiêu ngẫu hứng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!