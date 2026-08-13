Nước hoa Saras Rossy: Dấu ấn dịu dàng và sang chảnh của quý cô hiện đại

Tự hào đồng hành cùng Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu — SR Rossy kết hợp nguồn hương liệu cao cấp nhập khẩu từ Vương Quốc Anh và công nghệ AromaSpace™ tiên tiến, tái hiện chân thực nốt hương hoa hồng quyến rũ làm chủ đạo. Chẳng cần phô trương, mùi hương vẫn dễ dàng chinh phục giới thưởng thức và khẳng định vị thế "nữ hoàng của các loài hoa".

SR Rossy được thiết kế theo cấu trúc hương đa tầng đầy mê hoặc, dẫn dắt cảm xúc qua từng khoảnh khắc:

Tầng hương đầu: Không vội vàng vồ vập, sự kết hợp sảng khoái của cam Bergamot, quả lý chua đen và quả vải mọng nước thay nhau gọi mời nhẹ nhàng. Sự khởi đầu này giúp giải tỏa mệt mỏi, đưa tâm trí vào trạng thái sẵn sàng đón nhận những cảm xúc thăng hoa.

Tầng hương giữa: Từng đợt hương hoa dồn dập xuất hiện khiến người xung quanh phải trầm trồ trước sự kết hợp quyến rũ của hoa hồng, hoa nhài thanh lịch và hoa phong lữ. Tầng hương khơi gợi khoái cảm tinh tế, để lại những vệt vấn vương trong tâm trí người đối diện.

Tầng hương cuối: Khép lại hành trình là sự lưu giữ dấu vết của xạ hương quen thuộc, nền gỗ tuyết tùng vững chãi cùng dư vị ngọt dịu đầy đặn của mật ong trắng. Tất cả khắc họa nên hình ảnh một quý cô giàu sang, quyến rũ và đầy thần thái.

SR Rossy là người bạn đồng hành lý tưởng cho các quý cô trong mọi hoạt động:

Đi chơi, dạo phố, trà chiều hay du lịch: Nhờ thiết kế nhỏ gọn, thanh lịch, chai nước hoa dễ dàng nằm gọn trong túi xách để cùng nàng đi khắp nơi.

Hẹn hò lãng mạn & Tiệc tối sang trọng: Khi màn đêm buông xuống, sự ấm áp của mật ong và gỗ tuyết tùng hòa quyện cùng nhiệt độ làn da, tạo nên một dấu ấn độc bản khiến đối phương say đắm không rời.

Để mang đến trải nghiệm hương thơm bền lâu và an toàn cho người sử dụng, Saras Beauty áp dụng hệ thống tiêu chuẩn nghiêm ngặt:

Hương liệu Anh Quốc chuẩn IFRA: Nhập khẩu chính ngạch, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn từ Hiệp hội Nước hoa Quốc tế.

Sản xuất tiêu chuẩn quốc tế: Đóng gói trực tiếp tại nhà máy đạt chứng nhận BRCGS CP4 và ISO 22716, giúp độ lưu hương bền bỉ và độ tỏa hương ổn định.